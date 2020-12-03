Сырные палочки: рецепты идеальной закуски к пиву

При одном упоминании о расплавленном тягучем сыре у многих из нас невольно текут слюнки. Так почему же не приготовить сырные палочки дома? Это отличная закуска готовится совсем просто.
Какой сыр подойдет для сырных палочек
Конечно в идеале для классических рецептов сырных палочек берут моцареллу. Но настоящую итальянскую моцареллу из-за санкций сейчас достать трудно. Однако этот сыр можно заменить без ущерба для вкуса. Нам нужен такой продукт, который будет отлично плавится, превращаясь в тягучую массу. Но никак не тот, что при нагревании превратится в расплавленный жир.
Лучшим решением станут рассольные сыры: сулугуни, брынза или адыгейский. Как альтернативу можно использовать твердые и полутвердые сыры: российский, гауда, маасдам, тильзитер или пошехонский. От плавленых сырков, таких как «дружба» или «янтарь» лучше отказаться.
Как быстро приготовить сырные палочки в панировке из хлопьев на сковороде
Вкусное блюдо вовсе не обязательно должно долго готовится. Этот рецепт настолько прост, что с ним точно справится даже далекий от кулинарии человек. Для приготовления порции из 16 палочек вам понадобится:
- Сыр – 400гр. Желательно прямоугольной формы, чтобы его было удобно порезать на порционные брусочки.
- Мука – 3 ст. ложки.
- Яйца – 2 шт.
- Соль – ½ ч. ложки.
- Молоко (не обязательно) – 2 ст. ложки.
- Кукурузные хлопья (не сладкие) – 10 ст. ложек.
- Сушеный чеснок – 1 ч. ложка.
- Паприка – 1/3 ч. ложки.
- Масло растительное для жарки – 1 стакан.
Подготовьте сыр, нарезав его на крупные брусочки. В глубокой чаще взбейте яйца, соль, муку и молоко до однородного состояния. Измельчите в блендере кукурузные хлопья, добавив к ним сушеный чеснок и паприку.
Затем поочередно берем кусочек сыра, обмакиваем его в яичную смесь, а следом обваливаем в кукурузной панировке. Чтобы хрустящая корочка была толще и аппетитнее, каждую палочку еще раз обмакиваем в яйце и обваливаем в панировке.
На сковороду или в казан налейте масло и разогрейте его до первого светлого дымка. Затем аккуратно положите в кипящее масло несколько сырных палочек так, чтобы между ними был зазор. Масло должно полностью обволакивать всю поверхность палочек. Когда корочка подрумянится – сырная закуска готова. Обычно на это уходит 1,5-2 минуты. Выловите их и выложите на салфетку, чтобы лишнее масло пропиталось. Подавать такое блюдо лучше горячим с вашим любимым соусом.
Если вы не собираетесь готовить все палочки сразу, то их можно заморозить. При следующей готовке заранее размораживать их не нужно, достаточно сразу обжарить на сковороде.
Хрустящие сырные палочки с кунжутом в духовке
Эти палочки получаются хрустящими, ароматными и аппетитными, и все это без панировочных сухарей. Лучшая замена чипсов для просмотра фильма или как закуска к пиву.
- Сыр – 100 гр;
- Мука – 1 стакан;
- Сливочное масло – 50 гр;
- Молоко (можно заменить водой) – 6 ст. ложек;
- Разрыхлитель – 1 ч. ложка;
- Кунжут – горсть;
- Соль, сушеный чеснок, красный молотый перец – по вкусу.
Сыр трем на мелкой терке, добавляем к нему размягченное масло и молоко. Все вместе хорошенько растираем до однородной текстуры в глубокой миске. Добавляем муку, смешанную с разрыхлителем и со специями (кроме кунжута). Замешиваем пластичное тесто, формируем шар, покрываем его пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 30 минут.
Как только тесто «отдохнет», достаем его и делим на 4 части. Каждую часть раскатываем в квадрат. Неровные края лучше обрезать – так будет красивее. С одной стороны тесто посыпаем кунжутом, а затем скалкой слегка вдавливаем его в тесто. Подготовленный пласт разрезаем на тонкие полоски около 1,5 см шириной. Далее нам нужно скрутить каждую полоску в спираль. Следите за тем, чтобы кунжут оставался снаружи. Укладываем получившиеся палочки на силиконовый коврик на противне и отправляем в заранее разогретую до 200 градусов духовку на 10-12 минут. Точное время зависит от возможностей вашей плиты – ориентируйтесь на румяность корочки.
Сырные шарики как в ресторанах быстрого питания
Как их только не называют – шарики, подушечки, картошка (видимо по аналогии с пирожным) … Ну суть одна – это хрустящая оболочка, а внутри расплавленный сыр. При приготовлении мы обойдемся без муки, без дрожжей и без молока. Для этого рецепта нам нужно:
- Сыр – 400 гр;
- Яйца (нужны только белки) – 4 шт;
- Кукурузные хлопья (не сладкие) – 6 ст. ложек
- Соль – щепотка;
- Растительное масло для обжарки – 1 стакан.
Чтобы корочка получилась хрустящей, а начинка нежной — не используйте в составе желтки. Взбейте белки с щепоткой соли до устойчивой пены, а затем добавьте мелко натертый сыр. Замешайте тесто и сформируйте небольшие шарики диаметром около 3 см. В отдельной миске измельчите кукурузные хлопья с помощью блендера или обычной толкушки. В этой смеси обваляйте каждый шарик, немного вдавливая панировку в тесто. Налейте на глубокую сковороду или в кастрюлю с толстым дном растительное масло и разогрейте его. С помощью шумовки положите каждый шарик в кипящее масло, а как только корочка зарумянится – выньте. Оставьте шарики на пару минут на бумажной салфетке, чтобы лишнее масло стекло.
Сырные палочки с начинкой в слоеном тесте
Этот рецепт хорош тем, что помимо сыра в начинку можно добавить бекон, ветчину, курицу, крабовое мясо или креветки.
- Слоеное тесто – 300 гр;
- Начинка на ваш выбор – 300 гр;
- Пряные травы – по вкусу;
- Кунжут – щепоть;
- Сливочное масло – 20 гр;
- Яйцо -1 шт.
Раскатайте слоеное тесто, посыпьте с одной стороны травами и прикатайте их скалкой. Разрежьте тесто на длинные полоски шириной 1,5 см. Этими полосками оберните начинку. Она не должна быть мелко порублена. Это должны быть крупные продолговатые кусочки, чтобы вам было удобно заворачивать их в тесто. Полученные трубочки выложите на противень, смажьте сверху сначала взбитым яйцом, а потом сливочным маслом. Сверху присыпьте кунжутом. Так корочка палочек получится аппетитнее. Запекайте в заранее разогретой до 190 градусов духовке около 20 минут.
Сырные палочки в микроволновке
Если возможности обжарить палочки во фритюре нет, то можно приготовить их и в микроволновке. Конечно, обалденной хрустящей корочки и жидкой внутренности не получится, но блюдо все-равно будет вкусным. Также вам понадобится силиконовая форма. Состав продуктов по рецепту такой:
- Сыр – 200 гр;
- Яйцо – 2 шт.;
- Молоко – 1 стакан;
- Мука – 1 стакан;
- Масло растительное – 4 ст. ложки;
- Сода – на кончике ножа;
- Соль, паприка – по вкусу.
Сыр измельчаем на мелкой терке, добавляем яйца, масло и молоко. Все хорошенько взбиваем. В полученную массу всыпаем муку, специи и соду. Тесто должно получится жидким как на оладьи. Выкладываем его в продолговатые формочки и ставим в микроволновку на максимальную скорость на пару минут. Если мощность 800 Вт, то палочки будут готовы уже через 5 минут.
Как обжарить сырные палочки в мультиварке
Ваша мультиварка отлично справится с задачей обжарки палочек в масле. Для этого у нее есть специальный режим – «мультиповар» или «жарка» (в зависимости от модели), а также в комплекте часто идет сетка для фритюра. Но даже если ее нет, обычная шумовка прекрасно выловит все из масла.
Сырные палочки – легкая в приготовлении и универсально вкусная закуска. Она обязательно понравится вашим гостям. Только не забывайте, что это блюдо отнюдь не диетическое, так что постарайтесь не съесть слишком много этих вкусняшек.
Источник:
- Жульен из курицы с грибами, домашние рецепты приготовления на сковороде
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- Плов на костре в казане из говядины (по-узбекски)
- Домашние сыры - 20 вариантов приготовления
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