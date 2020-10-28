Топ-10 самых длинных эскалаторов в мире

Ленинград славится традициями «самый-самый». Мало того, что Петру I удосужилось заложить крепость и судоверфь в необжитых, болотистых местах. Так ведь место оказалось действительно стратегическим! И город Петра Великого, постепенно разрастаясь, ощутил необходимость в строительстве метрополитена.



Беда в том, что болотистые и очень «плывучие» почвы вынуждают прокладывать тоннели на значительной глубине. Неудивительно, что в нашем рейтинге «самых-самых эскалаторов» Город Петра берёт три почётных приза.



Название станции Чернышевская может ввести в заблуждение. Её выход на поверхность, действительно, расположен возле проспекта имени Чернышевского. Однако название станции именно таково: «Чернышевская», что отражено на фронтоне. Эскалаторы этой станции имеют длину 131 метр.



Интересный факт: именно на этой станции впервые в истории советского метростроения было применено косвенное освещение (с замаскированными светильниками).