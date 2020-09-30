Мальта возмутилась тем, что принцу Джорджу подарили зуб мегалодона

Принц Джордж обрадовался необычному подарку, однако, власти Мальты, где был обнаружен зуб, не оценили этот жест. Они попросили вернуть зуб на остров, чтобы поместить его в музей: "Некоторые артефакты, крайне важные для исторического наследия Мальты, оказались за границей. Их необходимо вернуть и восстановить," - заявил министр культуры Мальты Хосе Эррера, пообещав в ближайшее время вернуть зуб на родину.