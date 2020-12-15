5 рецептов потрясающе красивых и вкусных новогодних десертов

Буквально пара недель осталась до Нового года и самое время начать продумывать праздничный стол, за которым соберетесь вы и ваши близкие
Есть несколько достаточно простых, но очень симпатичных десертов. Некоторые готовятся совсем быстро, за 10-20 минут, а некоторые подольше, но оно того стоит.
Горячий шоколад
Какой шоколад выбрать: лучше всего подойдет горький, с содержанием какао около 70%, вкус при этом будет специфический, чуть горьковатый. Если вы хотите напиток чуть послаще, то добавьте в него сахар, маршмеллоу или смешайте молочный и горький шоколад.
Напиток этот достаточно калорийный, если вы любите полегче, то возьмите молоко вместо сливок. Будет не такой густой и калорийный. Хотя... Кто в Новый год думает о количестве калорий?
Вы также можете добавить в напиток особенный вкус, который вам нравится: пряности (корица, имбирь, мускатный орех), взбитые сливки, маршмеллоу, ликер или что-то еще на свой вкус. Для украшения можно использовать тертый шоколад.
Как готовить:
450 мл молока, 70 граммов горького шоколада, 30 грамм молочного шоколада, 70 мл жирных сливок, щепотка соли и любые дополнительные ингредиенты.
В кастрюле с толстым дном подогрейте часть молока (150-200 мл), но до кипения не доводите. Когда молоко станет горячим и уменьшите температуру до самого минимального градуса, чтобы молоко просто подогревалось. Разломанный на кусочки шоколад добавляйте в подогреваемое молоко и мешайте, пока смесь не станет однородной. После этого медленно вливайте в кастрюльку оставшееся молоко и сливки, добавьте чуть соли и если хотите добавить специи, то делайте это сейчас. Немного увеличьте температуру, подогрейте, но не доводите до кипения.
Разливайте по кружкам, украшайте и приятного вечера!
Напиток этот достаточно калорийный, если вы любите полегче, то возьмите молоко вместо сливок. Будет не такой густой и калорийный. Хотя... Кто в Новый год думает о количестве калорий?
Вы также можете добавить в напиток особенный вкус, который вам нравится: пряности (корица, имбирь, мускатный орех), взбитые сливки, маршмеллоу, ликер или что-то еще на свой вкус. Для украшения можно использовать тертый шоколад.
Как готовить:
450 мл молока, 70 граммов горького шоколада, 30 грамм молочного шоколада, 70 мл жирных сливок, щепотка соли и любые дополнительные ингредиенты.
В кастрюле с толстым дном подогрейте часть молока (150-200 мл), но до кипения не доводите. Когда молоко станет горячим и уменьшите температуру до самого минимального градуса, чтобы молоко просто подогревалось. Разломанный на кусочки шоколад добавляйте в подогреваемое молоко и мешайте, пока смесь не станет однородной. После этого медленно вливайте в кастрюльку оставшееся молоко и сливки, добавьте чуть соли и если хотите добавить специи, то делайте это сейчас. Немного увеличьте температуру, подогрейте, но не доводите до кипения.
Разливайте по кружкам, украшайте и приятного вечера!
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Имбирное печенье
Ароматное и вкусное печенье, которое можно сделать дома самим. В Европе и Англии есть даже традиция семейной выпечки такого печенья, его пекут везде - и дома, и гостях, и в кофейнях.
Рецептов не так уж много, вся разница только в форме, размере и украшениях.
Ингредиенты:
мука - 250 г
сливочное масло комнатной температуры - 70 г
коричневый сахар - 80 г
яйцо - 1 шт
какао - 1 ст. ложка
молотый имбирь - 1 ч. ложка
свежий тертый имбирь - 1 ч. ложка
молотая корица - 1 ч. ложка
молотая гвоздика - 0,5 ч. ложки
сода - 0,5 ч. ложки
Для украшения:
сахарная пудра - 250 г
белок большого яйца (около 40 г) - 1 шт
лимонный сок - 1 ст. ложка
теплая вода - 2-3 ст. ложки
пищевые красители
бусины и снежинки
Тесто готовится быстро.
Масло, сахар и яйца взбейте миксером до однородной массы, добавьте муку, соду, имбирь и специи, перемешайте. Кстати, по базовому рецепту печенье не получится такого кофейного цвета. Нужно добавить немного порошка какао. Теперь оберните в пищевую пленку и уберите на полчаса в холодильник - так будет проще его раскатать и фигурки резать. Через полчаса раскатайте тесто, разогрейте духовку на 180 градусов, сделайте фигурки (кстати, если хотите вешать их на елку то не забудьте сделать дырочки в тесте при помощи соломинки), выложите их противень и на 10 минут в духовку. Если печенье получилось толстым, то лучше на 13-14 минут.
Перед украшением печенью лучше дать остыть. Ну а чем и как украсить - это только ваша фантазия и умения. Просто рисунки или может быть целые новогодние картинки
Все ингредиенты глазури соедините и взбивайте миксером в течение 10 минут, чтобы получилась плотная глянцевая масса. Если провести по ней ножом она должна держать след около 10 секунд.
Глазурь разложите по мисочкам и добавьте пищевые красители. Потом наполните глазурью пищевые мешочки и начинайте украшать.
После этого оставьте печенье на 3-4 часа, чтобы глазурь застыла.
Рецептов не так уж много, вся разница только в форме, размере и украшениях.
Ингредиенты:
мука - 250 г
сливочное масло комнатной температуры - 70 г
коричневый сахар - 80 г
яйцо - 1 шт
какао - 1 ст. ложка
молотый имбирь - 1 ч. ложка
свежий тертый имбирь - 1 ч. ложка
молотая корица - 1 ч. ложка
молотая гвоздика - 0,5 ч. ложки
сода - 0,5 ч. ложки
Для украшения:
сахарная пудра - 250 г
белок большого яйца (около 40 г) - 1 шт
лимонный сок - 1 ст. ложка
теплая вода - 2-3 ст. ложки
пищевые красители
бусины и снежинки
Тесто готовится быстро.
Масло, сахар и яйца взбейте миксером до однородной массы, добавьте муку, соду, имбирь и специи, перемешайте. Кстати, по базовому рецепту печенье не получится такого кофейного цвета. Нужно добавить немного порошка какао. Теперь оберните в пищевую пленку и уберите на полчаса в холодильник - так будет проще его раскатать и фигурки резать. Через полчаса раскатайте тесто, разогрейте духовку на 180 градусов, сделайте фигурки (кстати, если хотите вешать их на елку то не забудьте сделать дырочки в тесте при помощи соломинки), выложите их противень и на 10 минут в духовку. Если печенье получилось толстым, то лучше на 13-14 минут.
Перед украшением печенью лучше дать остыть. Ну а чем и как украсить - это только ваша фантазия и умения. Просто рисунки или может быть целые новогодние картинки
Все ингредиенты глазури соедините и взбивайте миксером в течение 10 минут, чтобы получилась плотная глянцевая масса. Если провести по ней ножом она должна держать след около 10 секунд.
Глазурь разложите по мисочкам и добавьте пищевые красители. Потом наполните глазурью пищевые мешочки и начинайте украшать.
После этого оставьте печенье на 3-4 часа, чтобы глазурь застыла.
Рождественское полено
Впервые это блюдо упоминается аж в 1879 году. Кстати, прежде чем стать десертом полено было настоящим поленом. Согласно древней французской традиции глава семьи должен был сжечь его в очаге, чтобы весь будущий год приносил дому удачу.
Ингредиенты:
Бисквит:
5 яиц
100 г сахара
100 г муки
Ванилин
Для крема и глазури:
0,5 стакана воды
3 желтка
100 г сахара
260 г сливочного масла
100 г темного шоколада
Духовку разогрейте до 200°С. В течение 3 минут аккуратно взбивайте 4 желтка с сахаром и ванилином, добавьте целое яйцо и еще три минуты взбивайте. Постепенно добавляйте муку. 4 белка взбивайте в пену миксером, а после загустения добавьте их к желткам. Покройте противень пергаментной бумагой, смадьте его маслом и посыпьте мукой. Равномерно распределите тесто по противню и 10 минут выпекайте. После нужно его достать, накрыт полотенцем и через минут 5-10 снимите с противня.
Сахар вам нужно будет растопить водой на медленном огне, помешивая без перерыва. Готовый сироп нужно очень осторожно и медленно добавить в желтки. Добавьте растопленное масло и перемешайте до густого состояния. Шоколад растопить и ввести в получившийся крем, дать загустеть.
Снимите полотенце с бисквита, равномерно распределите по тесту крем и сверните его в рулет. Украсьте кремом сверху, придайте фактурность, проведя вилкой. После поставьте на час в холодильник и... приятного аппетита!
Ингредиенты:
Бисквит:
5 яиц
100 г сахара
100 г муки
Ванилин
Для крема и глазури:
0,5 стакана воды
3 желтка
100 г сахара
260 г сливочного масла
100 г темного шоколада
Духовку разогрейте до 200°С. В течение 3 минут аккуратно взбивайте 4 желтка с сахаром и ванилином, добавьте целое яйцо и еще три минуты взбивайте. Постепенно добавляйте муку. 4 белка взбивайте в пену миксером, а после загустения добавьте их к желткам. Покройте противень пергаментной бумагой, смадьте его маслом и посыпьте мукой. Равномерно распределите тесто по противню и 10 минут выпекайте. После нужно его достать, накрыт полотенцем и через минут 5-10 снимите с противня.
Сахар вам нужно будет растопить водой на медленном огне, помешивая без перерыва. Готовый сироп нужно очень осторожно и медленно добавить в желтки. Добавьте растопленное масло и перемешайте до густого состояния. Шоколад растопить и ввести в получившийся крем, дать загустеть.
Снимите полотенце с бисквита, равномерно распределите по тесту крем и сверните его в рулет. Украсьте кремом сверху, придайте фактурность, проведя вилкой. После поставьте на час в холодильник и... приятного аппетита!
Миндаль в сахаре
Традиционный немецкий рецепт, для них это практически то же самое, что для нас мандарины у новогоднего стола - запах праздника и рождественской сказки.
Ингредиенты:
Миндаль - 200 г
Сахар - 125 г
Ванильный сахар - 7 г
Вода - 70 мл
Корица - 1 ст.л.
Этот рецепт еще прекрасен тем, что строгие пропорции здесь не так важны, хотя и нужно соблюдать некоторые правила. К пример - на 200 г миндаля должно быть от 50 до 200 г сахара. Воды меньше сахара, в идеале где-то в два раза.
Для того, чтобы приготовить такой десерт вам понадобится стальная (или медная) сковорода. Но не чугунная или алюминиевая. Также не подойдут и сковородки с антипригарным покрытием - сахар может их поцарапать на последнем этапе приготовления.
Перед началом готовки не забудьте приготовить блюдо, на котором миндаль будет остывать. Время приготовления зависит от ваших индивидуальных параметров: сковорода, плита, сахар, вода, но в среднем это где-то 10 минут.
Выливаете на сковородку воду, всыпаете в нее простой и ванильный сахар и на сильном огне тщательно мешаете до полного растворения сахара. Потом ждете, пока жидкость не начнет густеть и превращаться в сироп. На этом моменте всыпаете миндаль и хорошенько мешаете. Важно - миндаль сразу всыпать нельзя, иначе он заберет в себя воду и не будет хрустеть. Огонь по-прежнему держим сильным и постоянно помешиваем.
Как только увидите, что сироп практически выпарился, стал желтовато-прозрачным и запузырился - сыпьте корицу и мешайте-перемешивайте, чтобы все орешки были покрыты коричневым сахаром.
Ровно в тот момент, сахар начинает становиться не матовым, а карамельным - орехи срочно переносим на противень и перемешиваем уже на нем. Если сахар закарамелизуется на сковороде орешки начнут склеиваться, а нам этого не надо.
Все. Есть можно как теплыми (так, конечно, вкуснее), так и остывшими.
Ингредиенты:
Миндаль - 200 г
Сахар - 125 г
Ванильный сахар - 7 г
Вода - 70 мл
Корица - 1 ст.л.
Этот рецепт еще прекрасен тем, что строгие пропорции здесь не так важны, хотя и нужно соблюдать некоторые правила. К пример - на 200 г миндаля должно быть от 50 до 200 г сахара. Воды меньше сахара, в идеале где-то в два раза.
Для того, чтобы приготовить такой десерт вам понадобится стальная (или медная) сковорода. Но не чугунная или алюминиевая. Также не подойдут и сковородки с антипригарным покрытием - сахар может их поцарапать на последнем этапе приготовления.
Перед началом готовки не забудьте приготовить блюдо, на котором миндаль будет остывать. Время приготовления зависит от ваших индивидуальных параметров: сковорода, плита, сахар, вода, но в среднем это где-то 10 минут.
Выливаете на сковородку воду, всыпаете в нее простой и ванильный сахар и на сильном огне тщательно мешаете до полного растворения сахара. Потом ждете, пока жидкость не начнет густеть и превращаться в сироп. На этом моменте всыпаете миндаль и хорошенько мешаете. Важно - миндаль сразу всыпать нельзя, иначе он заберет в себя воду и не будет хрустеть. Огонь по-прежнему держим сильным и постоянно помешиваем.
Как только увидите, что сироп практически выпарился, стал желтовато-прозрачным и запузырился - сыпьте корицу и мешайте-перемешивайте, чтобы все орешки были покрыты коричневым сахаром.
Ровно в тот момент, сахар начинает становиться не матовым, а карамельным - орехи срочно переносим на противень и перемешиваем уже на нем. Если сахар закарамелизуется на сковороде орешки начнут склеиваться, а нам этого не надо.
Все. Есть можно как теплыми (так, конечно, вкуснее), так и остывшими.
Яблоки в карамели
Вкусный и быстрый рецепт отличного новогоднего десерта, если не хочется утруждать себя выпечкой.
Ингредиенты:
Мелкие яблоки - 6-8 шт
Сахар - 150 г
Вода - 70-80 мл
Сливки - 50 мл
Сок лимона - 0,5 ч.л. или 1 щепотка лимонной кислоты
Соль - 2 щепотки
Для подачи - длинные шпажки
Яблоки нужно промыть и тщательно просушить с помощью полотенца. Яблоки должны быть сухими, иначе карамель просто не схватится.
Каждый фрукт протыкаем деревянной шпажкой.
В казан или в сотейник высыпать сахарный песок, соль, лимонную кислоту (или сок лимона) и воду. Доводим до кипения (главное - не забыть про лимонный сок, ведь именно благодаря ему сахар не кристаллизуется). Как только пузыри станут коричневыми - снимаем с огня. Наливаем в емкость сливки и сразу же перемешиваем, чтобы они хорошо растворились в нашей карамели.
Пока карамель горячая - поспешите окунуть в нее яблоки на шпажках и выкладывайте их на подставку, чтобы лишняя карамель стекла. Как только вы сделаете это со всеми плодами - заходите на второй круг и делайте второй слой. Так нужно делать, пока карамель не закончится, после чего выносим десерт минут на 20-25 на холод. Как только карамель застынет став немножко тягучей, перекладываем яблоки на тарелку и подаем к столу. Кстати, можете украсить яблоки тертым шоколадом, разноцветными посыпками, ореховой крошкой - на что фантазии хватит.
Ингредиенты:
Мелкие яблоки - 6-8 шт
Сахар - 150 г
Вода - 70-80 мл
Сливки - 50 мл
Сок лимона - 0,5 ч.л. или 1 щепотка лимонной кислоты
Соль - 2 щепотки
Для подачи - длинные шпажки
Яблоки нужно промыть и тщательно просушить с помощью полотенца. Яблоки должны быть сухими, иначе карамель просто не схватится.
Каждый фрукт протыкаем деревянной шпажкой.
В казан или в сотейник высыпать сахарный песок, соль, лимонную кислоту (или сок лимона) и воду. Доводим до кипения (главное - не забыть про лимонный сок, ведь именно благодаря ему сахар не кристаллизуется). Как только пузыри станут коричневыми - снимаем с огня. Наливаем в емкость сливки и сразу же перемешиваем, чтобы они хорошо растворились в нашей карамели.
Пока карамель горячая - поспешите окунуть в нее яблоки на шпажках и выкладывайте их на подставку, чтобы лишняя карамель стекла. Как только вы сделаете это со всеми плодами - заходите на второй круг и делайте второй слой. Так нужно делать, пока карамель не закончится, после чего выносим десерт минут на 20-25 на холод. Как только карамель застынет став немножко тягучей, перекладываем яблоки на тарелку и подаем к столу. Кстати, можете украсить яблоки тертым шоколадом, разноцветными посыпками, ореховой крошкой - на что фантазии хватит.
Поделитесь своими рецептами вкусных новогодних десертов!
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