Платье, сотканное пауками из шелковой паутины

Дизайнеры Николас Годли и Саймон Пирс приехали в Мадагаскар и наняли 80 местных мастеров, чтобы те «доили» особых банановых пауков, плетущих «золотую» паутину. Спустя 5 лет и почти 1 миллион пауков они получили самую редкую ткань в мире — золотой паучий шёлк, из которого сделали шаль.
Изготовители уверяют, что ни одно “животное” не пострадало. Так как возможности пауков ограничены – 23 тысячи пауков могут произвести всего 28 грамм пряжи, после окончания срока службы пауков отпускали на волю.
Кроме пауков над созданием платья трудились 80 человек, которые “добывали” нити, пряли ткань, вышивали мифологические “паучьи” мотивы.
Кроме пауков над созданием платья трудились 80 человек, которые “добывали” нити, пряли ткань, вышивали мифологические “паучьи” мотивы.
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Метки: Банановый паук Одно фото короткопост фото шаль
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Интересно, а пауков отпускали на волю, только хуле им там делать без паутины??