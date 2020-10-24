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Неофициальная реклкама Burger King в советском стиле покорила интернет!

Неофициальная реклкама Burger King в советском стиле покорила интернет! (22 фото + 1 видео)

Автор:
24 октября 2020 08:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Дэниел Контур   бургер кинг   идея   креатив   реклама   рекламный ролик   смешно   творчество   
856
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Режиссер Дэниел Контур снял рекламный ролик сети быстрого питания Burger King по сценарию Дэна Соргена, случайно найденному в сети. Никто из них не согласовывал свою работу с самой компанией - оба просто решили развлечься, сделав ролик в стиле типичного западного кино о тоталитарной "империи зла". Ролик получился просто гениальным! А поскольку в империи зла говорят по-русски, вы легко можете оценить его в оригинале!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Дэниел Контур   бургер кинг   идея   креатив   реклама   рекламный ролик   смешно   творчество   
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13  комментариев
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Sanar Час назад
"покорила интернет", "гениально" сука да эта шляпа достойна только детского тиктока.
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190k
Северное сияние Минуту назад
Получите заслуженный приз.

Получите заслуженный приз.
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479
ВазгенСемёнович 5 минут назад
Посмеялся. С юмором рекламщики.
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136
Alexander Woyz 11 минут назад
типичный тупой примитивный американский юмор. ха-ха
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8k
K7OO Alexander Woyz 6 минут назад
Да какой там американский юмор, прибалтийская школота развлекается.
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K7OO 12 минут назад
Примитивная любительская поделка на литовском ресурсе. Было бы что обсуждать..
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18k
harrrysson 16 минут назад
Епанутым нет покоя! как же их плющит то до сих пор от СССР...ну и "мой господин" вообще убило....
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samsr Полчаса назад
Громкое заглавие очередного дерьма, тьфу ля
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866
enot-begemot-y Полчаса назад
Х-ню творят они, а стыдно почему-то мне.
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1k
Outcast Час назад
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20k
Франц Лефорт 2 часа назад
Гениальность аж зашкаливает......
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115
Stazis 2 часа назад
... Что-то ничего, кроме Лавровского "Дебилы бл.. ь!" на ум не приходит...
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