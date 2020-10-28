Топ 10 маленьких вертолетов

Это самый маленький аппарат в мире. Модель даже внесена в Книгу Рекордов за свои маленькие размеры. Модель получила название в честь компании, которая ее производит. Лопасти имеют длину 4 метра и вес в 70 кг.



У вертолета хвост вообще отсутствует, поскольку вместо него есть винты насосного принципа действия. Такой поход к строительству модели позволил сделать аппарат более легким и маневренным.



Грузоподъемность этой конструкции впечатляет — вертолетик способен летать с весом в 210 кг, что в 3 раза превышает размеры самого аппарата. Продается аппарат в разобранном виде, как конструктор.



По замыслу производителей владелец сможет собрать его самостоятельно за 30 часов. Предложение весьма интересное. Кроме того, и цена весьма приемлемая. Стоимость прибора стартует с 200 тыс. долларов.