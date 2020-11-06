Как выглядела реклама шоколада в Америке в начале 20 века

Такие традиционные напитки известны и сегодня, они называются "чилате" и попробовать их можно на юге Мексике. Когда "чилате" в 16 веке попал в Европу, в него начали добавлять сахар. Необычный напиток быстро приобрел популярность - сначала в верхушке общества, затем и среди простых людей.



Слово "шоколад" происходит от классического науатльского слова Xocolātl и вошло в английский язык из испанского.



Ниже представлен набор удивительных плакатов с рекламой шоколада, какой она была в период с 1900-х по 1920-е годы.