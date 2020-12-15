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5 рецептов потрясающе красивых и вкусных новогодних десертов

5 рецептов потрясающе красивых и вкусных новогодних десертов (6 фото)

Автор:
15 декабря 2020 20:35
Сообщество : Еда
Метки: вкусно готовим   готовка   десерты   еда   новогодний стол   новый год   рецепт   
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6
Буквально пара недель осталась до Нового года и самое время начать продумывать праздничный стол, за которым соберетесь вы и ваши близкие
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Метки: вкусно готовим   готовка   десерты   еда   новогодний стол   новый год   рецепт   
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GrafOrlov 53 минуты назад
Ни салатов, ни горячего, один сахар
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