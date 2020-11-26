30 претендентов на звание лучшей фотографии 2020 года

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26 ноября 2020 21:08
Мобильное приложение Agora запустило конкурс на лучшую фотографию года #BestPhotoOf2020 в марте этого года. На конкурс поступило более 35 тысяч заявок из более чем 135 стран - а недавно жюри выбрало из них финалистов, которые теперь соревнуются за главный приз в размере 25 тысяч долларов. Взглянем на лучших из лучших!
"Белый медведь плывет в Арктике", Баффинова Земля, Канада. Фотограф @jdubcaptures
"Черное - это красиво", Ому-Аран, Нигерия, @princeude_
"Приближающаяся буря". Остров Фрейзер, Австралия, @epicworld_photography
"Моя подруга Алена - солдат Джейн, который борется с раком", Запорожье, Украина, @elena.zp
"Фермер", Эштаррежа, Португалия, @jorgebacelar
"Семья", озеро Этоша, Намибия, @freeilli
"Чудеса Микурадзимы", остров Микурадзима, Япония, @reiko.t
"Поездка на верблюдах на закате", Дубай, ОАЭ, @pixelpann
"Афганская девушка - версия 2020", Ньиредьхаза, Венгрия, @dutkaakosfoto
"Чистая душа", Пакистан, @asimijaz
"Когда мутная река сталкивается с океаном", Дили, Восточный Тимор, @joao.galamba
"Девушка в аозае - традиционной вьетнамской одежде", Кванг-Нгаи, Вьетнам, @duysinh
"Сила поколений племени", Омо, Эфиопия, @zayyarlin
"Медитация", Мьянма, @swetun
"На глубине", Менорка, Испания, @victordevalles
"Мощь стихии", Нуса Пенида, Индонезия, @leo.wies
"Северные олуши", Йоркшир, Великобитания, @joeshellyy
"Стоя перед гигантами", Ауронцо-ди-Кадоре, Италия, @e.stis
"Пустые улицы", Сан-Франциско, США, @leemumford8
"Спящий мишка", Шпицберген, Норвегия, @uglefisk,
"Два элемента", Россия, @sergeytolmachev
"Моя жена, моя жемчужина", озеро Кояшское, Крым, @fondphoto
"Единение", Аккра, Гана, @photogerard
"Сбор осоки", Хунг Йен, Вьетнам, @hoacarol
"Беспорядки в Венесуэле", Каракас, @donaldobarros
"Мусорная свалка", Каранганьяр, Индонезия, @cymot
"Келицад", озеро Келицад, Грузия, @damiane
"Улыбка мамы", Кханьхоа, Вьетнам, @manhcuongvuong
"Крушение незаконного рыболовного судна", Пангандаран, Индонезия, @jordisark
"Туман на озере Тэчхондо", Южная Корея, @pqiiiipq
Источник: — переведено специально для fishki.net
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