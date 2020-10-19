Мужчина не захотел пожимать руку чиновнице при вручении паспорта

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Стюардессы в мини-юбках в кабине пилотов взбудоражили пользователей (5 фото) Стюардессы в мини-юбках в кабине пилотов взбудоражили... "А это свиное рыло нас не сожрет?": реакция соцсетей на нового мэра Чебоксар от Единой России "А это свиное рыло нас не сожрет?": реакция соцсетей на нового... Смейтесь, пока не запретили: та самая подборка черного юмора Смейтесь, пока не запретили: та самая подборка черного юмора Разгадка номера машины в «Бриллиантовой руке» Разгадка номера машины в «Бриллиантовой руке» Пёс начал прыгать от счастья, когда получил протезы Пёс начал прыгать от счастья, когда получил протезы Хороший человек спас собаку, очутившуюся на МКАД Хороший человек спас собаку, очутившуюся на МКАД Ретро фотографии Ретро фотографии Семь примеров, когда песня из фильма - круче фильма! Часть вторая Семь примеров, когда песня из фильма - круче фильма! Часть вторая Пьяные школьницы устроили дебош в автобусе Пьяные школьницы устроили дебош в автобусе Не стоит обижать работников казино Не стоит обижать работников казино Когда терпение жителей заканчивается, в ход идет баллончик с краской Когда терпение жителей заканчивается, в ход идет баллончик с краской Куравлёв и Варлей в самом лучшем советском фильме ужасов Куравлёв и Варлей в самом лучшем советском фильме ужасов Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные "Потрясающе пьяный" лейтенант британской подлодки "Секс и кокаин" не смог разгрузить 16 ядерных ракет "Потрясающе пьяный" лейтенант британской подлодки "Секс и кокаин"... Цена на еду в столичном аэропорту: личный опыт, как не отдать кучу денег и не умереть от голода Цена на еду в столичном аэропорту: личный опыт, как не отдать кучу... В Нью-Йорке установили статую Медузы Горгоны c головой Персея в руках В Нью-Йорке установили статую Медузы Горгоны c головой Персея в руках Пёс сдал приятеля с потрохами и был наказан Пёс сдал приятеля с потрохами и был наказан Всё вразнобой Всё вразнобой Завладевший футбольным мячом лось продемонстрировал свою технику игры Завладевший футбольным мячом лось продемонстрировал свою технику игры
Мужчина не захотел пожимать руку чиновнице при вручении паспорта

Мужчина не захотел пожимать руку чиновнице при вручении паспорта (2 фото)

Автор:
19 октября 2020 15:45
Метки: германия   гражданство   мусульманин   паспорт   рукопожатие   
1401
2
В Германии суд отказал в гражданстве мужчине из Ливана, который не захотел пожимать руку женщине
Судья постановил, что это доказывает неспособность мужчины «интегрироваться в немецкие условия жизни».

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: германия   гражданство   мусульманин   паспорт   рукопожатие   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
41
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
41  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Фельдъегерь 3 часа назад
а почему бы не отмечать получение гражданства торжественным ужином со свининой?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
27k
LEPA 14 минут назад
Да,милейший доктор! А мог бы и ножиком пырнуть или того хуже,голову отрезать.)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Serjio 23 минуты назад
О как, ну куда ещё ниже? Гражданство за рукопожатие!!! Это уже апогей глупости.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
*Сергей* Час назад
Интересно а в Европе тоже режут баранов во дворах?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41
Besporoka Час назад
ну на конец таки прозрели
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Dobryi_KOT 2 часа назад
Вот это номер! С одной стороны, может и неплохо, что одним таким "немцем" стало меньше. С другой стороны "укоренившийся невербальный ритуал приветствия" признаётся фактом, имеющим юридическое значение - и пламенный привет гражданству, правам гражданина и т.д. Чудны дела Твои...Представляю, сколько бы было визга в "цивилизованном мире", если бы подобное произошло в России.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
797
Lovels Travel 3 часа назад
Мужчина не захотел пожимать руку чиновнице при вручении паспорта
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Serjio Lovels Travel 19 минут назад
Пушок родился в террариуме он змея =)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
american_buldog 3 часа назад
мое мнение такое - если человек уезжает из какой то страны, где ему и его семье не комфортно было жить, при этом решает, что может принести в страну своего нового пребывания всё то говно, в котором он жил, то в чем суть переезда? в более сытой жизни?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
ss american_buldog 3 часа назад
Конечно! Работать не надо. За жильё платят. На еду и одежду деньги выдают. Плюс можно приворовывать и приторговывать всякой дрянью. Лафа! На родине будет фаллос на вкус пробовать, да ещё и, в случае чего, могут и башку снести. А тут паразитируй, сиди на шее у других.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
american_buldog ss 41 минуту назад
поэтому и нужно отправлять таких на родину. есть люди готовые принять эту систему, честно работать и растить своих детей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Муки Псаки american_buldog Полчаса назад
Их надо изначально не принимать, потом фиг выгонишь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Денис 3 часа назад
То есть держать козу за задние ноги во время случки это ему норм.
А вот женщине руку пожать это западло?
Не понимаю я этих аллахвбаров.
Где тут "опасность сексуального искушения"? Тётке на фотке под сраку лет, она вон седая уже, разогнуться не может. А у этого всё торчком стоит на всё, что движется. :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
9k
Денис Броненосец Потелкам 3 часа назад
Это у всех мусульман так?
А то у кое-кого есть другое мнение...
Например:
Это у всех мусульман так? А то у кое-кого есть другое мнение... Например:
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
71k
Броненосец Потелкам Денис 3 часа назад
У тех, кто брезгует женщине руку подать.
Видел лично, Рамзан Ахматович не из таких.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
Максим Денис 49 минут назад
зависит от течения ислама.. Иудаизм тоже есть разный. от ортодоксов до светских. так и у мусульман.. Обычный ислам ничем не хуже христианств .А фанатики и радикалы они везде одинаковы. Если начать библию соблюдать дословно тоже будет много ржачного.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Serjio Денис 14 минут назад
Ну вот представьте себе, у человека такие убеждения и не важны его причины. Ничего предосудительного в этом нет, судя по фото он выказал уважение поклоном. Например те же японцы так делают. И ни в каком требовании к соискателям гражданства не сказано, что он должен пожать кому то руку. Почему государство требует от него жать чью то руку? Вы как отреагируете на то, что вас заставят делать то что вы не хотите?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Денис Serjio 3 минуты назад
Ну в России тоже не было принято руки женщинам при приветствии пожимать. Но при встрече с коллегами женского пола из Западной Европы и Штатов я вполне себе с ними также, как и с мужчинами здороваюсь (то было до Ковида, конечно).
Хотя мне это не кажется правильным и я этого делать не хочу. Потому что так исторически сложилось в России, откуда я родом. Но я это делаю, потому что так тут принято.
Это вопрос приоритетов. Если ему важнее его убеждения в том, что женщины недостойны того, чтобы пожимать им руки, то по-моему ему действительно не место в светском западном государстве.
Пусть едет в свой ливан или ещё какое сомали и режет там бошки себе подобным.
Со своим уставом в чужой монастырь не ходят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Alex 4 часа назад
Лошара
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
970
Шурман 4 часа назад
Автор когда фотки ставишь смотри кто на них . Еще бы блеять Путина поставил . Какой он там тест сдал ????????? :))) он учился и ходил на курсы интеграции , закончил 6 ступеней языка . Так какой там тест еще ?:) законы у нас одинаковые , куйню полную написал . Он не обязан жать руки и даже их подавать , особенно и зиги кидать . Куево вы знаете что такое получить гражданство .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 10)
970
Шурман Броненосец Потелкам 3 часа назад
У меня ее нет , просто нужно знать о чем ты стати выставляешь . Мне вообще похер на этого араба . Но такие стати типа как же все хреново в Германии и как все хорошо в России . Бред собачий , я эту школу прошел , моя жена , моя мать и много людей которых я знаю .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Андрей Бертон Автор поста Шурман 3 часа назад
Вы утомили, я рад, что вы знаете законы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
970
Шурман Андрей Бертон Час назад
Андрей я тебе указал на кучи не соответствий а ты живи в своей реальности . Тебе это рассказал человек который школу прошел от политического беженца до гражданина а ты бляха все нет не так ну там же написано . Давай , рви жопу дальше
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
american_buldog Андрей Бертон 39 минут назад
да не в ранимости дело! не нужно искажать, это существенно подпортит желание в дальнейшем читать поданую вами информацию
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Андрей Бертон Автор поста Шурман Полчаса назад
Так вы определитесь, к чему у вас претензии, к Ахмадинежаду, к тому что он врач, или тому что он получал гражданстао? Я десятки раз сталкивался с журналистами, и согласен что они могут написать не то что на самом деле, но суть остается таже. Было получение гражданства, был отказ и было два решения суда не в его пользу.
Вы понятия не имеете кто он, где учился, какой диплом и как он получал гражданство: на общих основаниях, как беженец или по другим причинам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Том Сойер 4 часа назад
Ты кто такой...?

Ты кто такой...?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Едондер пуп 4 часа назад
Вот судак из Мудана!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Едондер пуп 4 часа назад
Ой, Судан ни за что обидел по невнимательности. Он же из Ливана.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Безумные ситуации, возникшие на работе (13 фото) Безумные ситуации, возникшие на работе (13 фото) Как сложилась жизнь последнего императора Германии Как сложилась жизнь последнего императора Германии На Кипре назвали ранее засекреченные имена владельцев "золотых паспортов" из РФ и Украины На Кипре назвали ранее засекреченные имена владельцев "золотых паспортов" из РФ и Украины Санкции за ржач над выводами об отравлении Навального: реакция соцсетей Санкции за ржач над выводами об отравлении Навального: реакция соцсетей "Леша, заведи личный термос": реакция соцсетей на намерение Навального вернуться в Россию "Леша, заведи личный термос": реакция соцсетей на намерение Навального вернуться в Россию Как выглядели европейские паспорта 100 лет назад Как выглядели европейские паспорта 100 лет назад
Андрей Бертон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

33266



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Александр Татарский и мультфильм «Падал прошлогодний снег».
1
43
Александр Татарский и мультфильм «Падал прошлогодний снег».
Как выглядела Моника Беллуччи до того как стала актрисой
6
43
Как выглядела Моника Беллуччи до того как стала актрисой
﻿
Набирающие популярность
Зеленый, красный и не только: чем обусловлен цвет антифризов?
2
16
Зеленый, красный и не только: чем обусловлен цвет антифризов?
Кому на самом деле – армянам или азербайджанцам исторически принадлежит территория Нагорного Карабаха?
1
37
Кому на самом деле – армянам или азербайджанцам исторически принадлежит территория...
Стюардессы в мини-юбках в кабине пилотов взбудоражили пользователей (5 фото)
Стюардессы в мини-юбках в кабине пилотов взбудоражили пользователей (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Без памперсов, сникерсов и на чистой манной каше!
0
26

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#прикол#интересное#авария#прикольные#позитив#авто авария#природа#СССР
#факты#интересно#кино#полиция#девушки#в мире#короткопост#знаменитости#путешествия#Одно фото
#юмор#животные#сша#россия#картинки#дтп#gif#настроение#смешные#на различный вкус

На что жалуетесь?

Вернуться