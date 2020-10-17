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В Эфиопии нашли большой склад с карабинами M1

В Эфиопии нашли большой склад с карабинами M1 (3 фото)

Автор:
17 октября 2020 08:57
Сообщество : ФотоМир
Метки: Одно фото   карабин   короткопост   оружие   патроны   склад   стволы   фото   
3152
3
Есть самые разные способы поиска сокровищ. Да и сами сокровища бывают разными. Совсем не обязательно это должны быть изумруды или золото, творение человеческих рук тоже иногда на них тянут, причем не из драгоценного металла. Главное - чтобы вылежалось.

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Метки: Одно фото   карабин   короткопост   оружие   патроны   склад   стволы   фото   
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14  комментариев
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13k
Alex 2 часа назад
Не спец, но лежавшие в стопке винтовки сильно похожи на немецкие МК98 времен ВОВ.
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soar 8 минут назад
В Эфиопии нашли большой склад с карабинами M1
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s59469 43 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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ваня панкин 56 минут назад
мне бы одну на память... доводилось пострелять из него... нормальный винтарь, понравился...
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30k
Элек Мек 2 часа назад
Ничего себе арсенальчик.
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28k
Azesh 2 часа назад
дешево и сердито. Наклепали их наверно миллионов триста.
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29k
Mamin Sibiriak Azesh Час назад
Чуть больше 6,25 млн.
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28k
Azesh Mamin Sibiriak 51 минуту назад
мало чет
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