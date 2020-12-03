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Сырные палочки: рецепты идеальной закуски к пиву

Сырные палочки: рецепты идеальной закуски к пиву (7 фото)

Автор:
03 декабря 2020 10:54
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: Сырные палочки   вкусно   готовка   еда   палочки   рецепт   сыр   фото   
541
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При одном упоминании о расплавленном тягучем сыре у многих из нас невольно текут слюнки. Так почему же не приготовить сырные палочки дома? Это отличная закуска готовится совсем просто.

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Метки: Сырные палочки   вкусно   готовка   еда   палочки   рецепт   сыр   фото   
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Владимир 51 минуту назад
Жрать захотелось. И пива.
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