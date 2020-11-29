Жульен из курицы с грибами, домашние рецепты приготовления на сковороде

Жульен можно приготовить не только в духовке, в кокотницах. Можно сделать это на сковороде. Получается тоже очень вкусно и не менее аппетитно. Такой повседневный вариант очень вкусного блюда.
Жульен полюбился нашей семье с первого кусочка. Теперь мы готовим его очень часто, к ужину или обеду. Можно подать с салатом из овощей. А можно съесть просто так. Предлагаю вам сегодня самые вкусные и простые рецепты этого блюда на сковороде. Выбирайте и побалуйте себя вкусненьким!
Домашний рецепт жульена на сковороде с курицей и грибами со сметаной
Один из самых простых рецептов такого блюда. Готовится на скорую руку. Понадобятся только продукты по списку, плита и сковорода с крышкой.
Ингредиенты:
- 300 грамм куриного филе (примерно одна грудка)
- Соль и перец меленый на вкус
- Долька чеснока
- Сыр твердый, грамм 100
- 200 грамм сметаны
- Луковица среднего размера
- 300 грамм шампиньонов или других грибов
Приготовление:
- Куриное филе моем, обтираем и нарезаем произвольными кусочками.
- Мелким кубиком режем лук. Чеснок можно нарезать мелко ножом или воспользоваться прессом. Можно также натереть теркой.
- Тонкими слайсами или кубиками нарезаем грибы. Перед этим их хорошо промываем, если нужно, чистим.
- В сковородке нагреваем постное масло, примерно 3-4 столовые ложки. Отправляем туда лук с чесноком. Поджарим до легкой румяной нотки.
- Затем добавляем сюда курицу, солим, приправляем, жарим до побледнения мяса.
- Теперь отправляем в жарку грибы. Тушим, помешивая до выпаривания основной массы влаги. Но содержимое не должно оставаться сухим.
- Теперь добавляем сметану, пробуем на вкус. Если есть желание. Досаливаем и приправляем.
- Все размешиваем и тушим минут 10, помешивая. Затем посыпаем сырной шапочкой.
- Накрываем крышкой и потомим, не перемешивая, до расплавления сыра.
Можно подать блюдо сразу. Но я люблю, когда оно немного остынет, продукты вберут все выделенные соки обратно. Его легче будет делить на порции и подавать.
Жульен на сковороде с курицей, грибами и сыром без духовки
Как я уже успела заметить, для приготовления жульена необязательно иметь специальные формочки и духовку. Экспресс-вариантом такого изысканного блюда станет приготовление в сковороде, на плите. Очень удобно. В результате блюдо получается неописуемо вкусным.
Ингредиенты:
- Полкило куриного филе
- Постное масло на вкус
- 400 грамм свежих шампиньон
- 200 грамм сыра твердого
- Специи и соль на вкус
- 300 грамм сметаны
- Чайная ложка крахмала
Приготовление:
1.Куриное мясо нарезаем средними кусочками. Такими, какими бы вы хотели видеть их в жюльене. На плите нагреваем постное масло и поджариваем мясо до побледнения. На нем не должно оставаться розового сока.
2.Грибы моем, если нужно зачищаем. Обсушиваем, нарезаем пластинками. Можно нарезать кубиками – как вам удобно. Отправляем их к курице, присаливаем и приправляем на вкус. перемешиваем и на средней мощности плиты тушим до готовности.
3.Пока тушатся грибы с курицей, подготовим заливку. Сметану перемешиваем с крахмалом, солим, приправляем на вкус. Старательно все перемешиваем, даем настояться минут 10, чтобы крахмал немного разбух.
4.Заливаем этим соусом содержимое сковороды. Перемешиваем и тушим около 3 минут на среднем огне, после вскипания. Затем трем теркой сыр и посыпаем блюдо сверху. Накрываем крышкой, дожидаемся, чтобы сыр полностью расплавится.
Выключаем огонь. Но открывать крышку и подавать не спешим. Пусть жюльен отдохнет под крышкой примерно минут 20. Затем можно подавать его к столу в сковороде или разложить по порциям!
Приятного аппетита!
Жульен с курицей и шампиньонами со сливками в домашних условиях
Нежное, легкое и сытное блюдо. Приготовить его очень просто. Понадобятся для этого простые, доступные практически для каждого холодильника продукты. Предлагаю приготовить и вам!
Ингредиенты:
- 2 куриные грудки среднего размера
- 3 луковицы
- Соль и меленый перец на вкус
- Полкило шампиньонов (можно использовать и другие грибы на ваш вкус)
- 150 грамм твердого сыра
- 250 миллилитров сливок любой жирности
Приготовление:
1.Куриную грудку моем, обсушиваем, очищаем от костей, жира, кожи и пленок. Нарезаем сначала полосками поперек, а затем кусочками вдоль. Они должны быть небольшого размера, но и не слишком мелкие.
2.На сковородке накаливаем немного постного масла. Отправляем сюда курицу и жарим, перемешивая до посветления кусочков и легкого румянца. На них не должно остаться розового сока.
3.Мелко нарезаем лук. Отправляем в жарку к мясу. Перемешиваем, солим, приправляем на вкус, размешиваем.
4.Грибы моем, чистим, нарезаем средними кусочками. Можно нарезать красивыми пластинками. По желанию, можно использовать размороженные грибы или сушеные. Во втором варианте их предварительно нужно вымочить. Жарим, помешивая, до готовности.
5.Когда основная часть воды из грибов с мясом выпарится, они будут готовы. Главное, тушить на небольшой мощности и под крышкой. Долго зажаривать не нужно.
6.Теперь можно вливать сливки. Но их предварительно нужно нагреть до комнатной температуры, вытащив из холодильника за пару часов. Тушим под крышкой, минут 5. Потом засыпаем тёртым сыром и ждем под крышкой, когда он расплавится.
На этом блюдо готово. Но сразу после снятия с плиты оно будет достаточно водянистое и жидкое. Поэтому, я советую дать ему немного остыть под крышкой. Тогда продукты вновь вберут в себя сок. Будет еще вкуснее и ароматнее.
Как приготовить жульен с курицей и грибами в тарталетках под сыром
Один из наилучших вариантов подать жульен – в тарталетках. Отличное решение к праздничному столу, в качестве закуски.
Ингредиенты:
- Средняя луковица
- Меленый перец и соль на вкус
- 400 грамм шампиньонов
- 150 грамм сметаны
- Пару столовых ложек постного масла
- 100 грамм сыра твердого
- Одна куриная грудка
- Смесь итальянских трав на вкус
- 3 щепотки муки
- 15-17 средних тарталеток из песочного теста
Приготовление:
1.Лук очищаем и мелко нарезаем.
2.Грибы моем, если нужно очищаем. Сгодятся не только шампиньоны, но и другие съедобные грибы на ваш вкус. нарезаем их тоже мелко. Но если хотите, можно нарезать тонкими пластинками.
3.Нагреваем на сковороде постное масло. Сначала прижарим лук, до румяности, примерно минут 7.
4.Курицу мелко нарезаем. Отправляем жариться с луком, несколько минут до побледнения. Затем выкладываем грибы. Помешивая, готовим все вместе еще минут 10-15, до выпаривания основной влаги. Затем посыпаем мукой.
4.Сразу же добавляем сушеные травы, перемешаем и поджарим еще пару минут. Затем добавляем сметану, размешиваем и ждем закипания. Приперчиваем и солим на вкус.
5.Готовую массу закладываем в тарталетки, плотно. Посыпаем сверху тертым сыром. Добавляйте столько, сколько хотите. Кто-то любит более обильную сырную шапочку, кто-то менее. Раскладываем их на противень, выстеленный пергаментом.
6.Духовку нагреваем при 180 градусов. Выпекать будем до зарумянивания, минут 10-15. Ведь все ингредиенты в тарталетках уже готовы.
Можно подавать их горячими или холодными, как вам нравится.
Жульен с шампиньонами и курицей на молоке и сметане
Очень нежный жульен мы приготовим на молоке и сметане. Готовится быстро, из простых и доступных продуктов. Настоятельно рекомендую попробовать!
Ингредиенты:
- 400 грамм куриного филе
- Столовая ложка муки
- Соль и меленый перец на вкус
- 300 грамм шампиньонов
- 250 грамм молока
- Тертый сыр на вкус
- 5 столовых ложек сливочного масла
- 250 грамм сметаны любой жирности
Приготовление:
1.Начнем с приготовления соуса. Поджариваем на сухой сковороде муку, до золотистого оттенка. Добавляем 2 столовые ложки масла сливочного. Постоянно при этом помешиваем.
2.Постоянно помешиваем, чтобы мука с маслом соединились в однородную массу. Потом добавляем молоко. Как только оно вскипит, вливаем сметану и перемешиваем. Не прекращая размешивать, доведем массу до густоты и выключим.
3.Грибы моем, если нужно чистим, нарезаем мелкими кусочками. Курицу тоже моем, обтираем. Отрезаем кожу, жирок, пленки, снимаем с кости. Нарезаем филе маленькими кубиками.
4.На оставшемся масле поджариваем сначала курицу, до побледнения кусочков. Затем перекладываем сюда грибы. Тушим до выпаривания воды и готовности продуктов. Но слишком зажаривать не нужно.
5.Теперь заливаем курицу с грибами нашим соусом. Сверху натираем сыр, в необходимом количестве. На этом этапе можно накрыть крышкой и довести на слабом огне до расплавления сыра. Но можно убрать в духовку, разогретую до 180 градусов до появления румяной корочки.
Вкусно будет в любом случае!
Классический рецепт жульена с курицей и грибами в сковороде
Конечно же, жульен, чаще всего запекают в духовке под грилем. Но бывают такие случаи, когда по тем или иным причинам воспользоваться духовкой нет возможности. Тогда на помощь приходит этот рецепт.
Ингредиенты:
- 2 куриные грудки (500-600 грамм)
- 400 миллилитров молока
- 450 грамм шампиньонов
- 100 грамм сыра твердого
- Пару средних луковиц
- 400 грамм сметаны
- Средняя морковь
- 5 столовых ложек оливкового масла
- Сладкая копченая паприка на вкус
- Соль, меленый перец на вкус
Приготовление:
- Нагреваем в сковородке немного постного масла. Лук мелко крошим, отправляем на обжарку. Жарим до румяности, посолим слегка и приперчим.
- Натираем теркой очищенную морковь, отправляем в сковороду жариться к луку, до мягкости.
- Теперь мелко нарезаем промытые и обсушенные грибы. Отправляем к овощам в сковороду, жарим вместе минут 7.
- Затем выключаем, перекладываем в другую миску. А тут будет жарить курицу.
- Нагреваем еще немного масла. Отправляем нарезанную мелко курицу, жарим до побледнения и легкой румяности. Затем перемешиваем с обжаренными грибами и снова тушим минут 5.
- Перемешиваем молоко со сметаной. Эту смесь можно заменить сливками. Переливаем в сковороду.
- Солим и приправляем на вкус. Затем тушим под крышкой минут 10 после закипания.
- Сверху натираем сыр на терке. Снова накрываем крышкой и потушим, не перемешивая, еще минут 5. Теперь плиту можно выключить.
Советую перед подачей дать блюду отдохнуть пол часика, не снимая крышки.
Видео рецепт приготовления жульена на сковороде
Простой, быстрый и доступный рецепт жульена. Автор ролика дает подробное описание на живом примере. Получается очень аппетитно! Наверняка, еще и невероятно вкусно!
Приятного просмотра!
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Жульен в первоначальном своем значении означает вовсе не запечённое мясо с грибами под сырной корочкой в сливочном соусе. Изначально, это способ нарезки молодых овощей. Эти два понятия объединены потому, что в запечённый жульен режут овощи достаточно тонко.
Классический жульен готовят в духовке. Но бывают и такие случаи, когда воспользоваться печью нет возможности. На помощь приходит плита и сковородка. Блюдо получается тоже очень вкусным – просто пальчики оближешь!
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