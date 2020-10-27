Манхэттен средневековья

В итальянском городе Болонья в 1200 году н.э. было 180 башен. самая высокая, высотой 320 футов (97 метров), была достроена в 1119 году и стоит до сих пор.
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Причем где-то даже видел не цвета обожжённой глины.
В России поразнообразней крыши. Я не говорю, что у них хорошо или плохо, это просто факт.