10 самых простых рецептов вкусного тыквенного пирога

Тыквенные пироги можно печь не только в сезон созревания плодов, но и в зимне-весенний период, так как этот овощ прекрасно хранится даже в кладовой.
Тыква не так часто употребляется в пищу, как морковь или картофель, но попробовав однажды использовать её для выпечки, вы поймёте, какой это вкусный и полезный продукт.
Чтобы не разочароваться во вкусовых качествах пирога, выбираем плоды с плотной мякотью интенсивного оранжевого цвета. Существует два способа подготовки полуфабриката из тыквы – сырая, натёртая или нарезанная кусочками, или запечённая в духовке и протёртая, причём заготовку можно добавлять и в тесто, и в начинку.
Тыква хорошо сочетается со сладкими и несладкими продуктами – овощами, мясом, сыром, творогом, фруктами. Меняя компоненты, на выходе можно получить богатое витаминами и полезными веществами блюдо. Мы собрали десяток простых рецептов самых вкусных тыквенных пирогов.
Чтобы не разочароваться во вкусовых качествах пирога, выбираем плоды с плотной мякотью интенсивного оранжевого цвета. Существует два способа подготовки полуфабриката из тыквы – сырая, натёртая или нарезанная кусочками, или запечённая в духовке и протёртая, причём заготовку можно добавлять и в тесто, и в начинку.
Тыква хорошо сочетается со сладкими и несладкими продуктами – овощами, мясом, сыром, творогом, фруктами. Меняя компоненты, на выходе можно получить богатое витаминами и полезными веществами блюдо. Мы собрали десяток простых рецептов самых вкусных тыквенных пирогов.
1. Классический тыквенный пирог
Ингредиенты:
Протёртая запечённая тыква – 750 г.
Мука – 120 г.
Сахар – 100-150 г.
Масло сливочное – 70 г.
Пудра сахарная – 25 г.
Яйца – 3 шт.
Желток – 1 шт.
Белок – 1 шт.
Крахмал – 1,5 стол. ложки.
Приготовление:
Сахарную пудру соединить с мукой, добавить кусочки масла, порубить (растереть) в крошку, вымешать и собрать тесто в комок. Охлаждать 30 минут.
Приготовить пюре из тыквы удобным способом, ввести сахар, белок, 3 яйца, крахмал, тщательно растереть.
Дно покрыть пергаментом или смазать. Тесто раскатать, накрыв пергаментом, до толщины в 0,5 см, поместить в форму так, чтобы бока и дно были закрыты тестом, сделать проколы. Запекать 5 минут при температуре 200°.
Вынуть, наполнить начинкой и печь около 50 минут при температуре 170°. Пирог остудить.
Протёртая запечённая тыква – 750 г.
Мука – 120 г.
Сахар – 100-150 г.
Масло сливочное – 70 г.
Пудра сахарная – 25 г.
Яйца – 3 шт.
Желток – 1 шт.
Белок – 1 шт.
Крахмал – 1,5 стол. ложки.
Приготовление:
Сахарную пудру соединить с мукой, добавить кусочки масла, порубить (растереть) в крошку, вымешать и собрать тесто в комок. Охлаждать 30 минут.
Приготовить пюре из тыквы удобным способом, ввести сахар, белок, 3 яйца, крахмал, тщательно растереть.
Дно покрыть пергаментом или смазать. Тесто раскатать, накрыв пергаментом, до толщины в 0,5 см, поместить в форму так, чтобы бока и дно были закрыты тестом, сделать проколы. Запекать 5 минут при температуре 200°.
Вынуть, наполнить начинкой и печь около 50 минут при температуре 170°. Пирог остудить.
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2. Пирог с тыквой и яблоками
Ингредиенты:
Тыква – 400 г.
Яблоки – 2-3 штуки.
Яйца – 2 штуки.
Масло сливочное – 120 г.
Мука – 1,5 стакана.
Сахар-песок – 3/4 стакана.
Соль.
Корица.
Приготовление:
Натереть часть тыквы и одно очищенное яблоко, посыпать корицей.
Мягкое масло с яйцами и сахаром растереть в однородную массу удобным способом.
Соединить яблоко, масляную смесь и тыкву, ввести просеянную муку и разрыхлитель.
Остаток тыквы и яблоко разрезать на дольки.
Тесто вылить в форму, выстланную бумагой для выпечки, разместить по поверхности кусочки тыквы и яблок, присыпать сахаром.
Поместить в духовку с температурой 200°, проверить готовность через 50-60 минут.
Тыква – 400 г.
Яблоки – 2-3 штуки.
Яйца – 2 штуки.
Масло сливочное – 120 г.
Мука – 1,5 стакана.
Сахар-песок – 3/4 стакана.
Соль.
Корица.
Приготовление:
Натереть часть тыквы и одно очищенное яблоко, посыпать корицей.
Мягкое масло с яйцами и сахаром растереть в однородную массу удобным способом.
Соединить яблоко, масляную смесь и тыкву, ввести просеянную муку и разрыхлитель.
Остаток тыквы и яблоко разрезать на дольки.
Тесто вылить в форму, выстланную бумагой для выпечки, разместить по поверхности кусочки тыквы и яблок, присыпать сахаром.
Поместить в духовку с температурой 200°, проверить готовность через 50-60 минут.
3. Шумуш с тыквой и мясом
Вкусная выпечка из греческой кухни.
Ингредиенты:
Тесто слоёное – 1 кг.
Лук – 3-4 штуки.
Тыква – 400 г.
Мясо – 800 г.
Сахар – 1 стол. ложка.
Перец, соль.
Яйцо – 1 шт.
Приготовление:
Мясо измельчить ножом или мясорубкой.
Лук нарезать кубиками, обжарить вместе с мясом, посыпав солью и перцем.
В натёртую тыкву добавить сахар.
Смешать мясо и тыкву.
Тесто раскатать.
½ теста распределить по противню, выстеленному пергаментом, разложить начинку.
Плотно накрыть остатком теста, подвернув края. Взбить яйцо, смазать верх изделия.
Печь при температуре 180° примерно 40-50 минут.
Ингредиенты:
Тесто слоёное – 1 кг.
Лук – 3-4 штуки.
Тыква – 400 г.
Мясо – 800 г.
Сахар – 1 стол. ложка.
Перец, соль.
Яйцо – 1 шт.
Приготовление:
Мясо измельчить ножом или мясорубкой.
Лук нарезать кубиками, обжарить вместе с мясом, посыпав солью и перцем.
В натёртую тыкву добавить сахар.
Смешать мясо и тыкву.
Тесто раскатать.
½ теста распределить по противню, выстеленному пергаментом, разложить начинку.
Плотно накрыть остатком теста, подвернув края. Взбить яйцо, смазать верх изделия.
Печь при температуре 180° примерно 40-50 минут.
4. Насыпной пирог с тыквой и апельсином
Ингредиенты:
Сухая смесь:
Мука – 2,5 стакана.
Сахар – 8 стол. ложек.
Масло сливочное – 200 г.
Сметана – 1 стол ложка.
Разрыхлитель – 1 ч. ложка.
Начинка:
Тыква – 0,5 кг.
Апельсин – 1 крупный.
Сахар – 100 г.
Ваниль, цукаты.
Приготовление:
Цедру и измельчённую мякоть апельсина соединить с натёртой тыквой, добавить ароматы и кусочки цукатов, смешать.
Масло из морозильника сухими руками натереть в муку с разрыхлителем и сахаром. Ввести сметану, продолжать перетирать до крошки.
Разъёмную форму выстелить бумагой, смазать бортики и дно, всыпать две трети мучной крошки, слегка утрамбовывать. Поверху распределить начинку и посыпать остатком крошки.
Форму поместить в духовку, поддерживая температуру 180°, готовить около 50 минут, пока верх не покроется корочкой. Вынимать пирог остывшим.
Сухая смесь:
Мука – 2,5 стакана.
Сахар – 8 стол. ложек.
Масло сливочное – 200 г.
Сметана – 1 стол ложка.
Разрыхлитель – 1 ч. ложка.
Начинка:
Тыква – 0,5 кг.
Апельсин – 1 крупный.
Сахар – 100 г.
Ваниль, цукаты.
Приготовление:
Цедру и измельчённую мякоть апельсина соединить с натёртой тыквой, добавить ароматы и кусочки цукатов, смешать.
Масло из морозильника сухими руками натереть в муку с разрыхлителем и сахаром. Ввести сметану, продолжать перетирать до крошки.
Разъёмную форму выстелить бумагой, смазать бортики и дно, всыпать две трети мучной крошки, слегка утрамбовывать. Поверху распределить начинку и посыпать остатком крошки.
Форму поместить в духовку, поддерживая температуру 180°, готовить около 50 минут, пока верх не покроется корочкой. Вынимать пирог остывшим.
5. Манник с тыквой
Ингредиенты:
Тыква (натёртая) – 1,5 стакана.
Кефир – 1 стакан.
Яйца – 1 штука.
Крупа манная – 1 стакан.
Сахар-песок – 1 стакан.
Разрыхлитель – 1,5 ч. ложки.
Ваниль.
Приготовление:
Манку залить тёплым кефиром, ввести яйцо, сахар, перемешать и настаивать 20 минут.
Соединить с тыквенной массой, добавить ароматы, разрыхлитель.
Форму смазать, вылить в неё смесь и поместить в духовой шкаф, нагретый до 180°. Выпечка будет готова через 45 минут.
Тыква (натёртая) – 1,5 стакана.
Кефир – 1 стакан.
Яйца – 1 штука.
Крупа манная – 1 стакан.
Сахар-песок – 1 стакан.
Разрыхлитель – 1,5 ч. ложки.
Ваниль.
Приготовление:
Манку залить тёплым кефиром, ввести яйцо, сахар, перемешать и настаивать 20 минут.
Соединить с тыквенной массой, добавить ароматы, разрыхлитель.
Форму смазать, вылить в неё смесь и поместить в духовой шкаф, нагретый до 180°. Выпечка будет готова через 45 минут.
6. Тыквенный пирог с корицей
Ингредиенты:
Мука – 1 ½ стакана.
Тыква – 350 г.
Масло растительное – ½ стакана.
Яйца – 2 штуки.
Сахар-песок – 2/3 стакана.
Корица – 1,5 ч. ложки.
Разрыхлитель – 1 ч. ложка.
Приготовление:
Мякоть тыквы разделить на дольки, испечь и остудить.
Взбить яйца, добавляя сахар, пока пена не увеличится втрое.
Тыкву размять, ввести яйца, корицу, муку, масло, разрыхлитель и замесить миксером.
Смазать форму, вылить тесто и печь около 40 минут, при температуре 180°. Пирог не вынимать, пока не остынет.
Мука – 1 ½ стакана.
Тыква – 350 г.
Масло растительное – ½ стакана.
Яйца – 2 штуки.
Сахар-песок – 2/3 стакана.
Корица – 1,5 ч. ложки.
Разрыхлитель – 1 ч. ложка.
Приготовление:
Мякоть тыквы разделить на дольки, испечь и остудить.
Взбить яйца, добавляя сахар, пока пена не увеличится втрое.
Тыкву размять, ввести яйца, корицу, муку, масло, разрыхлитель и замесить миксером.
Смазать форму, вылить тесто и печь около 40 минут, при температуре 180°. Пирог не вынимать, пока не остынет.
7. Тыквенно-овсяный пирог
Ингредиенты:
Мука – 1 стакан.
Хлопья овсяные – 1 стакан.
Тыква – 300 г.
Молоко – 150 мл.
Яйца – 2 штуки.
Масло растительное – 50 мл.
Сметана – 3 стол. ложки.
Сухофрукты – 150 г.
Сода – ½ ч. ложки.
Разрыхлитель – 2 ч. ложки.
Соль.
Ваниль.
Приготовление:
Соединить хлопья быстрого приготовления с молоком, отставить.
Залить кипятком сухофрукты, выдержать 15 минут, процедить, высушить, измельчить.
Тыкву мелко натереть.
Яйца, сахар, соль, ваниль и сметану взбить, ввести растительное масло, хлопья, тыкву, вымесить.
Добавить кусочки сухофруктов, муку, соду и разрыхлитель, смешать до густоты сметаны.
Форму смазать, влить смесь, поставить в духовой шкаф с температурой 180°. Запекать около 45 минут, остудить.
Мука – 1 стакан.
Хлопья овсяные – 1 стакан.
Тыква – 300 г.
Молоко – 150 мл.
Яйца – 2 штуки.
Масло растительное – 50 мл.
Сметана – 3 стол. ложки.
Сухофрукты – 150 г.
Сода – ½ ч. ложки.
Разрыхлитель – 2 ч. ложки.
Соль.
Ваниль.
Приготовление:
Соединить хлопья быстрого приготовления с молоком, отставить.
Залить кипятком сухофрукты, выдержать 15 минут, процедить, высушить, измельчить.
Тыкву мелко натереть.
Яйца, сахар, соль, ваниль и сметану взбить, ввести растительное масло, хлопья, тыкву, вымесить.
Добавить кусочки сухофруктов, муку, соду и разрыхлитель, смешать до густоты сметаны.
Форму смазать, влить смесь, поставить в духовой шкаф с температурой 180°. Запекать около 45 минут, остудить.
8. Тыквенный пирог со сгущенкой
Ингредиенты:
Тыква – 0,5 кг.
Мука – 250 г.
Яйца – 3 штуки.
Масло сливочное – 150 г.
Сгущенное молоко – 300 г.
Пряности – по вкусу.
Соль.
Приготовление:
Натереть холодное масло, соединить с мукой, солью и одним яйцом, замесить тесто и выдержать полчаса в пакете.
Из отварной тыквы приготовить пюре, остудить, ввести желтки 2 яиц, сгущёнку и пряности, перемешать.
Из белков с солью взбить крепкую пену, соединить её с пюре.
Форму смазать, выложить раскатанное тесто, формируя бортики, заполнить начинкой.
В горячую духовку (220°С) поместить выпечку на 15 минут, вынуть, снизить температуру до 170°, снова отправить выпекаться на 45 минут.
Тыква – 0,5 кг.
Мука – 250 г.
Яйца – 3 штуки.
Масло сливочное – 150 г.
Сгущенное молоко – 300 г.
Пряности – по вкусу.
Соль.
Приготовление:
Натереть холодное масло, соединить с мукой, солью и одним яйцом, замесить тесто и выдержать полчаса в пакете.
Из отварной тыквы приготовить пюре, остудить, ввести желтки 2 яиц, сгущёнку и пряности, перемешать.
Из белков с солью взбить крепкую пену, соединить её с пюре.
Форму смазать, выложить раскатанное тесто, формируя бортики, заполнить начинкой.
В горячую духовку (220°С) поместить выпечку на 15 минут, вынуть, снизить температуру до 170°, снова отправить выпекаться на 45 минут.
9. Пирог из слоёного теста с тыквой
Ингредиенты:
Тыква – 300 г.
Тесто слоёное – 0,5 кг.
Повидло – 50 г.
Яйца – 1 штука.
Сахар – 50 г.
Пудра сахарная – 50 г.
Приготовление:
Тесто раскатать, разделить пополам. Одну часть выложить в форму, застеленную бумагой. Вторую нарезать на ленты.
Натёртую тыкву распределить по тесту, поверх выложить повидло (джем), присыпать сахаром.
Верхнюю часть оформить в виде решётки из ленточек, смазать взбитым яйцом.
Пирог печь в разогретом духовом шкафу с температурой 180° в течение получаса. Остывшее изделие отделать сахарной пудрой.
Тыква – 300 г.
Тесто слоёное – 0,5 кг.
Повидло – 50 г.
Яйца – 1 штука.
Сахар – 50 г.
Пудра сахарная – 50 г.
Приготовление:
Тесто раскатать, разделить пополам. Одну часть выложить в форму, застеленную бумагой. Вторую нарезать на ленты.
Натёртую тыкву распределить по тесту, поверх выложить повидло (джем), присыпать сахаром.
Верхнюю часть оформить в виде решётки из ленточек, смазать взбитым яйцом.
Пирог печь в разогретом духовом шкафу с температурой 180° в течение получаса. Остывшее изделие отделать сахарной пудрой.
10. Тыквенный пирог с ананасом и изюмом
Ингредиенты:
Тыква натёртая – 1,5 стакана.
Мука – 1 стакан.
Растительное масло – ½ стакана.
Яйца – 2 штуки.
Сахар – ¾ стакана.
Ананас консервированный – 6 колечек.
Изюм – 50 г.
Корица – ½ чайн. ложки.
Разрыхлитель и сода – по ½ ч. ложки.
Орехи (крошка).
Приготовление:
Ананас нарезать на кусочки, соединить с тыквой, заранее замоченным изюмом, сахаром и яйцами, перемешать. Сверху просеять муку, корицу, разрыхлитель и соду, добавить масло и замесить тесто.
Форму смазать, посыпать манкой, выложить смесь, присыпать крошкой из орехов.
Готовить 40 минут при температуре 180°.
Тыква натёртая – 1,5 стакана.
Мука – 1 стакан.
Растительное масло – ½ стакана.
Яйца – 2 штуки.
Сахар – ¾ стакана.
Ананас консервированный – 6 колечек.
Изюм – 50 г.
Корица – ½ чайн. ложки.
Разрыхлитель и сода – по ½ ч. ложки.
Орехи (крошка).
Приготовление:
Ананас нарезать на кусочки, соединить с тыквой, заранее замоченным изюмом, сахаром и яйцами, перемешать. Сверху просеять муку, корицу, разрыхлитель и соду, добавить масло и замесить тесто.
Форму смазать, посыпать манкой, выложить смесь, присыпать крошкой из орехов.
Готовить 40 минут при температуре 180°.
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