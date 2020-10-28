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Топ 10 маленьких вертолетов

Топ 10 маленьких вертолетов (11 фото)

Автор:
28 октября 2020 08:47
Сообщество : Топ 10
Метки: Маленькие вертолетики   вертолет   интересно   полет   топ-10   факты   фото   
980
11
Маленькие вертолетики – удачное решение для многих. Они просты в пилотировании, имеют сравнительно низкую цену. Это главные данные, позволяющие развиваться «малой авиации» наравне с большими вертолетами.
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Метки: Маленькие вертолетики   вертолет   интересно   полет   топ-10   факты   фото   
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13  комментариев
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3k
Горожанин Час назад
Что-то сразу же.
1. Вертолет GEN H-4
"винты насосного принципа действия..."

Не насосного, а соосного.
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22k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 3 минуты назад
Сверхлегкий вертолет - "МИКРОН"
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22k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 4 минуты назад
добавлю
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248
D Men 11 минут назад
то насосы то объем двигателя – 65 л.с., афтор читай сначала а потов выкладывай
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2k
barracuda 14 минут назад
насосного....
италийский... мля...
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27k
LEPA 21 минуту назад
Автор забыл!

Автор забыл!
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3k
Новый пользователь 23 минуты назад
"винты насосного принципа действия"

СООСНОГО! СООСНОГО, а не насосного!
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2k
Артур Гевондян Новый пользователь 17 минут назад
Они на Западе долго потешались над соосной системой Камова. Но теперь переняли
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3k
Mike Snow Новый пользователь 13 минут назад
тоже хотел посоветовать копипастеру хоть читать что постит.
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3k
Mike Snow Новый пользователь 11 минут назад
а вот еще: объем двигателя – 65 л.с.
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25k
Aleksandr 49 минут назад
Топ 10 маленьких вертолетов
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3k
Едондер пуп Час назад
Италийский - относящийся к древней Италии (Толковый словарь русского языка).
Всегда поражался крутости древних итальянцев.
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