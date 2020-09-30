Мальта возмутилась тем, что принцу Джорджу подарили зуб мегалодона

Недавно британский натуралист и телеведущий сэр Дэвид Аттенборо подарил сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон - принцу Джорджу, - огромный окаменевший зуб вымершей акулы. Аттенборо обнаружил артефакт в 1960-х годах на острове Мальта. Однако, властям острова такой жест не понравился - сначала они попросили вернуть зуб на родину, а потом... передумали.
Недавно по приглашению принца Уильяма в Кенсингтонский дворец в Лондоне прибыл сэр Дэвид Аттенборо - британский натуралист и телеведущий. Там 94-летний натуралист презентовал королевской семье свой новый документальный фильм "Дэвид Аттенборо: Жизнь на нашей планете", вышедший на Netflix.
Во время визита Аттенборо сделал 7-летнему принцу Джорджу необычный подарок - окаменевший зуб вымершей акулы. Зубу примерно 23 миллионов лет, и он принадлежит мегалодону - древней акуле, длина которой достигала 15 метров, а вес 30-50 тонн. Аттенборо обнаружил редкий артефакт в 1960-х годах во время отпуска на Мальте.
Принц Джордж обрадовался необычному подарку, однако, власти Мальты, где был обнаружен зуб, не оценили этот жест. Они попросили вернуть зуб на остров, чтобы поместить его в музей: "Некоторые артефакты, крайне важные для исторического наследия Мальты, оказались за границей. Их необходимо вернуть и восстановить," - заявил министр культуры Мальты Хосе Эррера, пообещав в ближайшее время вернуть зуб на родину.
Однако, на следующий день Министерство культуры Мальты резко изменило свое мнение. Они пообещали больше не требовать возвращения зуба древней акулы, никак не прокомментировав отказа от изначальных претензий. Пресс-секретарь министра Хосе Эррера сообщил, что глава ведомства больше "не намерен заниматься этим вопросом".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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