Как выглядела реклама шоколада в Америке в начале 20 века

История шоколада началась в Мезоамерике - в том регионе, где сегодня находятся Мексика, Гондурас и Никарагуа. Ферментированные напитки из шоколада появились еще в 450 году до н. э. Это была горькая жидкость, смешанная со специями или кукурузным пюре, которая считалась сильным афродизиаком и энергетиком.
Такие традиционные напитки известны и сегодня, они называются "чилате" и попробовать их можно на юге Мексике. Когда "чилате" в 16 веке попал в Европу, в него начали добавлять сахар. Необычный напиток быстро приобрел популярность - сначала в верхушке общества, затем и среди простых людей.
Слово "шоколад" происходит от классического науатльского слова Xocolātl и вошло в английский язык из испанского.
Ниже представлен набор удивительных плакатов с рекламой шоколада, какой она была в период с 1900-х по 1920-е годы.
Слово "шоколад" происходит от классического науатльского слова Xocolātl и вошло в английский язык из испанского.
Ниже представлен набор удивительных плакатов с рекламой шоколада, какой она была в период с 1900-х по 1920-е годы.
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Неофициальная реклама Burger King в советском стиле покорила интернет!
- 12 шедевров рекламы, на которые невозможно не обратить внимание
- Первая реклама сети McDonald’s 1963 года выглядит достаточно жутко
- Оружие, протез ноги и многое другое: англичане показывают находки после магнитной рыбалки
- Chanel No.5 - самая дорогая реклама в мире
Метки: 1900-е винтажная реклама коллекции начало 20-го века начало века реклама старая реклама шоколад
19
Понравилось19
Новости партнёров
Загрузка...