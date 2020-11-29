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Жульен из курицы с грибами, домашние рецепты приготовления на сковороде

Жульен из курицы с грибами, домашние рецепты приготовления на сковороде (15 фото + 1 видео)

Автор:
29 ноября 2020 10:07
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: Жульен из курицы   вкуснота   готовка   еда   рецепт   фото   
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Жульен можно приготовить не только в духовке, в кокотницах. Можно сделать это на сковороде. Получается тоже очень вкусно и не менее аппетитно. Такой повседневный вариант очень вкусного блюда.

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Метки: Жульен из курицы   вкуснота   готовка   еда   рецепт   фото   
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