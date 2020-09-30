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Мальта возмутилась тем, что принцу Джорджу подарили зуб мегалодона

Мальта возмутилась тем, что принцу Джорджу подарили зуб мегалодона (5 фото)

Автор:
30 сентября 2020 16:07
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Мальта   в мире   известные люди   истории   королевская семья   новости   принц уильям   фото   
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Недавно британский натуралист и телеведущий сэр Дэвид Аттенборо подарил сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон - принцу Джорджу, - огромный окаменевший зуб вымершей акулы. Аттенборо обнаружил артефакт в 1960-х годах на острове Мальта. Однако, властям острова такой жест не понравился - сначала они попросили вернуть зуб на родину, а потом... передумали.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Мальта   в мире   известные люди   истории   королевская семья   новости   принц уильям   фото   
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3  комментария
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17k
Аня 2 часа назад
- Хосе, ну ты понял.
- Миллион извинений, Вашество, попутал!
- Хосе, ну ты понял. - Миллион извинений, Вашество, попутал!
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19k
Батончик с маком 58 минут назад
21-ый век на дворе, а всё какие-то прынцы ряженые. ещё бы перья в жопы повтыкали и вождями себя называли
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8k
Serg2001 2 часа назад
Кто-то получил волшебных дюлей за наезд... ))
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