30 претендентов на звание лучшей фотографии 2020 года

Мобильное приложение Agora запустило конкурс на лучшую фотографию года #BestPhotoOf2020 в марте этого года. На конкурс поступило более 35 тысяч заявок из более чем 135 стран - а недавно жюри выбрало из них финалистов, которые теперь соревнуются за главный приз в размере 25 тысяч долларов. Взглянем на лучших из лучших!

0

"Белый медведь плывет в Арктике", Баффинова Земля, Канада. Фотограф @jdubcaptures 0 Источник:

×

"Черное - это красиво", Ому-Аран, Нигерия, @princeude_ 0 Источник:

"Приближающаяся буря". Остров Фрейзер, Австралия, @epicworld_photography 0 Источник:

"Моя подруга Алена - солдат Джейн, который борется с раком", Запорожье, Украина, @elena.zp 0 Источник:

"Фермер", Эштаррежа, Португалия, @jorgebacelar 0 Источник:

"Семья", озеро Этоша, Намибия, @freeilli 0 Источник:

"Чудеса Микурадзимы", остров Микурадзима, Япония, @reiko.t 0 Источник:

"Поездка на верблюдах на закате", Дубай, ОАЭ, @pixelpann 0 Источник:

"Афганская девушка - версия 2020", Ньиредьхаза, Венгрия, @dutkaakosfoto 0 Источник:

"Чистая душа", Пакистан, @asimijaz 0 Источник:

"Когда мутная река сталкивается с океаном", Дили, Восточный Тимор, @joao.galamba 0 Источник:

"Девушка в аозае - традиционной вьетнамской одежде", Кванг-Нгаи, Вьетнам, @duysinh 0 Источник:

"Сила поколений племени", Омо, Эфиопия, @zayyarlin 0 Источник:

"Медитация", Мьянма, @swetun 0 Источник:

"На глубине", Менорка, Испания, @victordevalles 0 Источник:

"Мощь стихии", Нуса Пенида, Индонезия, @leo.wies 0 Источник:

"Северные олуши", Йоркшир, Великобитания, @joeshellyy 0 Источник:

"Стоя перед гигантами", Ауронцо-ди-Кадоре, Италия, @e.stis 0 Источник:

"Пустые улицы", Сан-Франциско, США, @leemumford8 0 Источник:

"Спящий мишка", Шпицберген, Норвегия, @uglefisk, 0 Источник:

"Два элемента", Россия, @sergeytolmachev 0 Источник:

"Моя жена, моя жемчужина", озеро Кояшское, Крым, @fondphoto 0 Источник:

"Единение", Аккра, Гана, @photogerard 0 Источник:

"Сбор осоки", Хунг Йен, Вьетнам, @hoacarol 0 Источник:

"Беспорядки в Венесуэле", Каракас, @donaldobarros 0 Источник:

"Мусорная свалка", Каранганьяр, Индонезия, @cymot 0 Источник:

"Келицад", озеро Келицад, Грузия, @damiane 0 Источник:

"Улыбка мамы", Кханьхоа, Вьетнам, @manhcuongvuong 0 Источник:

"Крушение незаконного рыболовного судна", Пангандаран, Индонезия, @jordisark 0 Источник: