Платье, сотканное пауками из шелковой паутины

Изготовители уверяют, что ни одно “животное” не пострадало. Так как возможности пауков ограничены – 23 тысячи пауков могут произвести всего 28 грамм пряжи, после окончания срока службы пауков отпускали на волю.



Кроме пауков над созданием платья трудились 80 человек, которые “добывали” нити, пряли ткань, вышивали мифологические “паучьи” мотивы.