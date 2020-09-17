FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Криминал 304 поста • 199 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
В Австралии у "виртуальных" педофилов будут конфисковывать имущество

В Австралии у "виртуальных" педофилов будут конфисковывать имущество (5 фото)

Автор:
17 сентября 2020 08:30
Сообщество : Криминал
Метки: австралия   в мире   криминал   насилие   новости   общество   педофилы   фото   
568
5
Власти Австралии обнародовали новые законы о наказании педофилов в сети и преступников, зарабатывающих деньги на эксплуатации детей. Теперь у таких преступников будут конфисковывать имущество - дома, автомобили, банковские счета и другое.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: австралия   в мире   криминал   насилие   новости   общество   педофилы   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
Батончик с маком 2 часа назад
яйца надо конфисковывать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
4k
Александр Иванов Час назад
А не проще конфисковывыть то имущество, что между ног?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
Доктор Джонс Александр Иванов Час назад
Химическую кастрацию нужно применять...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Уникальный смартфон Cubot Note 20 Pro с четырьмя камерами по сниженной цене Уникальный смартфон Cubot Note 20 Pro с четырьмя камерами по сниженной цене Когда "борьба с расизмом" доходит до маразма Когда "борьба с расизмом" доходит до маразма Литовца, которого пять лет считали убитым, нашли живым в лесу Литовца, которого пять лет считали убитым, нашли живым в лесу Либерия столкнулась с эпидемией сексуального насилия Либерия столкнулась с эпидемией сексуального насилия Пенсионер из Бразилии спалил 673 гектара заповедника, решив сжечь свой автомобиль Пенсионер из Бразилии спалил 673 гектара заповедника, решив сжечь свой автомобиль Европу накрыла аномальная жара Европу накрыла аномальная жара
sdv
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

288636



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Угадай знаменитость. Новая серия
4
48
Угадай знаменитость. Новая серия
Зазубрины, расчеты и отверстия: 12 секретов простой рулетки, о которых мало кто знает
35
119
Зазубрины, расчеты и отверстия: 12 секретов простой рулетки, о которых мало кто знает
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Петербурженка сделала селфи с мёртвым мужем и опубликовала в социальных сетях
0
68
Петербурженка сделала селфи с мёртвым мужем и опубликовала в социальных сетях
Куда уходят учителя
1
12
Куда уходят учителя
Уникальный смартфон Cubot Note 20 Pro с четырьмя камерами по сниженной цене
Уникальный смартфон Cubot Note 20 Pro с четырьмя камерами по сниженной цене
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
24

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#фото#интересное#авария#россия#СССР#смешные#москва#фотографии#автомобили
#история#интересно#люди#в мире#сша#прикольные#на различный вкус#новости#автомир#дети
#факты#прикол#животные#дтп#авто авария#разное#картинки#природа#абсурд#кино

На что жалуетесь?

Вернуться