Жульен из курицы с грибами, домашние рецепты приготовления на сковороде

Жульен полюбился нашей семье с первого кусочка. Теперь мы готовим его очень часто, к ужину или обеду. Можно подать с салатом из овощей. А можно съесть просто так. Предлагаю вам сегодня самые вкусные и простые рецепты этого блюда на сковороде. Выбирайте и побалуйте себя вкусненьким!

Домашний рецепт жульена на сковороде с курицей и грибами со сметаной

Один из самых простых рецептов такого блюда. Готовится на скорую руку. Понадобятся только продукты по списку, плита и сковорода с крышкой.