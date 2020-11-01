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Рон Перлман: 10 лучших фильмов с участием брутального и харизматичного здоровяка

Рон Перлман: 10 лучших фильмов с участием брутального и харизматичного здоровяка (12 фото)

Автор:
01 ноября 2020 14:28
Сообщество : Кино
Метки: Актеры и актрисы   Рон Перлман   обзор фильмов   топ-10   фильмы   
403
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Рон Перлман – фигура узнаваемая. Миллионы любителей хорошего кино знакомы с внешностью брутального и харизматичного здоровяка. Но те, кто смотрел фильмы с участием Перлмана на языке оригинала, знакомы ещё и с раскатистым баритоном актёра. Даже под килограммами грима, Перлман легко идентифицируется по своему голосу.
Надо отметить, что Перлман провёл приличный отрезок своей карьеры в кресле гримёра.
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Метки: Актеры и актрисы   Рон Перлман   обзор фильмов   топ-10   фильмы   
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332
Санёк Час назад
Имя Розы
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2k
mtonaka 2 секунды назад
Классный дядька! Здоровья ему.
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27k
parallax 3 минуты назад
Он и без грима на инопланетянина похож.
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33k
jonnyD Полчаса назад
Рон Перлман: 10 лучших фильмов с участием брутального и харизматичного здоровяка
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9k
Паша Эмильевич 36 минут назад
В фильме «Тихоокеанский рубеж» Рон Перлман появляется в эффектной и весёлой роли Ганнибала Чау, «чёрного» дилера запчастей для роботов.
Не совсем так.
Он там держит чёрный рынок останков Кандзю- кожа, кости, внутренности, лекарства из них и даже накожные паразиты...
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16k
babuby 47 минут назад
А Враг у ворот!? Отличный персонаж у него получился, хоть и не "центровой"!
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