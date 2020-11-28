10 рецептов нежнейшей скумбрии в духовке

Ингредиенты

1 скумбрия;

соль — по вкусу;

чёрный перец — по вкусу;

1–2 столовые ложки лимонного сока;

1 луковица;

100 г шампиньонов;

70–80 г твёрдого сыра;

3–5 веточек петрушки или другой зелени;

4 столовые ложки сливочного масла;

100 г замороженной овощной смеси;

1 столовая ложка растительного масла;

100 мл сливок.





Приготовление

На спинке скумбрии сделайте два параллельных надреза с обеих сторон от хребта. Кухонными ножницами обрежьте хребет со стороны хвоста и головы, а после аккуратно вытащите. Затем достаньте внутренности и крупные кости, удалите жабры. Рыбу посолите, поперчите и полейте лимонным соком. Оставьте в холодильнике на 15–20 минут.



Лук нарежьте небольшими кусочками, шампиньоны — средними. Сыр натрите на крупной тёрке. Зелень нарубите.



В сковороде разогрейте половину сливочного масла на среднем огне. За 4–5 минут обжарьте лук, после добавьте овощную смесь и готовьте ещё примерно 7–10 минут. Выложите на тарелку. В той же сковороде разогрейте оставшееся сливочное масло и за 10–12 минут обжарьте грибы.



Смешайте овощи, шампиньоны и зелень. Посолите и поперчите.



Форму для запекания или противень смажьте растительным маслом. Выложите туда рыбу. Чтобы тушка держала форму, со стороны хвоста зафиксируйте её парой зубочисток. Заполните скумбрию смесью из грибов и овощей. Сверху посыпьте сыром и залейте сливками. Запекайте 25–30 минут при температуре 180 °С.