10 рецептов нежнейшей скумбрии в духовке

Простые и вкусные блюда, которые вы захотите готовить снова и снова.
1. Скумбрия в духовке под солью
Ингредиенты
1 небольшая луковица;
2 лимона;
3–5 веточек петрушки;
1 кг скумбрии;
1 яйцо;
1 кг соли;
2 столовые ложки воды.
Приготовление
Лук нарежьте полукольцами, 1 лимон — тонкими ломтиками, из другого выжмите сок. Зелень нарубите. Залейте порезанную луковицу лимонным соком и оставьте на 15 минут.
Скумбрию выпотрошите и удалите жабры, после вымойте рыбу и подсушите бумажными полотенцами. Нафаршируйте луком, лимоном и петрушкой.
Белок отделите от желтка и смешайте с солью и водой. Выложите треть этой смеси в форму для запекания ровным слоем. Сверху поместите рыбу и покройте оставшейся массой так, чтобы голова и хвост остались открытыми.
Запекайте примерно час при температуре 180 °С. После немного остудите и аккуратно снимите соляной покров.
1 небольшая луковица;
2 лимона;
3–5 веточек петрушки;
1 кг скумбрии;
1 яйцо;
1 кг соли;
2 столовые ложки воды.
Приготовление
Лук нарежьте полукольцами, 1 лимон — тонкими ломтиками, из другого выжмите сок. Зелень нарубите. Залейте порезанную луковицу лимонным соком и оставьте на 15 минут.
Скумбрию выпотрошите и удалите жабры, после вымойте рыбу и подсушите бумажными полотенцами. Нафаршируйте луком, лимоном и петрушкой.
Белок отделите от желтка и смешайте с солью и водой. Выложите треть этой смеси в форму для запекания ровным слоем. Сверху поместите рыбу и покройте оставшейся массой так, чтобы голова и хвост остались открытыми.
Запекайте примерно час при температуре 180 °С. После немного остудите и аккуратно снимите соляной покров.
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2. Скумбрия в духовке с лимоном и помидорами
Ингредиенты
2 луковицы;
1 болгарский перец;
3 помидора;
1 лимон;
1–2 моркови;
2–3 зубчика чеснока;
2 столовые ложки растительного масла;
2 столовые ложки соевого соуса;
2 скумбрии;
чёрный перец — по вкусу.
Приготовление
Лук нарежьте полукольцами, болгарский перец — небольшими кусочками, помидоры и лимон — ломтиками. Морковь натрите на крупной тёрке. Чеснок пропустите через пресс.
В сковороде разогрейте половину масла на среднем огне и за 2 минуты обжарьте лук с чесноком. Добавьте морковку с болгарским перцем и готовьте ещё 3 минуты. Залейте половину соевого соуса, увеличьте огонь до максимума и жарьте минуту‑две.
Скумбрию выпотрошите, удалите хвост, голову и плавники. Сделайте на тушках по несколько поперечных глубоких надрезов и вставьте в них лимонные и помидорные кусочки.
В форму для запекания выложите овощную зажарку, сверху — скумбрию. Оставшееся масло смешайте с соевым соусом и смажьте им рыбу. Поперчите. Запекайте примерно 20 минут при температуре 200 °С.
2 луковицы;
1 болгарский перец;
3 помидора;
1 лимон;
1–2 моркови;
2–3 зубчика чеснока;
2 столовые ложки растительного масла;
2 столовые ложки соевого соуса;
2 скумбрии;
чёрный перец — по вкусу.
Приготовление
Лук нарежьте полукольцами, болгарский перец — небольшими кусочками, помидоры и лимон — ломтиками. Морковь натрите на крупной тёрке. Чеснок пропустите через пресс.
В сковороде разогрейте половину масла на среднем огне и за 2 минуты обжарьте лук с чесноком. Добавьте морковку с болгарским перцем и готовьте ещё 3 минуты. Залейте половину соевого соуса, увеличьте огонь до максимума и жарьте минуту‑две.
Скумбрию выпотрошите, удалите хвост, голову и плавники. Сделайте на тушках по несколько поперечных глубоких надрезов и вставьте в них лимонные и помидорные кусочки.
В форму для запекания выложите овощную зажарку, сверху — скумбрию. Оставшееся масло смешайте с соевым соусом и смажьте им рыбу. Поперчите. Запекайте примерно 20 минут при температуре 200 °С.
3. Скумбрия в духовке с паприкой
Ингредиенты
2 скумбрии;
3 зубчика чеснока;
1 чайная ложка соли;
2 столовые ложки оливкового масла;
1 чайная ложка сладкой паприки;
½ чайной ложки специй для рыбы — опционально.
Приготовление
Рыбу выпотрошите, отрежьте голову, хвост и плавники. Разрежьте тушку вдоль на две половинки, достаньте хребет и крупные кости.
Чеснок пропустите через пресс. Смешайте с солью, маслом, паприкой и специями. Смажьте скумбрию получившимся соусом и оставьте в холодильнике на 3–4 часа.
Выложите рыбу на застеленный пергаментом противень. Запекайте примерно 15 минут при температуре 220 °С.
2 скумбрии;
3 зубчика чеснока;
1 чайная ложка соли;
2 столовые ложки оливкового масла;
1 чайная ложка сладкой паприки;
½ чайной ложки специй для рыбы — опционально.
Приготовление
Рыбу выпотрошите, отрежьте голову, хвост и плавники. Разрежьте тушку вдоль на две половинки, достаньте хребет и крупные кости.
Чеснок пропустите через пресс. Смешайте с солью, маслом, паприкой и специями. Смажьте скумбрию получившимся соусом и оставьте в холодильнике на 3–4 часа.
Выложите рыбу на застеленный пергаментом противень. Запекайте примерно 15 минут при температуре 220 °С.
4. Скумбрия в духовке с луком и лимоном
Ингредиенты
2 скумбрии;
соль — по вкусу;
чёрный перец — по вкусу;
специи для рыбы — по вкусу;
1–2 чайные ложки лимонного сока;
1 луковица;
1 лимон.
Приготовление
Скумбрию выпотрошите, удалите жабры и плавники. Посолите, поперчите, посыпьте специями и сбрызните лимонным соком снаружи и внутри. Оставьте в холодильнике на 30 минут.
Лук нарежьте кольцами, лимон — ломтиками.
Выложите рыбу на фольгу и поместите внутрь лимон и лук. Плотно замотайте и переложите на противень. Запекайте 40 минут при температуре 180 °С.
2 скумбрии;
соль — по вкусу;
чёрный перец — по вкусу;
специи для рыбы — по вкусу;
1–2 чайные ложки лимонного сока;
1 луковица;
1 лимон.
Приготовление
Скумбрию выпотрошите, удалите жабры и плавники. Посолите, поперчите, посыпьте специями и сбрызните лимонным соком снаружи и внутри. Оставьте в холодильнике на 30 минут.
Лук нарежьте кольцами, лимон — ломтиками.
Выложите рыбу на фольгу и поместите внутрь лимон и лук. Плотно замотайте и переложите на противень. Запекайте 40 минут при температуре 180 °С.
5. Скумбрия в духовке с горчицей и соевым соусом
Ингредиенты
1 столовая ложка майонеза;
70 мл соевого соуса;
1 столовая ложка дижонской горчицы;
2 скумбрии;
1 чайная ложка растительного масла.
Приготовление
Майонез смешайте с соевыми соусом и горчицей.
Скумбрию выпотрошите, удалите хвост, голову и плавники, после нарежьте на крупные кусочки. Залейте рыбу получившимся соусом и оставьте в холодильнике на час–полтора.
Выложите скумбрию в форму для запекания, смазанную маслом. Готовьте примерно 30–40 минут при температуре 180 °С.
1 столовая ложка майонеза;
70 мл соевого соуса;
1 столовая ложка дижонской горчицы;
2 скумбрии;
1 чайная ложка растительного масла.
Приготовление
Майонез смешайте с соевыми соусом и горчицей.
Скумбрию выпотрошите, удалите хвост, голову и плавники, после нарежьте на крупные кусочки. Залейте рыбу получившимся соусом и оставьте в холодильнике на час–полтора.
Выложите скумбрию в форму для запекания, смазанную маслом. Готовьте примерно 30–40 минут при температуре 180 °С.
6. Скумбрия в духовке со сметаной
Ингредиенты
3 скумбрии;
100 г сметаны;
соль — по вкусу;
специи для рыбы — по вкусу;
1 столовая ложка растительного масла.
Приготовление
Скумбрию выпотрошите, удалите голову и плавники.
Сметану смешайте с солью и специями и намажьте рыбу этим соусом. Оставьте в холодильнике на 20–30 минут.
Форму для запекания смажьте маслом и выложите в неё скумбрию. Плотно закройте фольгой и сделайте несколько отверстий зубочисткой в ней. Запекайте 20–25 минут при температуре 200 °С. После наполовину приоткройте фольгу и готовьте ещё примерно 10–15 минут.
3 скумбрии;
100 г сметаны;
соль — по вкусу;
специи для рыбы — по вкусу;
1 столовая ложка растительного масла.
Приготовление
Скумбрию выпотрошите, удалите голову и плавники.
Сметану смешайте с солью и специями и намажьте рыбу этим соусом. Оставьте в холодильнике на 20–30 минут.
Форму для запекания смажьте маслом и выложите в неё скумбрию. Плотно закройте фольгой и сделайте несколько отверстий зубочисткой в ней. Запекайте 20–25 минут при температуре 200 °С. После наполовину приоткройте фольгу и готовьте ещё примерно 10–15 минут.
7. Скумбрия в духовке с томатным соусом
Ингредиенты
2 скумбрии;
½ лимона;
1 луковица;
2 помидора;
2 столовые ложки растительного масла;
80 мл воды;
соль — по вкусу;
чёрный перец — по вкусу.
Приготовление
Скумбрию выпотрошите, удалите жабры. Лимон нарежьте ломтиками. Лук измельчите. Помидоры ошпарьте кипятком и удалите с них кожицу. После измельчите блендером.
В сковороде разогрейте масло на среднем огне. За 2–3 минуты обжарьте лук, затем залейте томатное пюре и готовьте ещё 10 минут. Добавьте воду, соль с перцем и перемешайте.
Выложите рыбу в форму для запекания, залейте томатно‑луковым соусом и выложите ломтики лимона. Запекайте скумбрию 25–35 минут при температуре 180 °С.
2 скумбрии;
½ лимона;
1 луковица;
2 помидора;
2 столовые ложки растительного масла;
80 мл воды;
соль — по вкусу;
чёрный перец — по вкусу.
Приготовление
Скумбрию выпотрошите, удалите жабры. Лимон нарежьте ломтиками. Лук измельчите. Помидоры ошпарьте кипятком и удалите с них кожицу. После измельчите блендером.
В сковороде разогрейте масло на среднем огне. За 2–3 минуты обжарьте лук, затем залейте томатное пюре и готовьте ещё 10 минут. Добавьте воду, соль с перцем и перемешайте.
Выложите рыбу в форму для запекания, залейте томатно‑луковым соусом и выложите ломтики лимона. Запекайте скумбрию 25–35 минут при температуре 180 °С.
8. Скумбрия в духовке с укропом, луком и чесноком
Ингредиенты
1 луковица;
3–4 веточки укропа;
1–2 зубчика чеснока;
1 столовая ложка соевого соуса;
1 чайная ложка бальзамического уксуса;
1 скумбрия;
соль — по вкусу;
чёрный перец — по вкусу;
1 столовая ложка сметаны — опционально;
250 мл воды.
Приготовление
Лук порежьте крупными кусочками. Укроп нарубите. Чеснок пропустите через пресс. Смешайте всё с соевым соусом и уксусом. Оставьте при комнатной температуре на 15 минут.
Скумбрию выпотрошите, удалите голову, хвост и плавники. Посолите, поперчите и нафаршируйте луком с укропом и чесноком. Сверху смажьте сметаной и заверните в фольгу.
В форму для запекания положите рыбу и налейте воду. Запекайте 25–30 минут при температуре 190 °С.
1 луковица;
3–4 веточки укропа;
1–2 зубчика чеснока;
1 столовая ложка соевого соуса;
1 чайная ложка бальзамического уксуса;
1 скумбрия;
соль — по вкусу;
чёрный перец — по вкусу;
1 столовая ложка сметаны — опционально;
250 мл воды.
Приготовление
Лук порежьте крупными кусочками. Укроп нарубите. Чеснок пропустите через пресс. Смешайте всё с соевым соусом и уксусом. Оставьте при комнатной температуре на 15 минут.
Скумбрию выпотрошите, удалите голову, хвост и плавники. Посолите, поперчите и нафаршируйте луком с укропом и чесноком. Сверху смажьте сметаной и заверните в фольгу.
В форму для запекания положите рыбу и налейте воду. Запекайте 25–30 минут при температуре 190 °С.
9. Скумбрия в духовке с овощами, грибами и сыром
Ингредиенты
1 скумбрия;
соль — по вкусу;
чёрный перец — по вкусу;
1–2 столовые ложки лимонного сока;
1 луковица;
100 г шампиньонов;
70–80 г твёрдого сыра;
3–5 веточек петрушки или другой зелени;
4 столовые ложки сливочного масла;
100 г замороженной овощной смеси;
1 столовая ложка растительного масла;
100 мл сливок.
Приготовление
На спинке скумбрии сделайте два параллельных надреза с обеих сторон от хребта. Кухонными ножницами обрежьте хребет со стороны хвоста и головы, а после аккуратно вытащите. Затем достаньте внутренности и крупные кости, удалите жабры. Рыбу посолите, поперчите и полейте лимонным соком. Оставьте в холодильнике на 15–20 минут.
Лук нарежьте небольшими кусочками, шампиньоны — средними. Сыр натрите на крупной тёрке. Зелень нарубите.
В сковороде разогрейте половину сливочного масла на среднем огне. За 4–5 минут обжарьте лук, после добавьте овощную смесь и готовьте ещё примерно 7–10 минут. Выложите на тарелку. В той же сковороде разогрейте оставшееся сливочное масло и за 10–12 минут обжарьте грибы.
Смешайте овощи, шампиньоны и зелень. Посолите и поперчите.
Форму для запекания или противень смажьте растительным маслом. Выложите туда рыбу. Чтобы тушка держала форму, со стороны хвоста зафиксируйте её парой зубочисток. Заполните скумбрию смесью из грибов и овощей. Сверху посыпьте сыром и залейте сливками. Запекайте 25–30 минут при температуре 180 °С.
1 скумбрия;
соль — по вкусу;
чёрный перец — по вкусу;
1–2 столовые ложки лимонного сока;
1 луковица;
100 г шампиньонов;
70–80 г твёрдого сыра;
3–5 веточек петрушки или другой зелени;
4 столовые ложки сливочного масла;
100 г замороженной овощной смеси;
1 столовая ложка растительного масла;
100 мл сливок.
Приготовление
На спинке скумбрии сделайте два параллельных надреза с обеих сторон от хребта. Кухонными ножницами обрежьте хребет со стороны хвоста и головы, а после аккуратно вытащите. Затем достаньте внутренности и крупные кости, удалите жабры. Рыбу посолите, поперчите и полейте лимонным соком. Оставьте в холодильнике на 15–20 минут.
Лук нарежьте небольшими кусочками, шампиньоны — средними. Сыр натрите на крупной тёрке. Зелень нарубите.
В сковороде разогрейте половину сливочного масла на среднем огне. За 4–5 минут обжарьте лук, после добавьте овощную смесь и готовьте ещё примерно 7–10 минут. Выложите на тарелку. В той же сковороде разогрейте оставшееся сливочное масло и за 10–12 минут обжарьте грибы.
Смешайте овощи, шампиньоны и зелень. Посолите и поперчите.
Форму для запекания или противень смажьте растительным маслом. Выложите туда рыбу. Чтобы тушка держала форму, со стороны хвоста зафиксируйте её парой зубочисток. Заполните скумбрию смесью из грибов и овощей. Сверху посыпьте сыром и залейте сливками. Запекайте 25–30 минут при температуре 180 °С.
10. Скумбрия в духовке с картошкой, грибами и сыром
Ингредиенты
500 г скумбрии;
2 чайные ложки соевого соуса;
5–6 столовых ложек растительного масла;
200 г картофеля;
100 г твёрдого сыра;
100 г плавленого сыра;
2 луковицы;
150 г шампиньонов;
1–2 зубчика чеснока;
соль — по вкусу;
чёрный перец — по вкусу.
Приготовление
Скумбрию выпотрошите, удалите жабры, после разрежьте тушку вдоль со стороны брюшка и раскройте, как книгу. Удалите кости. Смажьте рыбу соевым соусом и 1–2 столовыми ложками масла, после оставьте в холодильнике на полчаса.
Картошку отварите, остудите и натрите на мелкой тёрке вместе с сырами. Лук и грибы нарежьте небольшими кусочками. Чеснок пропустите через пресс.
В сковороде на среднем огне разогрейте 2–3 столовые ложки масла. Сначала обжарьте лук за 5–6 минут, после отдельно грибы — за 10–12 минут.
Форму для запекания смажьте маслом. Выложите на неё рыбу, посолите и поперчите. Сверху поместите лук с чесноком, плавленый сыр, грибы, слегка подсоленную и поперчённую картошку, твёрдый сыр. Запекайте примерно 25–30 минут при температуре 180 °С.
500 г скумбрии;
2 чайные ложки соевого соуса;
5–6 столовых ложек растительного масла;
200 г картофеля;
100 г твёрдого сыра;
100 г плавленого сыра;
2 луковицы;
150 г шампиньонов;
1–2 зубчика чеснока;
соль — по вкусу;
чёрный перец — по вкусу.
Приготовление
Скумбрию выпотрошите, удалите жабры, после разрежьте тушку вдоль со стороны брюшка и раскройте, как книгу. Удалите кости. Смажьте рыбу соевым соусом и 1–2 столовыми ложками масла, после оставьте в холодильнике на полчаса.
Картошку отварите, остудите и натрите на мелкой тёрке вместе с сырами. Лук и грибы нарежьте небольшими кусочками. Чеснок пропустите через пресс.
В сковороде на среднем огне разогрейте 2–3 столовые ложки масла. Сначала обжарьте лук за 5–6 минут, после отдельно грибы — за 10–12 минут.
Форму для запекания смажьте маслом. Выложите на неё рыбу, посолите и поперчите. Сверху поместите лук с чесноком, плавленый сыр, грибы, слегка подсоленную и поперчённую картошку, твёрдый сыр. Запекайте примерно 25–30 минут при температуре 180 °С.
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