В Австралии у "виртуальных" педофилов будут конфисковывать имущество

Власти Австралии обнародовали новые законы о наказании педофилов в сети и преступников, зарабатывающих деньги на эксплуатации детей. Теперь у таких преступников будут конфисковывать имущество - дома, автомобили, банковские счета и другое.
В минувшие выходные министр внутренних дел Австралии Питер Даттон обнародовал новые законы о наказании педофилов в сети и преступников, зарабатывающих деньги на эксплуатации детей. "Если будет установлено, что сексуальный преступник извлекает выгоду или стремится извлечь выгоду из эксплуатации детей, его банковский счет, дом или автомобиль будут конфискованы, - сказал он в сообщении прессе. - Мы будем нацелены на тех, кто получает прибыль от передачи материалов, на которых дети подвергаются насилию".
Речь в данном случае идет о педофилах, которые занимаются продажей видео-материалов сексуального характера с участием маленьких детей. Полиция выдвинула жесткие правила после того, как обнаружила крупную сеть таких педофилов. По данным полиции, они платили всего около 35 долларов бедным родителям в бедных странах, чтобы те засняли, как они насилуют и мучают своих собственных детей.
"Это действительно отвратительно, что преступники извлекают выгоду из жестокого обращения с детьми. Мы будем использовать всю силу закона, чтобы лишить их любого имущества и активов. Мы никогда не сдадимся в нашей борьбе за спасение жертв и нанесем максимальный ущерб тем, кто причиняет вред детям," - продолжил министр внутренних дел Австралии Питер Даттон в сообщении.
Поиском преступников и конфискацией будет заниматься целевая группа CACT, которая с помощью полиции, юристов и финансовых следователей будет отслеживать действия педофилов в сети. Настороженность полиции возросла после того, как с началом пандемии COVID-19 на многих сайтах, содержащих материалы о сексуальном насилии над детьми, произошли сбои из-за возросшего объема трафика. Только в период с июля 2019 года по май этого года австралийская полиция предъявила 1078 обвинений в эксплуатации детей.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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