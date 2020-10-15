"Это смерть бизнеса": в Париже протестующие "похоронили" бары и рестораны

По улицам Парижа прошлась группа протестующих с гробами на плечах. Они устроили символические похороны баров, ресторанов и кафе после того, как французское правительство приняло решение повторно закрыть подобные заведения в городе. "Это смерть нашего бизнеса," - говорят протестующие.
Акция протеста с "похоронами" ресторанов и баров была организована персоналом и владельцами этих заведений из парижских коммун Оберкампф, Сен-Мор и Тимбо. Участники процессии были облачены в черное, кто-то из них нес дымовые шашки, черное знамя с датами "1686 – 2020", а также импровизированными надгробиями.
Сам гроб поставили на одном из тротуаров - а сбоку были написаны слова "бары, рестораны, клубы". Эту акцию провели в ответ на недавние правила, введенные в отношении баров и ресторанов в Париже, Марселе, Лионе, Лилле, Гренобле и Сент-Этьене в связи с продолжающейся пандемией коронавируса.
Французское правительство приняло решение закрыть все бары, рестораны и клубы на 15 дней в попытке контролировать рост коронавируса. Как сообщает BBC News, эти меры были приняты в Лионе, Лилле, Гренобле и Сент-Этьене после того, как во Франции было зарегистрировано почти рекордное число новых случаев заболевания - 18 129. Новые правила начали действовать с 10 октября.
Один из участников шествия, владелец бара по имени Талал, назвал ситуацию "фатальной" для заведений Парижа: "После особенно трудного 2020 года и трех месяцев карантина, мы снова вынуждены закрываться по крайней мере на пятнадцать дней. В каком-то смысле это смерть нашего бизнеса. Государство должно взять на себя ответственность за свой выбор и помочь нам выйти из кризиса," - заявил протестующий.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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