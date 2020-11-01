Рон Перлман: 10 лучших фильмов с участием брутального и харизматичного здоровяка

Рон Перлман – фигура узнаваемая. Миллионы любителей хорошего кино знакомы с внешностью брутального и харизматичного здоровяка. Но те, кто смотрел фильмы с участием Перлмана на языке оригинала, знакомы ещё и с раскатистым баритоном актёра. Даже под килограммами грима, Перлман легко идентифицируется по своему голосу.
Надо отметить, что Перлман провёл приличный отрезок своей карьеры в кресле гримёра.
Надо отметить, что Перлман провёл приличный отрезок своей карьеры в кресле гримёра.
Слева на право: Ганнибал Чау «Тихоокеанский рубеж», Хеллбой и Винсент-монстр из телесериала «Красавица и Чудовище».
Совершенно точно, что Хеллбой – самая известная роль Перлмана в гриме, но его прорывом был – персонаж Винсент, свирепый на вид, но добрый внутри, монстр из телесериала «Красавица и Чудовище», 1987 года.
Заглавная роль в телесериале потребовала от Перлмана в течение трёх сезонов находиться в гриме и образе человека-льва. Партнёром Перлмана по сцене в первом сезоне была Линда Хамилтон, которая, на момент съёмок сериала, уже являлась большой кинозвездой.
Заглавная роль в телесериале потребовала от Перлмана в течение трёх сезонов находиться в гриме и образе человека-льва. Партнёром Перлмана по сцене в первом сезоне была Линда Хамилтон, которая, на момент съёмок сериала, уже являлась большой кинозвездой.
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«Красавица и чудовище», 1987 – 1990 год.
В кадре Винсент (Рон Перлман) и Кэтрин (Линда Хамильтон), телесериал «Красавица и чудовище», 1987 год
История разворачивается вокруг Кэтрин (Линда Хамильтон) и Винсента (Рон Перлман), двух главных героев сериала. В первой серии на Кэтрин нападают грабители, избивают и оставляют её умирать в Центральном парке. Винсент спасает Кэтрин, унося в подземный Нью-Йорк, где помимо него, отдельно от остального мира, живёт тайное общество изгоев.
Красавица и чудовище сближаются, образуя эмпатическую связь – но их дружба осложняется тем, что Винсент – монстр, неспособный жить на поверхности города.
Эту роль Перлман получил благодаря своей игре в приключенческой драме «Битва за огонь», 1981 года, где он сыграл Амукара, одного из трёх смельчаков, отправившихся на поиски огня. Потрясающая игра Рона в образе неандертальца впечатлила создателей сериала и роль Винсента писалась сразу под него.
Красавица и чудовище сближаются, образуя эмпатическую связь – но их дружба осложняется тем, что Винсент – монстр, неспособный жить на поверхности города.
Эту роль Перлман получил благодаря своей игре в приключенческой драме «Битва за огонь», 1981 года, где он сыграл Амукара, одного из трёх смельчаков, отправившихся на поиски огня. Потрясающая игра Рона в образе неандертальца впечатлила создателей сериала и роль Винсента писалась сразу под него.
«Битва за огонь», 1981 год.
Рон Перлман в роли Амукара, кинофильм «Битва за огонь», 1981 год. Режиссёр: Жан-Жак Анно
Несмотря на то, что эта картина вышла на шесть лет раньше сериала о красавице и чудовище, и является дебютом Рона Перлмана в большом кино, прорывом эту роль сложно назвать. Именно в «Красавице и чудовище» Перлман явил миру свой талант актёра во всей красе.
Но и эта роль не осталась без внимания аудитории. Покрытый латексом и шерстью Перлман получил множество хвалебных отзывов от критиков и зрителей за свою актёрскую игру в экранизации романа 1911 года о неандертальской войне за огонь и опасном поиске, предпринятом небольшой группой соплеменников, которые вынуждены искать другой источник после того, как огонь их клана похищен соперничающим племенем.
Но и эта роль не осталась без внимания аудитории. Покрытый латексом и шерстью Перлман получил множество хвалебных отзывов от критиков и зрителей за свою актёрскую игру в экранизации романа 1911 года о неандертальской войне за огонь и опасном поиске, предпринятом небольшой группой соплеменников, которые вынуждены искать другой источник после того, как огонь их клана похищен соперничающим племенем.
С момента выхода фильма «Драйв» прошло почти десять лет и это по-прежнему самый обсуждаемый фильм Николаса Виндинга Рефна.
Райан Гослинг играет молчаливого водителя-каскадёра, который подрабатывает перевозчиком у банды налётчиков во время ограблений. Его жизнь меняется в тот день, когда он влюбляется в свою новую соседку Айрин (Кэри Маллиган) и становится вовлечённым в серию преступлений, связанных с её бывшим бойфрендом-мошенником (Оскар Айзек).
Перлман играет Нино, остроумного мафиози, который управляет своим бизнесом из пиццерии Стрип-Молла и организовывает грязную работёнку для водителей.
Это лучшая из всех работ Рефна на сегодняшний день, демонстрирующая его любовь к неоновым оттенкам и способность создавать напряжённый триллер в стиле синтвейв.
Райан Гослинг играет молчаливого водителя-каскадёра, который подрабатывает перевозчиком у банды налётчиков во время ограблений. Его жизнь меняется в тот день, когда он влюбляется в свою новую соседку Айрин (Кэри Маллиган) и становится вовлечённым в серию преступлений, связанных с её бывшим бойфрендом-мошенником (Оскар Айзек).
Перлман играет Нино, остроумного мафиози, который управляет своим бизнесом из пиццерии Стрип-Молла и организовывает грязную работёнку для водителей.
Это лучшая из всех работ Рефна на сегодняшний день, демонстрирующая его любовь к неоновым оттенкам и способность создавать напряжённый триллер в стиле синтвейв.
«Город потерянных детей», 1995 год.
Кадр из кинофильма «Город потерянных детей», 1995 год. Режиссёры: Марк Каро и Жан-Пьер Жёне
«Город потерянных детей» – это самый визуально поразительным фильм из всех, где снимался Перлман. Сюрреалистичная гнетущая антиутопия, где злой учёный Кранк (Даниэль Эмильфорк) крадёт мечты похищенных детей. Их единственная надежда – это Уан (Рон Перлман), цирковой силач, чей младший брат находится среди потерянных.
Это тёмная запутанная фантасмагория удивительна и провокационна. Зрителям, возможно, придётся увидеть её несколько раз, чтобы понять замысел авторов.
Это тёмная запутанная фантасмагория удивительна и провокационна. Зрителям, возможно, придётся увидеть её несколько раз, чтобы понять замысел авторов.
Гильермо Дель Торо понимал, что Перлман, с которым он уже не раз работал, идеально подойдёт на роль Хеллбоя. Режиссёр не прогадал. Актёр довёл роль демонического и нетипичного героя из пекла до совершенства.
Хеллбой – это супергерой, который буквально является порождением ада, ему необходимо спасти мир от нацистов и безумного Распутина (Карел Роден).
Фильм основан на одноимённой серии комиксов Майка Миньолы – сплав супергеройской саги с некой мифически-религиозной демонологией Х. П. Лавкрафта.
Хеллбой – это супергерой, который буквально является порождением ада, ему необходимо спасти мир от нацистов и безумного Распутина (Карел Роден).
Фильм основан на одноимённой серии комиксов Майка Миньолы – сплав супергеройской саги с некой мифически-религиозной демонологией Х. П. Лавкрафта.
«Тихоокеанский рубеж», 2013 год.
Кадр из кинофильма «Тихоокеанский рубеж», 2013 год. Режиссёр: Гильермо дель Торо
Мы слишком долго смотрели на небеса в ожидании гостей сверху, а надо было следить за воротами в ад, которые впускают Их снизу.
Фильм о нашествии инопланетных монстров с самых глубин океана – любовная записка японским киноделам в жанре «морские чудища». Большие роботы бьют больших чудовищ средь океанских волн.
Это праздничный блокбастер, мешок попкорна стоимостью 190 миллионов долларов, столь же простой, сколь и дорогой, предназначенный, по словам дель Торо, для семейных вечеров.
В фильме «Тихоокеанский рубеж» Рон Перлман появляется в эффектной и весёлой роли Ганнибала Чау, «чёрного» дилера запчастей для роботов.
Фильм о нашествии инопланетных монстров с самых глубин океана – любовная записка японским киноделам в жанре «морские чудища». Большие роботы бьют больших чудовищ средь океанских волн.
Это праздничный блокбастер, мешок попкорна стоимостью 190 миллионов долларов, столь же простой, сколь и дорогой, предназначенный, по словам дель Торо, для семейных вечеров.
В фильме «Тихоокеанский рубеж» Рон Перлман появляется в эффектной и весёлой роли Ганнибала Чау, «чёрного» дилера запчастей для роботов.
«Блэйд 2», 2002 год.
Перлман в роли Дитэра Рейнхардта, кинофильм «Блэйд 2», 2002 год. Режиссер: Гильермо дель Торо
Этот фильм знают и любят многие поклонники вампирского кино. В этой части Блэйд (Уэсли Снайпс) объединился с армией вампиров под названием Кровавая стая (они были обучены убивать его), чтобы остановить ещё более опасных упырей — гибридный вид вампиров восточноевропейского типа под названием Жнецы, который питается людьми, а также другими вампирами.
Жнецы – золото этого фильма. У них у всех есть что-то вроде шрама посередине подбородка. Который, как потом оказывается, – не шрам вовсе… Это их пасть. Жнецы отвратительны. Их огромный пищеприёмник разворачивается в трёхсторонние челюсти. Вспомните кран, который хватает игрушки в игровом аппарате «Хватайка», что установлен почти в каждом торгово-развлекательном комплексе. А теперь наденьте щупальцу крана-хватайки на классического вампира, добавьте зубов, крови и вязкой чёрной слюны, побрейте его на лысо, и вы получите Жнеца.
Жнецы – золото этого фильма. У них у всех есть что-то вроде шрама посередине подбородка. Который, как потом оказывается, – не шрам вовсе… Это их пасть. Жнецы отвратительны. Их огромный пищеприёмник разворачивается в трёхсторонние челюсти. Вспомните кран, который хватает игрушки в игровом аппарате «Хватайка», что установлен почти в каждом торгово-развлекательном комплексе. А теперь наденьте щупальцу крана-хватайки на классического вампира, добавьте зубов, крови и вязкой чёрной слюны, побрейте его на лысо, и вы получите Жнеца.
Многолетняя дружба и сотрудничество Перлмана с Гильермо дель Торо началась на съёмках фильма «Хронос», дебютной полнометражки мексиканского визионера.
Во время испанской инквизиции в 1536 году учёный создаёт загадочное устройство под названием Хронос, которое дарует вечную жизнь своему владельцу. Сотни лет спустя антиквар Хесус Грис (Федерико Луппи) находит устройство, спрятанное в древней статуе. Перлман играет Анхела де ла Гуардиа, харизматичного негодяя, которому поручено достать Хронос любым способом.
Фильм едва ли попал в американский прокат, но «Хронос» сразу же стал хитом среди европейских зрителей и критиков.
Перлман и дель Торо получили заслуженную похвалу за свою работу в этом фильме и, к счастью, с тех пор стали выдающимися личностями в киноиндустрии.
Это один из самых умных — и странно трогательных — фильмов ужасов, который я когда-либо видел.
Во время испанской инквизиции в 1536 году учёный создаёт загадочное устройство под названием Хронос, которое дарует вечную жизнь своему владельцу. Сотни лет спустя антиквар Хесус Грис (Федерико Луппи) находит устройство, спрятанное в древней статуе. Перлман играет Анхела де ла Гуардиа, харизматичного негодяя, которому поручено достать Хронос любым способом.
Фильм едва ли попал в американский прокат, но «Хронос» сразу же стал хитом среди европейских зрителей и критиков.
Перлман и дель Торо получили заслуженную похвалу за свою работу в этом фильме и, к счастью, с тех пор стали выдающимися личностями в киноиндустрии.
Это один из самых умных — и странно трогательных — фильмов ужасов, который я когда-либо видел.
«Город счастья, штат Техас», 1999 год.
Кадр из кинофильма «Город счастья, штат Техас», 1999 год. Режиссёр: Марк Иллсли
Сумасбродная криминальная комедия «Город счастья, штат Техас» рассказывает о паре сбежавших заключённых, которые, прибыв в маленький южный городок, по ошибке выдают себя за гомосексуальную пару.
В этом фильме Перлман играет остроумного Маршала США Налхобера.
Это классическая комедия положений, созданная исключительно для того, чтобы посмеяться над участниками забавного и, местами, пикантного действа.
В этом фильме Перлман играет остроумного Маршала США Налхобера.
Это классическая комедия положений, созданная исключительно для того, чтобы посмеяться над участниками забавного и, местами, пикантного действа.
«Продавец мёртвых», 2008 год.
Кадр из кинофильма «Продавец мёртвых», 2008 год. Режиссёр: Гленн МакКвейд
Эта чёрная комедия состоит из мини-эпизодов, внутри глобального сюжета, который заключается в том, что Артур Блейк (Доминик Монаган) был арестован и приговорён к смертной казни за ограбление могил. Перед смертью Блейк изливает душу священнику, отцу Даффи (Рон Перлман), и рассказывает короткие истории о том, как он попал в этот незаконный бизнес и его последующие приключения в нём.
Спустя какое-то время, зрителя ждёт необычный поворот в сюжете: по словам Блейка в один из рейдов на городское кладбище, он и его партнеры по «бизнесу» натыкаются на нежить – зомби и вампиров. И чёрная комедия плавно перетекает в забавный хоррор.
На этом всё. Рад, что читаете меня!
Алексей Гарруда (Гарруда знает!)
С нетерпением ждём выхода в свет долгожданного «Охотника на монстров» Пола У. С. Андерсона, где Рон Перлман сыграет роль Адмирала.
Спустя какое-то время, зрителя ждёт необычный поворот в сюжете: по словам Блейка в один из рейдов на городское кладбище, он и его партнеры по «бизнесу» натыкаются на нежить – зомби и вампиров. И чёрная комедия плавно перетекает в забавный хоррор.
На этом всё. Рад, что читаете меня!
Алексей Гарруда (Гарруда знает!)
С нетерпением ждём выхода в свет долгожданного «Охотника на монстров» Пола У. С. Андерсона, где Рон Перлман сыграет роль Адмирала.
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Не совсем так.
Он там держит чёрный рынок останков Кандзю- кожа, кости, внутренности, лекарства из них и даже накожные паразиты...