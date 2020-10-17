В Эфиопии нашли большой склад с карабинами M1

Есть самые разные способы поиска сокровищ. Да и сами сокровища бывают разными. Совсем не обязательно это должны быть изумруды или золото, творение человеческих рук тоже иногда на них тянут, причем не из драгоценного металла. Главное - чтобы вылежалось.
Именно это и случилось с большой партией M1 Carbine, которую в своё время продали в Эфиопию. Не то, чтобы страшный раритет, но денег за него вполне можно получить.
Так вот, эфиопы их уже давно не используют, карабины давно отправились на склады, где их благополучно забыли. Пока не нашлись интересующиеся люди из Royal Tiger Imports.
Теперь предприимчивые граждане хотят переправить их в США, на гражданском рынке они вполне пользуются спросом.
Теперь предприимчивые граждане хотят переправить их в США, на гражданском рынке они вполне пользуются спросом.
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