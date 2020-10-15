"Это смерть бизнеса": в Париже протестующие "похоронили" бары и рестораны

Один из участников шествия, владелец бара по имени Талал, назвал ситуацию "фатальной" для заведений Парижа: "После особенно трудного 2020 года и трех месяцев карантина, мы снова вынуждены закрываться по крайней мере на пятнадцать дней. В каком-то смысле это смерть нашего бизнеса. Государство должно взять на себя ответственность за свой выбор и помочь нам выйти из кризиса," - заявил протестующий.