Файлохранилище ФБР (1944 г.)

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Таким образом, на флешку 32 гб можно записать примерно 64 тысячи книжных страниц. Или 400-500 средней толщины книжек. Это даже для школьной библиотеки маловато.