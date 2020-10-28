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Chanel No.5 - самая дорогая реклама в мире

Chanel No.5 - самая дорогая реклама в мире (3 фото + 1 видео)

Автор:
28 октября 2020 09:16
Сообщество : Факты
Метки: Chanel № 5   видео   дорогая реклама   духи   реклама   факты   фото   
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В мире рекламы тоже есть свои рекорды, оказывается что бюджет самой дорогой рекламы примерно сопоставим с бюджетом среднего голливудского блокбастера.

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Метки: Chanel № 5   видео   дорогая реклама   духи   реклама   факты   фото   
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4k
Монька Полчаса назад
Где еще 2 минуты? обещали 4
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Показать 1 ответ
192k
Северное сияние 5 минут назад
Слишком разрекламирован этот пятый Шанель. Маркетологи на 100% отрабатывают свой хлеб. Так себе аромат на мой вкус, для женщин за 60 и и бабушек. А-ля духи "Красная Москва". ИМХО

Слишком разрекламирован этот пятый Шанель. Маркетологи на 100% отрабатывают свой хлеб. Так себе аромат на мой вкус, для женщин за 60 и и бабушек. А-ля духи "Красная Москва". ИМХО
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