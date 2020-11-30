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Плов на костре в казане из говядины (по-узбекски)

Плов на костре в казане из говядины (по-узбекски) (32 фото)

Автор:
30 ноября 2020 10:19
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: вкусно   готовка   еда   плов   плов по-узбекски   рецепт   рис   фото   
954
32

Сегодня в номере рассыпчатый плов в казане, по настоящему узбекскому рецепту, который готовили с гостями из солнечного Узбекистана. Они научили некоторым моментам, чтобы плов получился вкусным и рассыпчатым.

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Метки: вкусно   готовка   еда   плов   плов по-узбекски   рецепт   рис   фото   
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11  комментариев
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2k
Max Lu 2 часа назад
я хоть и не повар, но кидать лук первым, чтоб он сгорел как-то не очень...

и чо текст читать, когда на ютубе этих рецептов куча
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24
Tim Gold 13 минут назад
Перестал читать когда увидел сгоревший лук
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14k
Сталкер Полчаса назад
Заголовок... Казан из говядины?..
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19k
Ратибор Час назад
Какой-то минималистичный плов. Ни куркумы, ни барбариса...
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588
Андрей Час назад
Дома на газовой плите вот так делаю, как на видео, только вместо сковороды взял казан, ну и рис беру не такой. Обалденно...)))
Ссылка www.youtube.com
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3k
Hugo_RnD 2 часа назад
Казан из говядины где взять?
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6k
Lev Asriev 2 часа назад
Не знаю, какие цели преследовал постящий, отыскав среди сотен рецептов плова, рецепт какого-то полуграмотного блогера. Но повеселил, тут ничего не скажешь:
"Мясо говядины"
"можно выпарить часть жира"
"из лука выделяется сахар при длительной жарке"
"морковь обрела упругие стенки"
"Но стоит понимать, что температуры высокие в казане"
Это шедевр!
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1k
Агасфер Lev Asriev Час назад
А завтра мы будем учиться как очистить от чешуи шпроты :-)
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11k
Dobryi_KOT 2 часа назад
Вкусно. Замечательно.
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940
Лёха 2 часа назад
Нерусский рецепт на нерусском языке.
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395
... 2 часа назад
зае.бали с этим пловом что пи.здец, носятся с ним как с писаной торбой
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