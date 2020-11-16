В Германии выявили редкий случай передачи хантавируса от домашней крысы к человеку

Учёные сообщили о первом случае передачи хантавируса, также известного как «Вирус Сеул», от животного человеку, это произошло после того, как в Германии молодая женщина заразилась хантавирусной инфекцией от своей домашней крысы.
Однако не стоит паниковать. Невзирая на то, что эта новость о вирусах передающихся от животных к людям, вероятно, взбудоражит многих, учитывая текущую пандемию COVID-19, подобные случаи всё же являются невероятно редким явлением.
Хантавирусы — это семейство вирусов, переносимых грызунами, которые раньше вызывали незначительные вспышки заболеваний, особенно в Азии, где предположительно и возник этот вирус. Также случаи заболевания были в США, например, вспышка хантавируса в Национальном парке Йосемити в 2012 году. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), с 1993 по 2017 год в США было зафиксировано 728 случаев хантавирусной болезни. Однако это первый раз, когда вирусная инфекция была обнаружена в Германии. Именно поэтому учёные подозревают, что зараженная крыса была привезена из другой страны.
«Первоначально вирус пришёл из Азии и, вероятно, был доставлен в Европу при помощи диких крыс, перевозимых кораблями. Однако он ранее не был замечен в Германии», — заявил доктор Йорг Хофманн (Jörg Hofmann), автор исследования и глава Национальной консультативной лаборатории по хантавирусам в Институте вирусологии Шарите.
«До сих пор только контакт с мышами приводил к подозрению на хантавирусную инфекцию. Теперь необходимо будет рассмотреть возможность заражения после контакта с дикими или домашними крысами, — добавили авторы исследования. — Тот факт, что этот патоген был подтверждён у домашней крысы, также означает, что вирус может экспортироваться практически в любую точку мира посредством торговли этими животными.»
«Первоначально вирус пришёл из Азии и, вероятно, был доставлен в Европу при помощи диких крыс, перевозимых кораблями. Однако он ранее не был замечен в Германии», — заявил доктор Йорг Хофманн (Jörg Hofmann), автор исследования и глава Национальной консультативной лаборатории по хантавирусам в Институте вирусологии Шарите.
«До сих пор только контакт с мышами приводил к подозрению на хантавирусную инфекцию. Теперь необходимо будет рассмотреть возможность заражения после контакта с дикими или домашними крысами, — добавили авторы исследования. — Тот факт, что этот патоген был подтверждён у домашней крысы, также означает, что вирус может экспортироваться практически в любую точку мира посредством торговли этими животными.»
Специалисты из клиники Шарите в Германии в журнале «Emerging Infectious Diseases» сообщают, что 18-летней пациентке после развития симптомов острой почечной недостаточности потребовалась интенсивная терапия. Изначально причина болезни была неясна, но позже анализы крови подтвердили предполагаемый диагноз хантавирусной инфекции. Генетический же анализ вируса показал, что это был ортохантавирус. Этот анализ также подтвердил подозрение, что инфекция женщины передалась ей от её же домашней крысы.
«Обе вирусные последовательности — пациента и крысы — были идентичны. Это подтверждает то, что болезнь передалась человеку от животного, что означает, что это зоонозное заболевание», — добавил профессор Хофманн.
Стоит отметить, что к счастью, хантавирусы редко передаются от одного человека к другому.
«Обе вирусные последовательности — пациента и крысы — были идентичны. Это подтверждает то, что болезнь передалась человеку от животного, что означает, что это зоонозное заболевание», — добавил профессор Хофманн.
Стоит отметить, что к счастью, хантавирусы редко передаются от одного человека к другому.
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Может это все таки первый в Германии подтверждённый случай передачи от домашней крысы? А то по статистике за 20 лет у 14 тысяч человек эта бяка диагностирована была.