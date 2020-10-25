Родительские чаты - это не так безобидно как кажется. Настоящая драма, закончившаяся криминалом, произошла в славном городе-герое. Как выяснилось, пострадавший ранее в родительском чате оскорбил сестру напавшего и тот решил отомстить за родственницу.
В Волгограде в одном из отделений Сбера произошла настоящая кровавая драма. Мужчина, вооруженный кастетом, проломил голову посетителю.
Как собщают СМИ, Роман Г.- отец 12-летней девочки, не нашел общий язык с матерью одной из учениц этого класса. Скорее всего речь шла о загруженности школьников учебными заданиями. Между Романом и Анной - мамой одноклассницы его дочери, возникла перепалка, к которой присоединился и муж Анны - Арман. Именно он пообещал Роману разобраться с ним и вскоре осуществил задуманное.
Приехав к банку в сопровождении друга и брата Анны, он нашел обидчика и стал выяснять отношения. Короткая перепалка закончилась тем, что Арсен, брат Анны ,ударил кастетом обидчика своей сестры по голове.
Приехав к банку в сопровождении друга и брата Анны, он нашел обидчика и стал выяснять отношения. Короткая перепалка закончилась тем, что Арсен, брат Анны ,ударил кастетом обидчика своей сестры по голове.
На видео с места происшествия можно заметить лежащего на полу учреждения мужчину в крови, издающего хрипы.
Как сообщают очевидцы, на счастье, в банке среди посетителей случайно оказался врач, который и оказал пострадавшему первую помощь. Мужчину удалось оперативно доставить в клинику - врачи диагностировали у него перелом основания черепа и кровоизлияние в мозг. Он находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ.
Как сообщают очевидцы, на счастье, в банке среди посетителей случайно оказался врач, который и оказал пострадавшему первую помощь. Мужчину удалось оперативно доставить в клинику - врачи диагностировали у него перелом основания черепа и кровоизлияние в мозг. Он находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ.
После инцидента, который произошел в минувшую пятницу в отделении банка на улице Коммунистической в Волгограде, возбуждено уголовное дело. Его фигуранту, причинившего здоровью другого человека тяжкий вред, может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
В соцсетях, как ни странно, многие отнеслись к ситуации с пониманием. Дескать, нужно следить за своими словами, тогда не придется и кастетом по голове получать. Однако трое на одного - это, конечно, классика жанра для определенных товарищей, но не слишком ли велика цена для потерпевшего за треп в Сети?
За базар? Отвечать? В 21 веке? С тобой все нормально? Тебе самому по голове не стучали?— Goshantii (@goshantii) October 25, 2020
Один отрезает голову учителю за урок про свободу слова, другой — пытается убить в результате конфликта по школьному заданию для 6 класса — хочется верить, что бóльшая часть выходцев с Кавказа понимают, что отрубленные и проломленные головы не являются частью школьного образования— Varya (@varriksentenel) October 25, 2020
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Приверженец фашизма, член нацистской партии. Бред какой то.
Я не в курсе какое гражданство у лица кавказской нац-сти. Я паспорт его не видел.
Не важно, что он сказал им там в интернете, это методы чистой воды бандитизма. Раз так действуют и чувствуют безнаказанность, то рано или позно своё получат.
Или давайте жить в том "мирке", в котором живут эти дети гор: мужик должен поправиться или кто-то из его родственников подкараулить эту Анну, её мужа и замечательного брата - и избить их до полусмерти, возможно даже отрезать голову. Потом их родственники или подросшие дети должны ещё более жестоко мстить за ранее свершённую месть и т.д. и т.д. Пока один род не истребит другой полностью, чтобы некому было мстить... И всё из-за школьного чата! =)
А если мы хотим жить в цивилизованном мире, то все враждебные ему элементы, как этот "дерзкий" урод, должны быть изолированы, а ещё лучше - уничтожены! Всем станет только лучше, чище и светлее!