Топ 10 маленьких вертолетов

Маленькие вертолетики – удачное решение для многих. Они просты в пилотировании, имеют сравнительно низкую цену. Это главные данные, позволяющие развиваться «малой авиации» наравне с большими вертолетами.
С каждым годом они приобретают все большую популярность, поскольку становятся не только проще, но и безопаснее.
Существует рейтинг самых маленьких, но удобных вертолетов в мире. В него входят:
Существует рейтинг самых маленьких, но удобных вертолетов в мире. В него входят:
1. Вертолет GEN H-4
Это самый маленький аппарат в мире. Модель даже внесена в Книгу Рекордов за свои маленькие размеры. Модель получила название в честь компании, которая ее производит. Лопасти имеют длину 4 метра и вес в 70 кг.
У вертолета хвост вообще отсутствует, поскольку вместо него есть винты насосного принципа действия. Такой поход к строительству модели позволил сделать аппарат более легким и маневренным.
Грузоподъемность этой конструкции впечатляет — вертолетик способен летать с весом в 210 кг, что в 3 раза превышает размеры самого аппарата. Продается аппарат в разобранном виде, как конструктор.
По замыслу производителей владелец сможет собрать его самостоятельно за 30 часов. Предложение весьма интересное. Кроме того, и цена весьма приемлемая. Стоимость прибора стартует с 200 тыс. долларов.
У вертолета хвост вообще отсутствует, поскольку вместо него есть винты насосного принципа действия. Такой поход к строительству модели позволил сделать аппарат более легким и маневренным.
Грузоподъемность этой конструкции впечатляет — вертолетик способен летать с весом в 210 кг, что в 3 раза превышает размеры самого аппарата. Продается аппарат в разобранном виде, как конструктор.
По замыслу производителей владелец сможет собрать его самостоятельно за 30 часов. Предложение весьма интересное. Кроме того, и цена весьма приемлемая. Стоимость прибора стартует с 200 тыс. долларов.
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2. Модель Mosquito Air
Это канадское средство передвижения, что находится на втором месте рейтинга. Название аппарата уже может сказать о многом. Ведь с английской оно переводится, как «москит».
Для того, чтобы получить уникальную разработку, разработка аппарата велась более 10 лет ведущими мировыми экспертами. Москит соединил в себе главные качества многих летающих аппаратов: высокую надежность, легкость управления, маленькие размеры и хорошую маневренность.
Мощность двигателя составляет около 60 л.с. Лопасти длиной в 5 метров легко и непринужденно поднимают в воздух машину, пилота и груз весом до 300 кг. При этом вес самого аппарата всего 115 кг. Ценовая политика вертолета и его модификаций весьма демократична: стоимость стартует от 40 тыс. долларов.
Для того, чтобы получить уникальную разработку, разработка аппарата велась более 10 лет ведущими мировыми экспертами. Москит соединил в себе главные качества многих летающих аппаратов: высокую надежность, легкость управления, маленькие размеры и хорошую маневренность.
Мощность двигателя составляет около 60 л.с. Лопасти длиной в 5 метров легко и непринужденно поднимают в воздух машину, пилота и груз весом до 300 кг. При этом вес самого аппарата всего 115 кг. Ценовая политика вертолета и его модификаций весьма демократична: стоимость стартует от 40 тыс. долларов.
3. Вертолет Air Scooter 2
Впервые мир заговорил о подобном чуде техники в 2004 году после его презентации и первого полета. Задумка проекта была связана с экстремальными забавами.
Но на сегодняшний день вертолеты подобного плана успешно используются для патрулирований, перевозки почты, учебы. И все это благодаря прекрасным летним характеристикам и надежным качествам. Вес вертолета – всего 136 кг, объем двигателя – 65 л.с., максимальная скорость – 90 км/час, потолок – 3 тыс. метров.
По сооружения первой партии все эти вертолеты были раскуплены 23 странами мира. Стоимость каждого аппарата – 50 тыс. долларов.
Но на сегодняшний день вертолеты подобного плана успешно используются для патрулирований, перевозки почты, учебы. И все это благодаря прекрасным летним характеристикам и надежным качествам. Вес вертолета – всего 136 кг, объем двигателя – 65 л.с., максимальная скорость – 90 км/час, потолок – 3 тыс. метров.
По сооружения первой партии все эти вертолеты были раскуплены 23 странами мира. Стоимость каждого аппарата – 50 тыс. долларов.
4. Аппарат Dynali H2S
Вертолет бельгийского производства. Это достаточно легкий, 2-местный аппарат, который впервые взлетел в 2004 году. Благодаря своим минимальным размерам, он максимально удобный, маневренные, имеет облегченные летние характеристики.
Двигатель вертолета – 130 л.с. Благодаря ему машинка способна разгоняться до 160 км/час на высоту в 3,6 км. Диаметр каждого винта – около 7 метров. Общая грузоподъемность аппарата – 230 кг.
При поставке владелец получает модель в разобранном состоянии. Для сборки может потребоваться около 250 часов. Стоимость такого вертолета составляет от 95 тыс. евро.
Двигатель вертолета – 130 л.с. Благодаря ему машинка способна разгоняться до 160 км/час на высоту в 3,6 км. Диаметр каждого винта – около 7 метров. Общая грузоподъемность аппарата – 230 кг.
При поставке владелец получает модель в разобранном состоянии. Для сборки может потребоваться около 250 часов. Стоимость такого вертолета составляет от 95 тыс. евро.
5. Модель вертолета Heli-Sport CH-7
Италийский аппарат. Страна практически никогда не отставала от инновационного производства малой авиации. Вертолеты марки СН-7 начали производить еще в 1996 году. Но популярность этого транспорта не снижается. В общем уже продано более 400 моделей такого самолета.
Популярность его полностью оправдана. Диаметр винта составляет 5,8 м, вес – 200 кг, максимально возможная скорость движения – 192 км/час. Во многих модификациях цена аппарата достигает 85-90 тыс. евро.
Популярность его полностью оправдана. Диаметр винта составляет 5,8 м, вес – 200 кг, максимально возможная скорость движения – 192 км/час. Во многих модификациях цена аппарата достигает 85-90 тыс. евро.
6. Модель Robinson R-22
Это вертолет американского производства. Легкий и надежный аппарат этого вида по праву можно назвать прототипом современных, сверхлегких вертолетов. Впервые его создали еще в 1975 году.
В мире насчитывается около 3 тыс. экземпляров данной модели, которые до сих пор успешно эксплуатируются в 60-ти странах по всему миру.
Практически все модели современных вертолетов используют в своих конструкциях решения R22. На сегодня оптимальная стоимость данной модели машины стартует от 258 тыс. долларов.
В мире насчитывается около 3 тыс. экземпляров данной модели, которые до сих пор успешно эксплуатируются в 60-ти странах по всему миру.
Практически все модели современных вертолетов используют в своих конструкциях решения R22. На сегодня оптимальная стоимость данной модели машины стартует от 258 тыс. долларов.
7. Вертолет марки DF Helicopters DF334
Италийское производство вертолета гарантирует его качество и надежность. Это представитель 2-местных, суперлегких аппаратов. Модель разработана достаточно давно – еще в 1980-е годы.
За все это время вертолеты не теряли своей актуальности, поскольку много раз подтвердили надежность. Вес вертолета – всего 290 кг, винт имеет диаметр 6,8 м. Модель может развивать скорость до 148 км/час, поднимаясь на высоту до 4,2 км. Цена вертолета стартует от 120 тыс. евро.
За все это время вертолеты не теряли своей актуальности, поскольку много раз подтвердили надежность. Вес вертолета – всего 290 кг, винт имеет диаметр 6,8 м. Модель может развивать скорость до 148 км/час, поднимаясь на высоту до 4,2 км. Цена вертолета стартует от 120 тыс. евро.
8. Вертолет марки SL-222
Это транспортное средство украинского производства. Является легким, многоцелевым, полноценным вертолетом, который производится в стране с 2011 года. Благодаря своим маленьким габаритам может легко транспортироваться на обычном автоприцепе. Аппарат прост в управлении, надежный. Вес вертолета – 377 кг, цена – 149 тыс.
9. Аппарат Rotor Way EXEC 162F
Техника американского производства. Благодаря своей уникальности с 2003 года эта марка считается самой популярной. Весит 445 кг, разгоняет скорость до 185 км/час. Может подняться на высоту в 3048 м. Цена такого транспорта – около 280 тыс.
10. Беркут-ВЛ
Российское производство. На данное время разработка этой модели находится на этапе испытаний. Благодаря перспективам этому вертолету предсказывают успешное будущее. Двигатель аппарата – 140 л. с., вес – 477 кг. Поднимется на высоту в 4 км, развивая при этом скорость до 185 км/час.
Легкая авиация сейчас находится в поднесенном развитии. Благодаря современным достижениям мечта человека о полете становиться реальностью. Ведь многие вертолеты стали легкими, удобными и доступными по цене (сравнились с хорошим авто). Поэтому есть вероятность, что в недалеком будущем появится возможность каждому человеку иметь свой вертолет.
Легкая авиация сейчас находится в поднесенном развитии. Благодаря современным достижениям мечта человека о полете становиться реальностью. Ведь многие вертолеты стали легкими, удобными и доступными по цене (сравнились с хорошим авто). Поэтому есть вероятность, что в недалеком будущем появится возможность каждому человеку иметь свой вертолет.
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1. Вертолет GEN H-4
"винты насосного принципа действия..."
Не насосного, а соосного.
СООСНОГО! СООСНОГО, а не насосного!
Всегда поражался крутости древних итальянцев.