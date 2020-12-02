10 рецептов сырников, которые исчезнут со стола за пару минут

Ингредиенты

500 г творога;

2 яйца;

2 яблока;

2–3 столовые ложки сахара;

4–5 столовых ложек муки.

Приготовление

Тщательно разотрите творог с яйцами. Очистите яблоки и натрите на крупной тёрке. Добавьте их вместе с сахаром к творогу и хорошенько перемешайте. Всыпьте муку и размешайте ещё раз. Обжарьте до румяной корочки.

7. Сырники с бананом без яиц