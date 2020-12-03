Сырные палочки: рецепты идеальной закуски к пиву

Как быстро приготовить сырные палочки в панировке из хлопьев на сковороде

Вкусное блюдо вовсе не обязательно должно долго готовится. Этот рецепт настолько прост, что с ним точно справится даже далекий от кулинарии человек. Для приготовления порции из 16 палочек вам понадобится:

Сыр – 400гр. Желательно прямоугольной формы, чтобы его было удобно порезать на порционные брусочки.

Мука – 3 ст. ложки.

Яйца – 2 шт.

Соль – ½ ч. ложки.

Молоко (не обязательно) – 2 ст. ложки.

Кукурузные хлопья (не сладкие) – 10 ст. ложек.

Сушеный чеснок – 1 ч. ложка.

Паприка – 1/3 ч. ложки.

Масло растительное для жарки – 1 стакан.





Подготовьте сыр, нарезав его на крупные брусочки. В глубокой чаще взбейте яйца, соль, муку и молоко до однородного состояния. Измельчите в блендере кукурузные хлопья, добавив к ним сушеный чеснок и паприку.

Затем поочередно берем кусочек сыра, обмакиваем его в яичную смесь, а следом обваливаем в кукурузной панировке. Чтобы хрустящая корочка была толще и аппетитнее, каждую палочку еще раз обмакиваем в яйце и обваливаем в панировке.

На сковороду или в казан налейте масло и разогрейте его до первого светлого дымка. Затем аккуратно положите в кипящее масло несколько сырных палочек так, чтобы между ними был зазор. Масло должно полностью обволакивать всю поверхность палочек. Когда корочка подрумянится – сырная закуска готова. Обычно на это уходит 1,5-2 минуты. Выловите их и выложите на салфетку, чтобы лишнее масло пропиталось. Подавать такое блюдо лучше горячим с вашим любимым соусом.

Если вы не собираетесь готовить все палочки сразу, то их можно заморозить. При следующей готовке заранее размораживать их не нужно, достаточно сразу обжарить на сковороде.