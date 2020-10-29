30 настолько больших сюжетных дыр, что сквозь них может проехать грузовик

«Интерстеллар» — один из моих любимых фильмов, но все же. Там есть планета, поверхность которой представляет собой воду с огромными волнами, а время движется гораздо медленнее, так что пять минут на этой планете — это два года на Земле (или около того). Прежде чем высадиться на нее, ученые обсуждают, насколько это рискованно: ведь если они высадятся на планету, чтобы забрать астронавта, прибывшего туда ранее, и проверить, пригодна ли планета для жизни, на Земле пройдут годы, а Земля умирает, и у нее осталось не так много времени. Они эксперты в этом вопросе и отлично понимают, как на этой планете работает искажение времени, вызванное черной дырой, вокруг которой она вращается. ОДНАКО, они все равно решают спуститься, потому что астронавт, которая отправилась туда ранее на разведку, на протяжении примерно 12 лет посылала положительные сигналы об окружающей среде и обитаемости планеты. И они такие OMG, надо идти, раз там настолько хорошо, что она живет там так долго. Единственное, что их волнует — время, которое пройдет на Земле… И только когда они высаживаются на планете, до них внезапно доходит, что вокруг них одно только мелководье с массивными приливными волнами, которые накатывают каждый час или около того, и астронавт, которую они послали туда 12 лет назад, на самом деле высадилась здесь всего полчаса назад и погибла. И они такие: «О, мы получали от нее положительные сигналы в течение 12 лет, потому что для нее прошло всего 30 минут, и ее тогда еще не ударила и не убила волна — эта планета плохая». Вся остальная часть сюжета напрямую зависит от того факта, что они облажались, сделав эту остановку, и на корабле теперь мало топлива, потому что он вращался вокруг планеты около 15 лет, пока ждал их. Таким образом, весь фильм основан на том, что группа лучших физиков в мире, которые уже обнаружили и обсудили искажение времени на планете, не додумались связать ее с тем фактом, что «12 лет положительных сигналов» на самом деле приравниваются к получасу положительных сигналов из-за того самого искажения времени.