В Эфиопии нашли большой склад с карабинами M1

Так вот, эфиопы их уже давно не используют, карабины давно отправились на склады, где их благополучно забыли. Пока не нашлись интересующиеся люди из Royal Tiger Imports.



Теперь предприимчивые граждане хотят переправить их в США, на гражданском рынке они вполне пользуются спросом.