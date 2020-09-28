Автодорога – это не только дорожное полотно, но и освещение, заградительные барьеры, светофоры, инженерные коммуникации и прочие элементы, требующие капиталовложений.
О самых дорогих трассах мира – в нашем обзоре.
О самых дорогих трассах мира – в нашем обзоре.
10. Лердальский тоннель (Норвегия) – 7 млн. долл./км
Норвежский автомобильный туннель стал самым длинным в мире, соединив несколько муниципалитетов, а также столицу с Бергеном.
Сооружение длиной в 24,5 км прорезает 1600-метровые горы, заставляя водителей нервничать от многотонных камней над своей головой. Поэтому туннель по всей его длине оснастили уникальной подсветкой, непрерывно меняющей цвета, избавляя таким способом автомобилистов от чувства тревожности в замкнутом пространстве.
Дополнительно в туннеле имеются искусственные гроты, несущие функционал зоны отдыха, где водители могут отдохнуть от однообразного движения. Хорошую вентиляцию обеспечивают несколько специальных установок, которые заодно и очищают воздух.
В качестве мер безопасности каждые 125 метров закреплены огнетушители, а через каждые 250 метров можно увидеть телефоны для связи с аварийными службами.
Строительство грандиозного сооружения заняло 5 лет и потребовало 113 миллионов евро вложений.
Сооружение длиной в 24,5 км прорезает 1600-метровые горы, заставляя водителей нервничать от многотонных камней над своей головой. Поэтому туннель по всей его длине оснастили уникальной подсветкой, непрерывно меняющей цвета, избавляя таким способом автомобилистов от чувства тревожности в замкнутом пространстве.
Дополнительно в туннеле имеются искусственные гроты, несущие функционал зоны отдыха, где водители могут отдохнуть от однообразного движения. Хорошую вентиляцию обеспечивают несколько специальных установок, которые заодно и очищают воздух.
В качестве мер безопасности каждые 125 метров закреплены огнетушители, а через каждые 250 метров можно увидеть телефоны для связи с аварийными службами.
Строительство грандиозного сооружения заняло 5 лет и потребовало 113 миллионов евро вложений.
9. Трасса в городе Эверетт (США) – 8,85 млн. долл./км
Американские автотрассы служат образцом для подражания для многих стран, являясь одновременно скоростными и безопасными.
На девятом месте нашего рейтинга расположилась трехполосная 27-километровая трасса в штате Вашингтон, которая одновременно одна из самых длинных и широких дорог в мире. Ее задача – объединить ряд отдаленных районов, промышленных и сельскохозяйственных, обеспечив бесперебойные пассажирские и грузовые перевозки.
Однако масштабное строительство потребовало немалых вложений – каждый километр обошелся налогоплательщикам почти в 9 миллионов долларов.
На девятом месте нашего рейтинга расположилась трехполосная 27-километровая трасса в штате Вашингтон, которая одновременно одна из самых длинных и широких дорог в мире. Ее задача – объединить ряд отдаленных районов, промышленных и сельскохозяйственных, обеспечив бесперебойные пассажирские и грузовые перевозки.
Однако масштабное строительство потребовало немалых вложений – каждый километр обошелся налогоплательщикам почти в 9 миллионов долларов.
8. Автомагистрали Германии – 20 млн. долл./км
Практически все немецкие автомобильные дороги, независимо от их направлений, загрузки, ландшафта имеют качественное покрытие и высокие эксплуатационные характеристики.
В Европе к строительству дорог подходят очень серьезно и комплексно, соблюдая технологические и экологические нормы.
Например, на одной из немецких улиц обратили внимание на дорожный шум, а потому на протяжении 2,5 км дороги строители сняли верхний слой и заменили его 7-сантиметровым шумопоглащающим покрытием.
Государство не жалеет средств на поддержание дорожной инфраструктуры на должном уровне, поэтому каждое строительство обходится в баснословные деньги. Зато все немецкие дороги не только соответствуют всем мыслимым стандартам, но еще и избавляют немецких водителей от заторов.
В Европе к строительству дорог подходят очень серьезно и комплексно, соблюдая технологические и экологические нормы.
Например, на одной из немецких улиц обратили внимание на дорожный шум, а потому на протяжении 2,5 км дороги строители сняли верхний слой и заменили его 7-сантиметровым шумопоглащающим покрытием.
Государство не жалеет средств на поддержание дорожной инфраструктуры на должном уровне, поэтому каждое строительство обходится в баснословные деньги. Зато все немецкие дороги не только соответствуют всем мыслимым стандартам, но еще и избавляют немецких водителей от заторов.
7. Объездная дорога в Сочи (Россия) – 26-30 млн. долл./км
Проект этой дороги родился еще в далеком 1988 году. Неспешное строительство было заморожено, чтобы возобновиться лишь в 1998 году. Поэтому первый 4,5-километровый участок дороги был открыт для эксплуатации лишь в 2001 году, а следующий, 4,27-километровый — в 2008 году.
Проходящая через Хостинский и Лазаревский районы автодорога позволяет водителям сэкономить немалое количество времени, не толкаясь по центру Сочи. Третий участок был сдан в 2009 году, продлив дорогу до 18 км, но в планах проектировщиков — дальнейшее строительство.
Проходящая через Хостинский и Лазаревский районы автодорога позволяет водителям сэкономить немалое количество времени, не толкаясь по центру Сочи. Третий участок был сдан в 2009 году, продлив дорогу до 18 км, но в планах проектировщиков — дальнейшее строительство.
6. Готардский автотоннель (Швейцария) – 54,2 млн. долл./км
Один из наиболее длинных в мире, в своей стране этот тоннель стал самым дорогостоящим сооружением. Его дороговизна оправдывается тем, что инженерам пришлось сражаться со сложным рельефом и горной породой Лепонтинских Альп.
Гранит — очень прочный камень, для работы с которым потребовалось специальное и крайне дорогостоящее оборудование.
Так как тоннель имеет всего по одной стороне в каждом направлении, скорость в нем ограничена 80 км/ч для поддержания безопасности движения.
Гранит — очень прочный камень, для работы с которым потребовалось специальное и крайне дорогостоящее оборудование.
Так как тоннель имеет всего по одной стороне в каждом направлении, скорость в нем ограничена 80 км/ч для поддержания безопасности движения.
5. КАД в Санкт-Петербурге (Россия) – 55,24 млн. долл./км
Петербургская кольцевая автомобильная дорога занимает «бронзовый» пьедестал в рейтинге самых дорогих российских дорог. Ее 142 километра обвивают город и соединяют все ключевые автодороги. Глобальное строительство велось на средства федерального бюджета и не единожды замораживалось из-за недостатка финансирования.
Ширина трассы составляет от 4 до 8 полос, на всем ее протяженности нет ни единого светофора, а допустимая скорость в 110 км/ч и 26 развязок позволяют быстро и безопасно преодолевать большие расстояния.
Цена строительства каждого участка разнилась в зависимости от специфики рельефа.
Ширина трассы составляет от 4 до 8 полос, на всем ее протяженности нет ни единого светофора, а допустимая скорость в 110 км/ч и 26 развязок позволяют быстро и безопасно преодолевать большие расстояния.
Цена строительства каждого участка разнилась в зависимости от специфики рельефа.
4. Трасса Чандже — Джишоу (Китай) – 71 млн. долл./км
На фото: Трасса Чандже — Джишоу фактически представляет собой переправу через огромное ущелье
Китайские власти считают автомобильную инфраструктуру важным элементом, укрепляющим государственность. Поэтому строительству, реконструкции и последующей эксплуатации трасс уделяется большое внимание.
Китайский рельеф настолько многообразен, что прокладка каждой автодороги обходится казне в немалые деньги, варьируясь от 1, 99 миллиона долларов за километр до 71,16 миллиона долларов за трассу Чандже – Джишоу.
Уникальность этой удивительной трассы, соединяющей два торговых города, заключается в том, что большая ее часть пролегает над огромным ущельем. Это чудо китайской инженерии представляет собой сложную конструкцию из закрепленных на отвесных участках колонн, держащих красивейший автомобильный мост.
Джишоу и Чандже имеют большое значение для экономики Китая, а потому быстрая коммуникация между ними была стратегически необходима. Поэтому пусть даже строительство потребовало колоссальных вложений, это путь стал не только важным событием в жизни страны, но и местной достопримечательностью.
Китайские власти считают автомобильную инфраструктуру важным элементом, укрепляющим государственность. Поэтому строительству, реконструкции и последующей эксплуатации трасс уделяется большое внимание.
Китайский рельеф настолько многообразен, что прокладка каждой автодороги обходится казне в немалые деньги, варьируясь от 1, 99 миллиона долларов за километр до 71,16 миллиона долларов за трассу Чандже – Джишоу.
Уникальность этой удивительной трассы, соединяющей два торговых города, заключается в том, что большая ее часть пролегает над огромным ущельем. Это чудо китайской инженерии представляет собой сложную конструкцию из закрепленных на отвесных участках колонн, держащих красивейший автомобильный мост.
Джишоу и Чандже имеют большое значение для экономики Китая, а потому быстрая коммуникация между ними была стратегически необходима. Поэтому пусть даже строительство потребовало колоссальных вложений, это путь стал не только важным событием в жизни страны, но и местной достопримечательностью.
3. Бостонская автомагистраль (США) – 117,5 млн. долл./км
Столица Массачусетса Бостон является одним из богатейших и наиболее плотно заселенных городов Америки. Требовались меры для разгрузки центральных дорог, однако застройка не позволяла ни расширить их, ни устроить развязки или эстакады.
Поэтому потребовались фантастические средства для того, чтобы капитально перестроить весь центр города для прокладки мостов, туннелей и новых трасс.
Большой бостонский тоннель, ставший самым дорогостоящим проектом в американской истории, при возведении которого 150 кранов ежедневно вывозили тонны грунта, получил 8 полос движения, существенно улучшил экологическую обстановку в городе, стал главной транспортной артерией и не повредил ни одному зданию.
Поэтому потребовались фантастические средства для того, чтобы капитально перестроить весь центр города для прокладки мостов, туннелей и новых трасс.
Большой бостонский тоннель, ставший самым дорогостоящим проектом в американской истории, при возведении которого 150 кранов ежедневно вывозили тонны грунта, получил 8 полос движения, существенно улучшил экологическую обстановку в городе, стал главной транспортной артерией и не повредил ни одному зданию.
2. Трасса Адлер — Красная Поляна (Россия) – 140 млн. долл./км
Парадоксально, но при том, что российские трассы неоднократно попадали в рейтинг стран с худшими дорогами, на их строительство и содержание выделяются немалые суммы.
Введенная в эксплуатацию в 2013 году трасса, проложенная по Адлерскому району, была спроектирована к олимпийским соревнованиям и оперативной доставке участников на спортивные объекты.
На строительство 48 километров потребовалось 227 миллиардов рублей, что обусловлено сложной гористой местностью, близостью реки Мзымты и сейсмической нестабильностью региона.
Введенная в эксплуатацию в 2013 году трасса, проложенная по Адлерскому району, была спроектирована к олимпийским соревнованиям и оперативной доставке участников на спортивные объекты.
На строительство 48 километров потребовалось 227 миллиардов рублей, что обусловлено сложной гористой местностью, близостью реки Мзымты и сейсмической нестабильностью региона.
1. Московская кольцевая автодорога (Россия) – 578 млн. долл./км
Фантастическую дороговизну российских дорог автомобилисты объясняют коррупцией и отмыванием денег, так как далеко не каждая дорога по качеству и функциональности оправдывает вложенные средства.
В лидеры рейтинга МКАД выбилась с огромным отрывом от прочих конкурентов, а ее могло бы и не существовать на дорожной карте столицы.
В процессе прокладки 4-го транспортного кольца стало понятно, что строительство требует слишком больших вложений. Тогда чиновники и инженеры решили провести реконструкцию части развязок, после чего объединить их в кольцо. Так родилась идея МКАД — сооружения, строительство которого стартовало в 1956 году, а уже через 6 лет дорога была сдана в эксплуатацию.
В 1995-1998 годах трасса пережила глобальную реконструкцию. Следующая была запланирована на 2011 год с перестройкой развязок, строительством новых транспортно-пересадочных узлов, прокладкой дорог-дублёров. Но планы воплотились лишь частично в связи с недофинансированием проекта.
МКАД ни разу не пересекает прочие магистрали ни на одном своем уровне, а также имеет 5 полос, что увеличивает пропускную способность дороги.
В лидеры рейтинга МКАД выбилась с огромным отрывом от прочих конкурентов, а ее могло бы и не существовать на дорожной карте столицы.
В процессе прокладки 4-го транспортного кольца стало понятно, что строительство требует слишком больших вложений. Тогда чиновники и инженеры решили провести реконструкцию части развязок, после чего объединить их в кольцо. Так родилась идея МКАД — сооружения, строительство которого стартовало в 1956 году, а уже через 6 лет дорога была сдана в эксплуатацию.
В 1995-1998 годах трасса пережила глобальную реконструкцию. Следующая была запланирована на 2011 год с перестройкой развязок, строительством новых транспортно-пересадочных узлов, прокладкой дорог-дублёров. Но планы воплотились лишь частично в связи с недофинансированием проекта.
МКАД ни разу не пересекает прочие магистрали ни на одном своем уровне, а также имеет 5 полос, что увеличивает пропускную способность дороги.
Заключение
Важна не только прокладка новых дорог, туннелей, мостов и развязок, но и дальнейшее их содержание, поддержка в надлежащем эксплуатационном состоянии. Из года в год интенсивность движения всё возрастает, дороги испытывают огромные перегрузки, а потому требуют постоянного ухода и отслеживания технического состояния. И чем безопаснее, современнее и совершеннее в инженерно-техническом смысле эти дороги, тем в более внушительных вложениях они нуждаются.
Видео о дорогих дорогах:
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О самых дорогих трассах мира...
хороший анекдот
Ну да, ну да. Обусловлено исключительно этими факторами