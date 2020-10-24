Неофициальная реклкама Burger King в советском стиле покорила интернет!

Режиссер Дэниел Контур снял рекламный ролик сети быстрого питания Burger King по сценарию Дэна Соргена, случайно найденному в сети. Никто из них не согласовывал свою работу с самой компанией - оба просто решили развлечься, сделав ролик в стиле типичного западного кино о тоталитарной "империи зла". Ролик получился просто гениальным! А поскольку в империи зла говорят по-русски, вы легко можете оценить его в оригинале!

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0 Источник: Увидев в сети забавный сценарий рекламного ролика для Burger King, режиссер Дэн Контур решил снять этот ролик.

0 Источник: Ни сценарист, ни режиссер не были связаны с компанией Burger King и занимались творчеством только для удовольствия.

0 Источник: "Я снял этот ролик, чтобы показать, на что я способен как режиссер", - говорит Контур.

0 Источник: В оригинале сценарий был посвящен малоизвестной в Европе американской сети быстрого питания Kashi Foods. Контур решил переделать его, посвятив более известной в мире компании.

0 Источник: По его признанию, он выбрал Burger King, потому что считал компанию "самой смелой".

0 Источник: Действие ролика происходит в неназываемой тоталитарной империи - однако по языку, военной форме и общей обстановке несложно узнать в ней СССР.

0 Источник: Критики утверждают, что сюжет и атмосфера навеяны фильмом 2018 года "Смерть Сталина", которому отказали в прокатном удостоверении в России.

0 Источник: Правда, кое-что в ролике смущает несоответствием советским реалиям.

0 Источник: Например, откуда в советской армии взялся солдат с такими длинными волосами?

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