Рон Перлман: 10 лучших фильмов с участием брутального и харизматичного здоровяка

Эта чёрная комедия состоит из мини-эпизодов, внутри глобального сюжета, который заключается в том, что Артур Блейк (Доминик Монаган) был арестован и приговорён к смертной казни за ограбление могил. Перед смертью Блейк изливает душу священнику, отцу Даффи (Рон Перлман), и рассказывает короткие истории о том, как он попал в этот незаконный бизнес и его последующие приключения в нём.



Спустя какое-то время, зрителя ждёт необычный поворот в сюжете: по словам Блейка в один из рейдов на городское кладбище, он и его партнеры по «бизнесу» натыкаются на нежить – зомби и вампиров. И чёрная комедия плавно перетекает в забавный хоррор.



На этом всё. Рад, что читаете меня!

Алексей Гарруда (Гарруда знает!)



С нетерпением ждём выхода в свет долгожданного «Охотника на монстров» Пола У. С. Андерсона, где Рон Перлман сыграет роль Адмирала.