Плов на костре в казане из говядины (по-узбекски)

Посетила мысль, что лук сильно сгорел. Но попробовав на вкус, всё хорошо. Всё по плану! И результат можно видеть ниже… Жаль не передать аромат и вкус плова, через экран.

Шаг 8. Заливаем водой и будем томить зирвак на слабом огне, ещё 20-30 минут… Туда же отправим 3 головки чеснока и красный острый перец.

Воды в этот раз добавил ровно 2 литра кипяченой воды на 1 кг. плова. Потому как, за 30 минут часть воды выкипает, и как бы не пришлось добавить чуть-чуть ещё.