Фантастическую дороговизну российских дорог автомобилисты объясняют коррупцией и отмыванием денег, так как далеко не каждая дорога по качеству и функциональности оправдывает вложенные средства.



В лидеры рейтинга МКАД выбилась с огромным отрывом от прочих конкурентов, а ее могло бы и не существовать на дорожной карте столицы.

В процессе прокладки 4-го транспортного кольца стало понятно, что строительство требует слишком больших вложений. Тогда чиновники и инженеры решили провести реконструкцию части развязок, после чего объединить их в кольцо. Так родилась идея МКАД — сооружения, строительство которого стартовало в 1956 году, а уже через 6 лет дорога была сдана в эксплуатацию.



В 1995-1998 годах трасса пережила глобальную реконструкцию. Следующая была запланирована на 2011 год с перестройкой развязок, строительством новых транспортно-пересадочных узлов, прокладкой дорог-дублёров. Но планы воплотились лишь частично в связи с недофинансированием проекта.



МКАД ни разу не пересекает прочие магистрали ни на одном своем уровне, а также имеет 5 полос, что увеличивает пропускную способность дороги.