10 рецептов сырников, которые исчезнут со стола за пару минут

Раскрываем все секреты классических и самых необычных сырников.
1. Классические сырники с яйцом и мукой
Ингредиенты
- 250 г творога;
- 1 яйцо;
- 1 столовая ложка сахара;
- 1½–2 столовые ложки муки.
Приготовление
Соедините творог, яйцо и сахар. Масса должна быть однородной консистенции. Всыпьте в неё муку, тщательно перемешайте и начинайте жарить.
2. Сырники с манкой без муки
Ингредиенты
- 600 г творога;
- 1 яйцо;
- 3 столовые ложки манной крупы;
- 2–3 столовые ложки сахара;
- щепотка соли.
Приготовление
Смешайте творог, яйцо, манку, сахар и соль до однородной консистенции. Уберите тесто в холодильник на 1 час, а после обжарьте.
3. Сырники без муки с манкой и крахмалом
Ингредиенты
- 2 яйца;
- 2 столовые ложки манной крупы;
- 500 г творога;
- 3 столовые ложки сахара;
- 2 чайные ложки картофельного крахмала.
Приготовление
Слегка взбейте яйца, всыпьте манку, перемешайте и оставьте на несколько минут. Соедините творог с яичной смесью. Всыпьте в однородную массу сахар и крахмал и тщательно перемешайте. Обжаривайте до золотистой корочки.
4. Сырники без яиц и муки
Ингредиенты
- 200 г творога;
- 2 столовые ложки манной крупы;
- 1–2 столовые ложки сахара;
- щепотка соли.
Приготовление
Соедините творог, манку, сахар и соль. Оставьте массу настаиваться на 15–30 минут. Потом слепите и пожарьте сырники.
5. Сырники с рисовой мукой
Ингредиенты
- 400 г творога;
- 3 столовые ложки рисовой муки;
- 1 яйцо;
- 1–2 столовые ложки сахара;
- щепотка соли.
Приготовление
Перемешайте творог, рисовую муку, яйцо, сахар и соль до однородной консистенции. Готовьте на сковороде или в духовке.
6. Сырники с яблоками
Ингредиенты
- 500 г творога;
- 2 яйца;
- 2 яблока;
- 2–3 столовые ложки сахара;
- 4–5 столовых ложек муки.
Приготовление
Тщательно разотрите творог с яйцами. Очистите яблоки и натрите на крупной тёрке. Добавьте их вместе с сахаром к творогу и хорошенько перемешайте. Всыпьте муку и размешайте ещё раз. Обжарьте до румяной корочки.
7. Сырники с бананом без яиц
Ингредиенты
- 200 г творога;
- 1–2 столовые ложки манной крупы;
- 1 столовая ложка муки;
- 1 столовая ложка сахара;
- 1 спелый банан.
Приготовление
Смешайте творог с манкой, мукой и сахаром. Пюрируйте или мелко натрите банан. Добавьте его к творогу и тщательно перемешайте. Готовьте на сковороде или в духовке.
8. Сырники с тыквой
Ингредиенты
- 100 г варёной тыквы;
- 1 чайная ложка корицы;
- 250 г творога;
- 1 яйцо;
- 1 столовая ложка манной крупы;
- щепотка соли;
- 1–2 столовые ложки сахара;
- 2–3 столовые ложки муки.
Приготовление
Пюрируйте тыкву и добавьте к ней корицу. Соедините творог, яйцо, манку, соль, сахар и тыкву и оставьте на 20 минут. Введите в тесто муку и тщательно перемешайте. Готовьте до золотистой корочки.
9. Сырники с морковью
Ингредиенты
- 1 морковь;
- 250 г творога;
- 1 яйцо;
- 1 столовая ложка муки;
- 1 столовая ложка манной крупы;
- щепотка сахара.
Приготовление
Морковь почистите и измельчите на тёрке. Смешайте овощ с творогом, яйцом, мукой, манной крупой и сахаром. Поставьте массу в холодильник на 20–30 минут, а после пожарьте сырники.
10. Сырники с картошкой
Ингредиенты
- 1 варёная картофелина;
- 250 г творога;
- 1 яйцо;
- 1 столовая ложка муки;
- 1 чайная ложка сахара;
- щепотка соли.
Приготовление
Натрите картошку на мелкой тёрке. Смешайте с творогом, яйцом, мукой, сахаром и солью. Полученную массу охладите в течение 20–30 минут. После приготовьте на сковороде или в духовке.
7 секретов идеальных сырников
- Успех блюда во многом зависит от творога. Он должен быть свежим, качественным и с однородной текстурой. Если крупинки всё же есть, перетрите их через сито или взбейте блендером. Творог не должен быть очень мягким (или, как многие говорят, мокрым), иначе вам будет сложно лепить и готовить сырники.
- Не кладите слишком много сахара, иначе сырники могут подгореть. Если они покажутся недостаточно сладкими, подавайте их с мёдом, сгущённым молоком, сиропом или вареньем. Кстати, в таком случае можно вообще обойтись без сахара.
- Разнообразить вкус и аромат обычных сырников помогут орехи, сухофрукты, кокосовая стружка, корица, ванилин, цитрусовая цедра. Добавляйте их по своему вкусу, но не перебарщивайте.
- Тесто должно быть довольно густым, чтобы из него легко лепились шарики. Ничего страшного, если оно немного липнет к рукам: просто покройте ладони водой, растительным маслом или мукой. Но если, несмотря на первый совет, вы взяли мягкий творог и тесто получилось жидким, добавьте немного муки или манки. Только аккуратно, иначе сырники станут резиновыми и не такими вкусными.
- Чтобы сформировать сырники, зачерпывайте примерно по 1 столовой ложке подготовленного теста и перекладывайте в руку. Скатайте из теста шарики и сплющите их. Как правило, сырники перед жаркой обваливают в небольшом количестве муки или манки — так они не пристают к сковороде. Творожные шарики можно сплющить сразу в муке. Если у вас антипригарная сковорода или вы просто уверены, что сырники пожарятся без проблем, пропускайте этот шаг.
Источник:
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