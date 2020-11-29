10 самых простых рецептов вкусного тыквенного пирога

Тыква не так часто употребляется в пищу, как морковь или картофель, но попробовав однажды использовать её для выпечки, вы поймёте, какой это вкусный и полезный продукт.



Чтобы не разочароваться во вкусовых качествах пирога, выбираем плоды с плотной мякотью интенсивного оранжевого цвета. Существует два способа подготовки полуфабриката из тыквы – сырая, натёртая или нарезанная кусочками, или запечённая в духовке и протёртая, причём заготовку можно добавлять и в тесто, и в начинку.



Тыква хорошо сочетается со сладкими и несладкими продуктами – овощами, мясом, сыром, творогом, фруктами. Меняя компоненты, на выходе можно получить богатое витаминами и полезными веществами блюдо. Мы собрали десяток простых рецептов самых вкусных тыквенных пирогов.