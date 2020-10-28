Топ-10 самых длинных эскалаторов в мире

Эскалатор давно стал привычной деталью обстановки не только метрополитена, но и надземных зданий и сооружений. Более того, в Москве, на Воробьёвых горах, функционировала «сама по себе» эскалаторная галерея, проложенная прямо по аллее. Она вела от станции метро «Ленинские горки» наверх, к МГУ и смотровой площадке. Сейчас эта галерея, увы, разрушена и от эскалатора ничего не осталось.
Интересно, а какие эскалаторы метро в разное время считались самыми длинными в мире?
10. Станция Парламент, Мельбурн (61 м)
Станция Парламент в Мельбурне (Австралия) вообще интересное сооружение метрополитена. Зал ожидания расположен на верхнем уровне, а посадочные платформы размещаются на двух разных уровнях ниже.
Такая планировка вызвана тем, что станция является узловой. На двух разных уровнях здесь пересекаются четыре нитки пути, ведущие в двух перекрёстных направлениях.
Такая планировка привела к тому, что эскалатор, позволяющий пассажирам подняться с нижнего уровня платформ к поверхности, имеет длину более 60 метров.
Интересный факт: помещение билетных касс возводилось «наоборот»: сперва с поверхности пробурили скважины, которые после бетонирования стали опорными столбами. Потом сверху вырыли небольшой котлован и постепенно начали бетонировать горизонтальные уровни. Это позволило ограничить работы на уровне улиц минимальным ограждением, что в тесноте города было принципиально важно.
Такая планировка вызвана тем, что станция является узловой. На двух разных уровнях здесь пересекаются четыре нитки пути, ведущие в двух перекрёстных направлениях.
Такая планировка привела к тому, что эскалатор, позволяющий пассажирам подняться с нижнего уровня платформ к поверхности, имеет длину более 60 метров.
Интересный факт: помещение билетных касс возводилось «наоборот»: сперва с поверхности пробурили скважины, которые после бетонирования стали опорными столбами. Потом сверху вырыли небольшой котлован и постепенно начали бетонировать горизонтальные уровни. Это позволило ограничить работы на уровне улиц минимальным ограждением, что в тесноте города было принципиально важно.
9. Станция Уитон, Вашингтон (70 м)
Эскалатор, поднимающий на поверхность пассажиров вашингтонского метрополитена, выходящих на станции Уитон, не только самый длинный в США.
Эта механическая лестница является рекордсменкой всего Западного полушария.
Фишка в том, что эскалатор длиной 70 метров непрерывный — на его протяжении нет пересадочных площадок. Эскалаторы станции Уитон довольно крутые, на 70 метров длины приходится целых 35 метров подъёма к поверхности.
Интересный факт: соседняя с Уитон станция Форест Глен — самая глубокая в городе Вашингтон (60 метров) — вовсе не имеет эскалаторов. Пассажирам приходится довольствоваться огромными лифтами.
Эта механическая лестница является рекордсменкой всего Западного полушария.
Фишка в том, что эскалатор длиной 70 метров непрерывный — на его протяжении нет пересадочных площадок. Эскалаторы станции Уитон довольно крутые, на 70 метров длины приходится целых 35 метров подъёма к поверхности.
Интересный факт: соседняя с Уитон станция Форест Глен — самая глубокая в городе Вашингтон (60 метров) — вовсе не имеет эскалаторов. Пассажирам приходится довольствоваться огромными лифтами.
8. Станция Намести Миру, Прага (87 м)
Станция Намести Миру (Площадь Мира) довольно молодая. Она была открыта в 1978 году, а в начале 90-х полностью перестроена.
Станция расположена глубже всех станций Евросоюза — 53 метра. Столь глубокое расположение потребовало от строительства эскалатора соответствующих параметров.
Многоплатформенные механические лестницы имеют длину 87 метров.
Станция расположена глубже всех станций Евросоюза — 53 метра. Столь глубокое расположение потребовало от строительства эскалатора соответствующих параметров.
Многоплатформенные механические лестницы имеют длину 87 метров.
7. Станция Парк Победы, Москва (130 м)
Четыре следующих чемпиона расположены на территории России. Например, станция московского метрополитена Парк Победы обладает эскалаторными путями длиной 130 метров.
Необходимость в эскалаторах такой существенной длины связана с довольно большой глубиной закладки станции. Официальные источники сообщают, что базовой отметкой является «-73 метра».
Интересный факт: станция Парк Победы официально считается самой глубокой станцией московского метрополитена.
Необходимость в эскалаторах такой существенной длины связана с довольно большой глубиной закладки станции. Официальные источники сообщают, что базовой отметкой является «-73 метра».
Интересный факт: станция Парк Победы официально считается самой глубокой станцией московского метрополитена.
6. Станция Чернышевская, Санкт-Петербург (131 м)
Ленинград славится традициями «самый-самый». Мало того, что Петру I удосужилось заложить крепость и судоверфь в необжитых, болотистых местах. Так ведь место оказалось действительно стратегическим! И город Петра Великого, постепенно разрастаясь, ощутил необходимость в строительстве метрополитена.
Беда в том, что болотистые и очень «плывучие» почвы вынуждают прокладывать тоннели на значительной глубине. Неудивительно, что в нашем рейтинге «самых-самых эскалаторов» Город Петра берёт три почётных приза.
Название станции Чернышевская может ввести в заблуждение. Её выход на поверхность, действительно, расположен возле проспекта имени Чернышевского. Однако название станции именно таково: «Чернышевская», что отражено на фронтоне. Эскалаторы этой станции имеют длину 131 метр.
Интересный факт: именно на этой станции впервые в истории советского метростроения было применено косвенное освещение (с замаскированными светильниками).
Беда в том, что болотистые и очень «плывучие» почвы вынуждают прокладывать тоннели на значительной глубине. Неудивительно, что в нашем рейтинге «самых-самых эскалаторов» Город Петра берёт три почётных приза.
Название станции Чернышевская может ввести в заблуждение. Её выход на поверхность, действительно, расположен возле проспекта имени Чернышевского. Однако название станции именно таково: «Чернышевская», что отражено на фронтоне. Эскалаторы этой станции имеют длину 131 метр.
Интересный факт: именно на этой станции впервые в истории советского метростроения было применено косвенное освещение (с замаскированными светильниками).
5. Станция Площадь Ленина, Санкт-Петербург (131,6 м)
Особенностью станции Площадь Ленина является то, что она строилась в едином архитектурном проекте со станцией Чернышевская и образом реконструкции Финляндского вокзала.
Глубина заложения станции немаленькая (и одна из рекордных в Балтийском бассейне — 67 метров). В результате, для доступа к поверхности пришлось оборудовать эскалаторы длиной около 132 метров.
Глубина заложения станции немаленькая (и одна из рекордных в Балтийском бассейне — 67 метров). В результате, для доступа к поверхности пришлось оборудовать эскалаторы длиной около 132 метров.
4. Станция Адмиралтейская, Санкт-Петербург (137,4 м)
Следующая питерская рекордсменка — станция метро Адмиралтейская. Длина её эскалаторов составляет примерно 138 метров. Довольно молодая станция, открыта только в 2011 году.
Станция глубокого залегания. Базовая отметка 86 метров является рекордной для метрополитена Санкт-Петербурга и, вообще, выводит станцию в десятку лидеров по глубине залегания во всём мире. Это обусловлено, разумеется, непосредственной близостью станции к устью Невы и особенностью слабых грунтов.
Интересный факт: в период с 1997 по 2011 годы была формально сдана, но не имела остановочного пункта. Поезда метрополитена проезжали её без остановки.
Станция глубокого залегания. Базовая отметка 86 метров является рекордной для метрополитена Санкт-Петербурга и, вообще, выводит станцию в десятку лидеров по глубине залегания во всём мире. Это обусловлено, разумеется, непосредственной близостью станции к устью Невы и особенностью слабых грунтов.
Интересный факт: в период с 1997 по 2011 годы была формально сдана, но не имела остановочного пункта. Поезда метрополитена проезжали её без остановки.
3. Умеда, Осака (173 м)
Что мы всё о подземке, да о подземке? В Японии, в городе Оскака, можно встретить такое замечательное чудо, как эскалатор, неспешно возносящий посетителя на высоту 173 метра!
Расположены чудо-лестницы внутри двух башен коммерческого комплекса «Умеда скай билдинг», возведённого в 1993 году.
Собственно, длина эскалаторов значительно превышает обозначенные 173 метра, поскольку они ведут с уровня на уровень по пути к вершине — знаменитому «воздушному саду».
Но собственник сооружения в ответ на вопрос об общей длине механических лестниц лишь ехидно щурится (чисто по-японски).
Расположены чудо-лестницы внутри двух башен коммерческого комплекса «Умеда скай билдинг», возведённого в 1993 году.
Собственно, длина эскалаторов значительно превышает обозначенные 173 метра, поскольку они ведут с уровня на уровень по пути к вершине — знаменитому «воздушному саду».
Но собственник сооружения в ответ на вопрос об общей длине механических лестниц лишь ехидно щурится (чисто по-японски).
2. Хубэй, Эньши (688 м)
Всё-таки, никакая станция метрополитена и никакой торговый комплекс не имеют возможности «переплюнуть» в масштабах наземные сооружения.
Китайцы построили не только самую протяжённую на планете каменную стену. Они не постеснялись соорудить в угоду туристам один из самых длинных на планете эскалаторов.
Эскалатор в национальном парке Эньши (провинция Хубей) имеет впечатляющую длину 688 метров. При этом он возносит посетителей национального парка на высоту около 250 метров.
Интересный факт: несмотря на то, что эскалаторная линия считается непрерывной, на самом деле она состоит из десятка отдельных сегментов. Причиной тому изогнутая линия эскалатора, напоминающая в плане латинскую букву «S».
Китайцы построили не только самую протяжённую на планете каменную стену. Они не постеснялись соорудить в угоду туристам один из самых длинных на планете эскалаторов.
Эскалатор в национальном парке Эньши (провинция Хубей) имеет впечатляющую длину 688 метров. При этом он возносит посетителей национального парка на высоту около 250 метров.
Интересный факт: несмотря на то, что эскалаторная линия считается непрерывной, на самом деле она состоит из десятка отдельных сегментов. Причиной тому изогнутая линия эскалатора, напоминающая в плане латинскую букву «S».
1. Central-Mid-Levels Escalator, Гонконг (800 м)
Разумеется, чемпионом по длине среди эскалаторных систем не мог быть ни какой эскалатор кроме уличного.
Так оно и есть — знакомьтесь: эскалатор «Средняя пересадка» (так можно вольно перевести оригинальное название сооружения «Central Mid Levels Escalator»).
Это комплекс взаимосвязанных эскалаторных систем прямо посреди муравейника Гонконг. Он является уже не туристической достопримечательностью, а частью городской инфраструктуры.
Расположенные в несколько ярусов, цепочки эскалаторов обеспечивают непрерывное двунаправленное перемещение посетителей на дистанцию более 800 метров.
Интересный факт: ежедневно услугами комплекса эскалаторов пользуются более 60 тысяч горожан.
Так оно и есть — знакомьтесь: эскалатор «Средняя пересадка» (так можно вольно перевести оригинальное название сооружения «Central Mid Levels Escalator»).
Это комплекс взаимосвязанных эскалаторных систем прямо посреди муравейника Гонконг. Он является уже не туристической достопримечательностью, а частью городской инфраструктуры.
Расположенные в несколько ярусов, цепочки эскалаторов обеспечивают непрерывное двунаправленное перемещение посетителей на дистанцию более 800 метров.
Интересный факт: ежедневно услугами комплекса эскалаторов пользуются более 60 тысяч горожан.
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Сны как реальность, простите.
Стивену Кингу у меня еще поучится. Прошу прощения, утомил вас.
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