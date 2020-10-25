Как собщают СМИ, Роман Г.- отец 12-летней девочки, не нашел общий язык с матерью одной из учениц этого класса. Скорее всего речь шла о загруженности школьников учебными заданиями. Между Романом и Анной - мамой одноклассницы его дочери, возникла перепалка, к которой присоединился и муж Анны - Арман. Именно он пообещал Роману разобраться с ним и вскоре осуществил задуманное.



Приехав к банку в сопровождении друга и брата Анны, он нашел обидчика и стал выяснять отношения. Короткая перепалка закончилась тем, что Арсен, брат Анны ,ударил кастетом обидчика своей сестры по голове.