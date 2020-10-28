Chanel No.5 - самая дорогая реклама в мире

Все, безусловно, помнят очаровательную красотку Николь Кидман из роскошной рекламы духов Chanel No.5: The Film -- так звучит полное название фильма. Именно фильма, так утверждает сам режиссер, знаменитый деятель кино Бэз Лурманн.



А известно ли вам, что именно это рекламный ролик считается самым дорогим за всю историю рекламной индустрии? Ролик был снят в Сиднее, в Австралии всего в пятидневный срок. Но доработка происходила гораздо дольше.