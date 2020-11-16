В Германии выявили редкий случай передачи хантавируса от домашней крысы к человеку

Хантавирусы — это семейство вирусов, переносимых грызунами, которые раньше вызывали незначительные вспышки заболеваний, особенно в Азии, где предположительно и возник этот вирус. Также случаи заболевания были в США, например, вспышка хантавируса в Национальном парке Йосемити в 2012 году. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), с 1993 по 2017 год в США было зафиксировано 728 случаев хантавирусной болезни. Однако это первый раз, когда вирусная инфекция была обнаружена в Германии. Именно поэтому учёные подозревают, что зараженная крыса была привезена из другой страны.



«Первоначально вирус пришёл из Азии и, вероятно, был доставлен в Европу при помощи диких крыс, перевозимых кораблями. Однако он ранее не был замечен в Германии», — заявил доктор Йорг Хофманн (Jörg Hofmann), автор исследования и глава Национальной консультативной лаборатории по хантавирусам в Институте вирусологии Шарите.



«До сих пор только контакт с мышами приводил к подозрению на хантавирусную инфекцию. Теперь необходимо будет рассмотреть возможность заражения после контакта с дикими или домашними крысами, — добавили авторы исследования. — Тот факт, что этот патоген был подтверждён у домашней крысы, также означает, что вирус может экспортироваться практически в любую точку мира посредством торговли этими животными.»