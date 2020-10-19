Государственные власти объяснили свое решение тем, что "фундаменталистские" взгляды этого человека противоречат его интеграции в немецкое общество. Инцидент с рукопожатием якобы несовместим с конституционной гарантией равенства между мужчинами и женщинами, согласно которой рукопожатие - укоренившийся ритуал, имеющий юридическое значение.



Доктор, тем временем, объяснил свой отказ религиозными причинами. Он переехал в Германию в 2002 году, и с тех пор жил там легально, женившись на женщине сирийского происхождения около 10 лет назад. Ливанец рассказал, что пообещал супруге, что никогда не возьмет за руку другую женщину.