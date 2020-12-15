5 рецептов потрясающе красивых и вкусных новогодних десертов

Традиционный немецкий рецепт, для них это практически то же самое, что для нас мандарины у новогоднего стола - запах праздника и рождественской сказки.



Ингредиенты:

Миндаль - 200 г

Сахар - 125 г

Ванильный сахар - 7 г

Вода - 70 мл

Корица - 1 ст.л.



Этот рецепт еще прекрасен тем, что строгие пропорции здесь не так важны, хотя и нужно соблюдать некоторые правила. К пример - на 200 г миндаля должно быть от 50 до 200 г сахара. Воды меньше сахара, в идеале где-то в два раза.

Для того, чтобы приготовить такой десерт вам понадобится стальная (или медная) сковорода. Но не чугунная или алюминиевая. Также не подойдут и сковородки с антипригарным покрытием - сахар может их поцарапать на последнем этапе приготовления.

Перед началом готовки не забудьте приготовить блюдо, на котором миндаль будет остывать. Время приготовления зависит от ваших индивидуальных параметров: сковорода, плита, сахар, вода, но в среднем это где-то 10 минут.



Выливаете на сковородку воду, всыпаете в нее простой и ванильный сахар и на сильном огне тщательно мешаете до полного растворения сахара. Потом ждете, пока жидкость не начнет густеть и превращаться в сироп. На этом моменте всыпаете миндаль и хорошенько мешаете. Важно - миндаль сразу всыпать нельзя, иначе он заберет в себя воду и не будет хрустеть. Огонь по-прежнему держим сильным и постоянно помешиваем.

Как только увидите, что сироп практически выпарился, стал желтовато-прозрачным и запузырился - сыпьте корицу и мешайте-перемешивайте, чтобы все орешки были покрыты коричневым сахаром.

Ровно в тот момент, сахар начинает становиться не матовым, а карамельным - орехи срочно переносим на противень и перемешиваем уже на нем. Если сахар закарамелизуется на сковороде орешки начнут склеиваться, а нам этого не надо.

Все. Есть можно как теплыми (так, конечно, вкуснее), так и остывшими.