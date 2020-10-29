30 настолько больших сюжетных дыр, что сквозь них может проехать грузовик

В 2005 году критик Роджер Эрберт написал в рецензии на французский фильм ужасов: «Проницательные зрители заметят в этом фильме настолько большую сюжетную дыру, что сквозь нее мало того, что можно проехать на грузовике — сквозь нее уже проехал грузовик». Пользователи Reddit прислушались к этой поэтической фразе и вспомнили самые нелепые и смешные недочеты в истории кино.
1. Мумия
2. Золушка
3. Мстители
4. Мадагаскар
5. Знаки
6. Интерстеллар
7. Фильмы про войну
8. Лжец, лжец
9. Сквозь снег
10. Боевики
11. Мюзиклы
12. Звездные войны
13. Рождественские фильмы
14. Человек-паук 3
15. Гарри Поттер
16. Мир юрского периода
18. Фильмы про зомби
19. Звездные войны
20. Сверхъестественное
21. Ловушка для родителей
22. Черная пантера
23. Игра престолов
24. Мстители: Финал
25. Звездные войны
26. Звонок
27. История игрушек
28. Гарри Поттер и Дары Смерти
29. Гарри Поттер
30. Гарри Поттер и Кубок Огня
Источник: — переведено специально для fishki.net
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