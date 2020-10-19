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18 фактов из книг о Гарри Поттере, которые не вошли в фильмы

18 фактов из книг о Гарри Поттере, которые не вошли в фильмы (19 фото)

Автор:
19 октября 2020 16:34
Сообщество : Кино
Метки: гарри поттер   джоан роулинг   кино   книги   сценарий   упущения   факты   фильмы   
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19
Те, кто смотрел фильмы о Гарри Поттере, но так и не прочел книги Джоан Роулинг, многого не знают о мальчике, который выжил! Сегодня вспоминаем важные факты, которые, тем не менее, не попали в сценарий поттерианы.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: гарри поттер   джоан роулинг   кино   книги   сценарий   упущения   факты   фильмы   
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3  комментария
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6k
Nikita 3 часа назад
Да ещё много что и кто не попали в фильм. Кикимер в белоснежной простыни в доме Блэков.
Кентавр на преподавательской должности. Пьяная Винки на кухне школы...
Не говоря уже о том, что многие сюжетные линии в фильме делали и говорили другие персонажи...
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60k
Максим 16 минут назад
Ты автор главное Игру престолов или Последнее королевство или Стрелка Шарпа не начни разбирать.
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6k
Nikita 3 часа назад
Гермиона поймала Скитер не во время траснфигурации, а узнала её в палате. Не думаю, что она бродила бы свободно по палате в человеческом облике.
... Внутри лежали палочки и листочки, среди которых сидел большой жук.

Никогда в жизни… Ты шутишь… прошептал Рон, приблизив банку к глазам.

Не шучу, продолжала сияющая Гермиона. Я поймала ее на подоконнике в больничной палате. Посмотри внимательно, и ты увидишь, что отметки вокруг усиков в точности, как ее кошмарные очки....
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