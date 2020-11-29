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10 самых простых рецептов вкусного тыквенного пирога

10 самых простых рецептов вкусного тыквенного пирога (11 фото)

Автор:
29 ноября 2020 09:45
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: выпечка   готовка   еда   пирог   рецепт   тыква   тыквенный пирог   фото   
267
11
Тыквенные пироги можно печь не только в сезон созревания плодов, но и в зимне-весенний период, так как этот овощ прекрасно хранится даже в кладовой.
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Метки: выпечка   готовка   еда   пирог   рецепт   тыква   тыквенный пирог   фото   
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