Мужчина не захотел пожимать руку чиновнице при вручении паспортаВ Германии суд отказал в гражданстве мужчине из Ливана, который не захотел пожимать руку женщине
Судья постановил, что это доказывает неспособность мужчины «интегрироваться в немецкие условия...