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В Германии выявили редкий случай передачи хантавируса от домашней крысы к человеку

В Германии выявили редкий случай передачи хантавируса от домашней крысы к человеку (3 фото)

Автор:
16 ноября 2020 08:48
Сообщество : Наука
Метки: в мире   вирус   германия   крыса   наука   фото   хантавирус   человек   
387
3
Учёные сообщили о первом случае передачи хантавируса, также известного как «Вирус Сеул», от животного человеку, это произошло после того, как в Германии молодая женщина заразилась хантавирусной инфекцией от своей домашней крысы.

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Метки: в мире   вирус   германия   крыса   наука   фото   хантавирус   человек   
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6  комментариев
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4k
Webworks Час назад
Не трогайте, это на новый год!
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4k
Летучий Мыш 52 минуты назад
"Однако это первый раз, когда вирусная инфекция была обнаружена в Германии"
Может это все таки первый в Германии подтверждённый случай передачи от домашней крысы? А то по статистике за 20 лет у 14 тысяч человек эта бяка диагностирована была.
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10k
Сибирячка Час назад
или от человека крысе.
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1k
☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Ждём ХАНАвирус
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27k
Peacemaker1873 2 часа назад
2020, хватит.
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3k
SSD 2 часа назад
...только этого нам еще не хватало...
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