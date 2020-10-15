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"Это смерть бизнеса": в Париже протестующие "похоронили" бары и рестораны

"Это смерть бизнеса": в Париже протестующие "похоронили" бары и рестораны (4 фото)

Автор:
15 октября 2020 10:41
Сообщество : Пандемия
Метки: COVID-19   в мире   коронавирус   общество   пандемия   париж   фото   франция   
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По улицам Парижа прошлась группа протестующих с гробами на плечах. Они устроили символические похороны баров, ресторанов и кафе после того, как французское правительство приняло решение повторно закрыть подобные заведения в городе. "Это смерть нашего бизнеса," - говорят протестующие.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: COVID-19   в мире   коронавирус   общество   пандемия   париж   фото   франция   
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Гёз Уленшпигель 3 часа назад
"Это смерть бизнеса": в Париже протестующие "похоронили" бары и рестораны
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