В Германии врачу-мусульманину не дали гражданство после того, как он отказался пожать руку женщине-госслужащей, которая дала ему его сертификат. Как почитали в суде, мужчина, который не хочет пожимать руку женщине и опасается возникновения "сексуального искушения" по религиозным причинам, не сможет успешно интегрироваться в условиях немецкого общества.
39-летний выходец из Ливана был близок к долгожданному получению немецкого гражданства после того, как прожил в стране 13 лет, получил медицинское образование и сдал тест на натурализацию (юридический процесс приобретения гражданства) с максимально возможной оценкой. Однако, на последнем этапе мужчине отказали в получении гражданства - это случилось после того, как он отказался пожать руку женщине-чиновнику, выдававшей ему сертификат с результатами теста на натурализацию.
Государственные власти объяснили свое решение тем, что "фундаменталистские" взгляды этого человека противоречат его интеграции в немецкое общество. Инцидент с рукопожатием якобы несовместим с конституционной гарантией равенства между мужчинами и женщинами, согласно которой рукопожатие - укоренившийся ритуал, имеющий юридическое значение.
Доктор, тем временем, объяснил свой отказ религиозными причинами. Он переехал в Германию в 2002 году, и с тех пор жил там легально, женившись на женщине сирийского происхождения около 10 лет назад. Ливанец рассказал, что пообещал супруге, что никогда не возьмет за руку другую женщину.
Доктор, тем временем, объяснил свой отказ религиозными причинами. Он переехал в Германию в 2002 году, и с тех пор жил там легально, женившись на женщине сирийского происхождения около 10 лет назад. Ливанец рассказал, что пообещал супруге, что никогда не возьмет за руку другую женщину.
Первое ходатайство мужчины против решения суда отклонили в Административном суде Штутгарта, после чего он подал апелляцию в VGH. Однако, не так давно государственные власти заявили, что мужчина может подать апелляцию в Федеральный административный суд.
Суд заявил, что рукопожатия имеют глубокие корни в западной культуре, в том числе как символ достижения соглашения: "Рукопожатия - это обычные ритуалы приветствия и прощания, которые происходят независимо от социального статуса, пола или других личных характеристик вовлеченных людей, и уходят вглубь веков". По словам судей, рукопожатия не запретили даже во время пандемии.
Суд заявил, что рукопожатия имеют глубокие корни в западной культуре, в том числе как символ достижения соглашения: "Рукопожатия - это обычные ритуалы приветствия и прощания, которые происходят независимо от социального статуса, пола или других личных характеристик вовлеченных людей, и уходят вглубь веков". По словам судей, рукопожатия не запретили даже во время пандемии.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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