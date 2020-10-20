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Платье, сотканное пауками из шелковой паутины

Платье, сотканное пауками из шелковой паутины (3 фото)

Автор:
20 октября 2020 09:49
Метки: Банановый паук   Одно фото   короткопост   фото   шаль   
437
3
Дизайнеры Николас Годли и Саймон Пирс приехали в Мадагаскар и наняли 80 местных мастеров, чтобы те «доили» особых банановых пауков, плетущих «золотую» паутину. Спустя 5 лет и почти 1 миллион пауков они получили самую редкую ткань в мире — золотой паучий шёлк, из которого сделали шаль.

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Метки: Банановый паук   Одно фото   короткопост   фото   шаль   
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9  комментариев
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12k
Konstantin 2 часа назад
Столько труда чтобы вышить какое-то пончо.
Интересно, а пауков отпускали на волю, только хуле им там делать без паутины??
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433
zeros68 15 минут назад
Платье, сотканное пауками из шелковой паутины
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10k
Taximaxi 2 часа назад
Пахали паучки как рабы на галерах. Интересно,их чем кормили всё это время?
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−8
Артём Полтуков 2 часа назад
И стоит эта "красота" миллиарды)))
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9k
Алексей Артём Полтуков 2 часа назад
Форт Нокс это это стоит)
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1k
Дайно Морана Артём Полтуков 2 часа назад
Потанин, Усманов или какой-нибудь ротенберг / вексельберг купят на сдачу от яхты.
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