Chanel No.5 - самая дорогая реклама в мире

В мире рекламы тоже есть свои рекорды, оказывается что бюджет самой дорогой рекламы примерно сопоставим с бюджетом среднего голливудского блокбастера.
Все, безусловно, помнят очаровательную красотку Николь Кидман из роскошной рекламы духов Chanel No.5: The Film -- так звучит полное название фильма. Именно фильма, так утверждает сам режиссер, знаменитый деятель кино Бэз Лурманн.
А известно ли вам, что именно это рекламный ролик считается самым дорогим за всю историю рекламной индустрии? Ролик был снят в Сиднее, в Австралии всего в пятидневный срок. Но доработка происходила гораздо дольше.
А известно ли вам, что именно это рекламный ролик считается самым дорогим за всю историю рекламной индустрии? Ролик был снят в Сиднее, в Австралии всего в пятидневный срок. Но доработка происходила гораздо дольше.
Стоимость одной минуты ролика оценивается в 11 миллионов долларов. А их там целых четыре, значит общий бюджет съёмки клипа составляет 44 миллиона долларов.
Сама же Николь Кидман получила самый большой гонорар за все времена существования этого бизнеса. За участие в съемках она получила по 1 миллиону долларов за одну минуту видео. То есть суммарный гонорар составил 4 миллиона.
Сама же Николь Кидман получила самый большой гонорар за все времена существования этого бизнеса. За участие в съемках она получила по 1 миллиону долларов за одну минуту видео. То есть суммарный гонорар составил 4 миллиона.
Таким образом, Николь является самым успешным лицом бренда Chanel No.5. А сам Chanel No.5 одним из самых продаваемых ароматов по всему миру, который стал классикой в мире парфюмерии.
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Метки: Chanel № 5 видео дорогая реклама духи реклама факты фото
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