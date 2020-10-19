18 фактов из книг о Гарри Поттере, которые не вошли в фильмы

Те, кто смотрел фильмы о Гарри Поттере, но так и не прочел книги Джоан Роулинг, многого не знают о мальчике, который выжил! Сегодня вспоминаем важные факты, которые, тем не менее, не попали в сценарий поттерианы.
В финале "Даров смерти" Гарри Поттер не сломал бузинную палочку, а отнес ее на могилу Дамблдора, который когда-то был ее хозяином. В итоге, сила палочки умерла вместе с ним.
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Отец Воландеморта не любил его мать, но та опоила его любовным зельем. Именно так был зачат Воландеморт, и именно поэтому за всю свою жизнь он никогда никого не любил.
Гермиона основала SPEW - Общество заботы о благополучии эльфов, целью которого была борьба за уравнивание прав домашних эльфов с остальными обитателями мира волшебников.
Во время битвы за Хогвартс профессор Трелони швыряла в Пожирателей смерти хрустальные шары.
Профессор МакГонагал в ходе той же битвы за Хогвартс заколдовала парты, и те пошли топтать Пожирателей смерти. Кстати, в первой части - "Гарри Поттер и философский камень" - тем же заклинанием она превратила парты в свиней.
"Армию Дамблдора" профессору Умсбридж и Филчу выдала не Чоу Чанг, а другая студентка, Мариэтта Эджкомб. Кстати, после этого из-за заклинания Гермионы у нее на лице появились прыщи, складывавшиеся в слово "стукачка", которые никто не мог вывести.
В книге "Гарри Поттер и философский камень" Фред и джордж любили заколдовывать снежки, чтобы те летели в затылок профессору Квиррелу - то есть, как оказалось, прямо в лицо Воландеморту.
Когда в Годрикс Холлу Гарри Поттер кладет руку на калитку дома, где жили его родители, из земли появляется табличка с письмом, поддерживающим Гарри.
В детстве, после того, как ее сестру взяли в Хогвартс, Петуния написала письмо Дамблдору. упрашивая его взять и ее тоже: ей очень хотелось в школу волшебников.
Перед тем, как Дамблдор был убит Снейпом, он обездвижил Гарри и набросил на него мантию-невидимку. - иначе, невзирая ни на что, Гарри, конечно, пришел бы ему на помощь.
Тедди Люпина, сына профессора Люпина и Тонкс, вырастила его бабушка, Андромеда Тонкс. Со временем он очень подружился с Гарри и чуть ли не каждый день пропадал у него в гостях.
После того, как Амикус Кэрроу плюнул в профессора МакГонагал, Гарри поразил его заклятием "круциатус".
В "Дарах смерти" Фред, джордж и Люпин создали секретную радиостанцию, поймать волну которой можно было, лишь зная пароль. С ее помощью те. кто был в изгнании, могли общаться друг с другом.
Рита Скиттер была анимагом и, превращаясь в жука, подсматривала и подслушивала, добывая информацию. Гермиона подстерегла ее во время трансформации и запечатала в банку.
Дадли и Гарри помирились в 2Дарах смерти". Дадли даже поблагодарил Гарри за спасение своей жизни.
Министерство магии не могло определить, кто именно наложил то или иное заклятие в месте, где присутствовало много магов. это позволяло юным волшебникам безнаказанно колдовать дома во время каникул - разумеется, лишь тем из них, кто жил с родителями-волшебниками.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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