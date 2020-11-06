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Как выглядела реклама шоколада в Америке в начале 20 века

Как выглядела реклама шоколада в Америке в начале 20 века (31 фото)

Автор:
06 ноября 2020 14:29
Сообщество : Искусство
Метки: 1900-е   винтажная реклама   коллекции   начало 20-го века   начало века   реклама   старая реклама   шоколад   
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История шоколада началась в Мезоамерике - в том регионе, где сегодня находятся Мексика, Гондурас и Никарагуа. Ферментированные напитки из шоколада появились еще в 450 году до н. э. Это была горькая жидкость, смешанная со специями или кукурузным пюре, которая считалась сильным афродизиаком и энергетиком.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 1900-е   винтажная реклама   коллекции   начало 20-го века   начало века   реклама   старая реклама   шоколад   
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