В Австралии у "виртуальных" педофилов будут конфисковывать имущество

В минувшие выходные министр внутренних дел Австралии Питер Даттон обнародовал новые законы о наказании педофилов в сети и преступников, зарабатывающих деньги на эксплуатации детей. "Если будет установлено, что сексуальный преступник извлекает выгоду или стремится извлечь выгоду из эксплуатации детей, его банковский счет, дом или автомобиль будут конфискованы, - сказал он в сообщении прессе. - Мы будем нацелены на тех, кто получает прибыль от передачи материалов, на которых дети подвергаются насилию".