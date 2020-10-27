FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 5131 пост • 625 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Манхэттен средневековья

Манхэттен средневековья (3 фото)

Автор:
27 октября 2020 09:44
Сообщество : ФотоМир
Метки: Одно фото   интересно   короткопост   манхэттен   средневековье   фото   
414
3
В итальянском городе Болонья в 1200 году н.э. было 180 башен. самая высокая, высотой 320 футов (97 метров), была достроена в 1119 году и стоит до сих пор.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Одно фото   интересно   короткопост   манхэттен   средневековье   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Yorge 3 часа назад
А нахрена им башни в средневековье?как они туда без лифта клависины затаскивал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
15k
Андрей Иванов Yorge 3 часа назад
Волосатых баб туда запирали. Про Рапунцель слышали?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Павел Плеханов 46 минут назад
Что меня удивляет в Европе, так это когда подлетаешь к городу, смотришь сверху - а ВСЕ КРЫШИ ОДНОГО ЦВЕТА!
Причем где-то даже видел не цвета обожжённой глины.
В России поразнообразней крыши. Я не говорю, что у них хорошо или плохо, это просто факт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
"Вы че, тупые совсем?": антимасочница закатила истерику в автобусе (1 фото+видео) "Вы че, тупые совсем?": антимасочница закатила истерику в автобусе (1 фото+видео) Четырехугольная скотина- символ богатства и статуса Четырехугольная скотина- символ богатства и статуса Файлохранилище ФБР (1944 г.) Файлохранилище ФБР (1944 г.) Птенцы гульдовых амадин выглядят как пришельцы из фильма ужасов Птенцы гульдовых амадин выглядят как пришельцы из фильма ужасов В Эфиопии нашли большой склад с карабинами M1 В Эфиопии нашли большой склад с карабинами M1 Осьминог, у которого 96 конечностей Осьминог, у которого 96 конечностей
InGrib

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

388798



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
5 лет тюрьмы за самооборону от нападения людей в штатском, которые оказались сотрудниками ФСБ
0
306
5 лет тюрьмы за самооборону от нападения людей в штатском, которые оказались...
С чего начинается везение на войне?
6
83
С чего начинается везение на войне?
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Потерянная независимость: почему Греция не смогла сохранить свободу?
0
16
Потерянная независимость: почему Греция не смогла сохранить свободу?
Внезапно! Самым тяжёлым днём недели оказался не понедельник
0
13
Внезапно! Самым тяжёлым днём недели оказался не понедельник
"Вы че, тупые совсем?": антимасочница закатила истерику в автобусе (1 фото+видео)
"Вы че, тупые совсем?": антимасочница закатила истерику в автобусе (1 фото+видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Кто смотрел АБВГДейку, тому какай-то джокер не страшен!
2
11

Перейти в раздел
Популярные теги
#факты#юмор#люди#интересное#СССР#коты#gif#картинки#автомир#авто авария
#фото#прикол#природа#кино#сша#россия#авария#комментарии#яавтор#война
#история#интересно#животные#автомобили#актеры#прикольные#дтп#ретро#mercedes#забавно

На что жалуетесь?

Вернуться