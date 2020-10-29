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30 настолько больших сюжетных дыр, что сквозь них может проехать грузовик

30 настолько больших сюжетных дыр, что сквозь них может проехать грузовик (31 фото)

Автор:
29 октября 2020 17:01
Сообщество : Кино
Метки: гарри поттер   звездные войны   игра престолов   кино   кинофейлы   сюжетные дыры   фильмы   
3126
31

В 2005 году критик Роджер Эрберт написал в рецензии на французский фильм ужасов: «Проницательные зрители заметят в этом фильме настолько большую сюжетную дыру, что сквозь нее мало того, что можно проехать на грузовике — сквозь нее уже проехал грузовик». Пользователи Reddit прислушались к этой поэтической фразе и вспомнили самые нелепые и смешные недочеты в истории кино.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: гарри поттер   звездные войны   игра престолов   кино   кинофейлы   сюжетные дыры   фильмы   
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23  комментария
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16k
Андрей Иванов 3 часа назад
В советской Золушке, если мне склероз не изменяет, туфли подарил ученик волшебника. Именно подарил, а не переделал.
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26
Грышя Германович Минуту назад
ты есть толбайоб.
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300
dean67 54 минуты назад
«Шрек 2». Как осел ****ал дракона?
Даа как на самом деле?
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6k
KOSTELLO dean67 21 минуту назад
Друг видео спрашивает, чтоли?
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193
Старичок dean67 20 минут назад
у рака надо спросить, тот видел как кит камбалу **ал.
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46
Бородач dean67 17 минут назад
[мат]
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3k
Юра Гагарин dean67 Минуту назад
а ты не видел какие у ишаков куи?
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9k
Bill Час назад
В Интерстелларе земные ученые могли бы догадаться о том как течет время на той планете хотя бы по сдвигу частоты сигнала. Если тетка полчаса передавала сигнал на частоте, ну скажем, 1 ГГц, то на Земле этот же самый радиосигнал растянулся в 12 лет на часту 20 килогерц.
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37k
Войнов Bill 3 минуты назад
На Земле этот сигнал вообще не приняли бы, т.к. он приходил бы на несогласованной частоте. А различных сигналов в эфире - тысячи, если не миллионы. )))
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2k
Михаил Час назад
Занудство.
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60k
Максим 2 часа назад
Комментарий к фото
Автор феерический недоумок. туфельки фея ей подарила от себя.. они не плод волшебного превращения.
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2k
kappaneed 2 часа назад
Незнаю, что там было в американской золушке, в советской, вроде, хрустальные туфельки подарил ученик феи, по этому они так и остались хрустальными
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163
.. kappaneed Час назад
нет не американской золушки и нет советской, есть французская переведенная на множество языков!
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37k
Войнов .. Секунду назад
Сказка с таким сюжетом известна была в устном творчестве разных европейских народов, можно сказать, что она не имеет национальности. Кроме того, первое упоминание схожего сюжета нашли на египетских папирусах.
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6k
Кенвуд 2 часа назад
Тоже не понимаю: если зомби убивают людей, чтобы жрать, почему тогда не жрут, укусят раз-другой и хватают другого человека. Этот укушеный становится зомби. И в итоге никого не съели, голод не утолили, и еще наплодили себе подобных
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3k
Wolf 2 часа назад
"Что произойдет, когда VHS кассеты перестанут существовать? В какой-то момент Садако проходит оцифровку и начинает рассылать DVD?" Фильм снят "по мотивам" трилогии про эту мадаму с длинными волосами, цепь событий и главные герои иные. Но вот именно эти вопросы отпадут, если прочитать книгу, которая, на мой взгляд, значительно интересней, становятся понятны причины, мотивы и цели Садако.
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612
Кулверстукас 2 часа назад
про звездников, Гоблин очень доставляет)
Не пожалейте времени:
Ссылка www.youtube.com
Ссылка www.youtube.com
Ссылка www.youtube.com
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3k
uutb 2 часа назад
Аффтор! Это художественное кино и сюжет соответствующий. Эти фильмы, смотрят для получения эстетического удовольствия, а не для познания тайн Вселенной!
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8k
Иван Акимов 2 часа назад
Вот поэтому и не смотрю пиндосятину.Там абсурд на абсурде. Давно уж как то смотрел ужастик. Там херой убегает через мост от чудища. За мостом он находит велосипед. Но прежде чем сесть на него он напяливает на башку велошлем! А чудище млять в 5 метрах уже!
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20k
Vazari Иван Акимов 2 часа назад
Найди кого-нибудь, кому не по уйх, что ты смотришь, а что нет)
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163
.. Иван Акимов 57 минут назад
ну смотри современные российские "шедевры" типа "самый лучший фильм" или "кавказская пленниц -2" у тебя чувак на почве "патриотизма" крыша поехала окончательно, между патриотизмом и идиотизмом весьма тоонкая грань.
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