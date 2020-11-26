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30 претендентов на звание лучшей фотографии 2020 года

30 претендентов на звание лучшей фотографии 2020 года (31 фото)

Автор:
26 ноября 2020 21:08
Сообщество : ФотоМир
Метки: 2020   в мире   мир   общество   события   фото   фотография   фотоконкурс   
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31
Мобильное приложение Agora запустило конкурс на лучшую фотографию года #BestPhotoOf2020 в марте этого года. На конкурс поступило более 35 тысяч заявок из более чем 135 стран - а недавно жюри выбрало из них финалистов, которые теперь соревнуются за главный приз в размере 25 тысяч долларов. Взглянем на лучших из лучших!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 2020   в мире   мир   общество   события   фото   фотография   фотоконкурс   
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3  комментария
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4k
Ya 8 минут назад
Интересно что там за продажное жюри? вот фото которое уже участвовало в конкуре не помню сколько лет назад. И кажется и фамилия фотографа была другой. На фото даже шмотки с такими же дырками. Только маска добавилась. И даже если это фото принадлежит автору, то за его махинации он хотя бы не должен быть допущен к участию.

Интересно что там за продажное жюри? вот фото которое уже участвовало в конкуре не помню сколько лет назад. И кажется и фамилия фотографа была другой. На фото даже шмотки с такими же дырками. Только маска добавилась. И даже если это фото принадлежит автору, то за его махинации он хотя бы не должен быть допущен к участию.
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2k
Варяг оглы Чиуауа 10 минут назад
30 претендентов на звание лучшей фотографии 2020 года
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904
Ясный Пень 15 минут назад
Победит фото с неграми или мусульманами. Белокожим девушкам , природе и животным в их "культуре" места нет.
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