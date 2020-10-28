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Топ-10 самых длинных эскалаторов в мире

Топ-10 самых длинных эскалаторов в мире (10 фото + 1 видео)

Автор:
28 октября 2020 08:36
Сообщество : Топ 10
Метки: в мире   видео   интересно   топ-10   факты   фото   эскалаторов   
5190
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Эскалатор давно стал привычной деталью обстановки не только метрополитена, но и надземных зданий и сооружений. Более того, в Москве, на Воробьёвых горах, функционировала «сама по себе» эскалаторная галерея, проложенная прямо по аллее. Она вела от станции метро «Ленинские горки» наверх, к МГУ и смотровой площадке. Сейчас эта галерея, увы, разрушена и от эскалатора ничего не осталось.

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Метки: в мире   видео   интересно   топ-10   факты   фото   эскалаторов   
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20  комментариев
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−158
Алещенко Олександр 2 часа назад
Можно добавить.Самая глубокая станция метро это "Арсенальная" 105 метров,и находится в Киеве.
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1k
Федор Медведев 48 минут назад
все же траволатор и эскалатор это немного разные вещи. А уж с точки зрения их возведения и монтажа - совсем разные условия для строительства.
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32
Anoobis 52 минуты назад
Арсена льная станция Киевского метрополитена 105,5 метров.
Арсена льная станция Киевского метрополитена 105,5 метров.
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2k
leto2016 Anoobis 24 минуты назад
Я ее вспомнил думал будет. Очень город понравился. Был в гостях трижды годах в 11-12х.
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2k
Слава Кокаинум Час назад
И что же тебя запутало, автор?
И что же тебя запутало, автор?
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10
Олег Час назад
Метро это отдельная тема. Снятся сны, что я иду на какой то станции и не знаю куда мне ехать. Часто сниться девушка. Я ипанашка?
Сны как реальность, простите.
Стивену Кингу у меня еще поучится. Прошу прощения, утомил вас.
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13k
Роман Олег Час назад
сниТСЯ
поучиТЬСЯ
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10
Олег Роман Час назад
Спасибо бро! Я чурка не русская?
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3k
Profinerus Час назад
На первом месте у автора не эскалатор, а траволатор! Это разные вещи. Не зачёт про первое место!
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1k
Philatelist 2 часа назад
Да, едешь, едешь и никак не приедешь. У меня знакомая есть, она боится с Парка Победы ездить. До Кутузовской сначала на автобусе доезжает.
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11k
Альф 57 2 часа назад
Последнее траволатор, в Питере есть еще длиннее.
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22k
Григорий 2 часа назад
А что, на Выборгской в Питере меньше 61 метра? У меня ощущение, что первые 3 станции внесли для разнообразия, иначе там все заполонит Питер, как и последние траволаторы, что почти по ровной поверхности везут, а это другое.
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10
Олег 2 часа назад
Не знаю как вам, но мне очень страшно. Был случай-даже присел держась за ленту ручки. Не смейтесь, пожалуйста. У всех свои страхи.
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4k
samsr 2 часа назад
1 если не ошибаюсь траволатор
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22k
Григорий samsr 2 часа назад
Последние два! Если так смотреть, то у нас в Питере на Спортивной он тоже большой, правда там в серединке надо пару шагов сделать и дальше везет.
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8k
Гуляка Григорий 57 минут назад
А не на Пролетарке?
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22k
Григорий Гуляка 42 минуты назад
Не помню, просто на Спортивной он метров на 350, под всей Невой
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