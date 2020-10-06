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Файлохранилище ФБР (1944 г.)

Файлохранилище ФБР (1944 г.)

Автор:
06 октября 2020 09:07
Сообщество : ФотоМир
Метки: Одно фото   Файлохранилище   короткопост   отпечаток пальца   фбр   фото   
448
3
Теперь всё это можно разместить в одном компьютере.

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Метки: Одно фото   Файлохранилище   короткопост   отпечаток пальца   фбр   фото   
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5  комментариев
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☭Cheкаво☭ Час назад
Теперь всю эту инфу можно наверно сюда поместить
Теперь всю эту инфу можно наверно сюда поместить
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766
Алексей EvilHomer 39 минут назад
Текст или фото, не суть важно. Книги при оцифровке просто сканируют. Одна страница занимает в среднем 500 кб, если черно-белая, и около 1,3 мб, если цветная. Если понадобится, то ту или иную книгу могут потом перевести в текстовый формат, но исходный скан продолжит храниться.
Таким образом, на флешку 32 гб можно записать примерно 64 тысячи книжных страниц. Или 400-500 средней толщины книжек. Это даже для школьной библиотеки маловато.
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192
чокнутый Час назад
Файлохранилище ФБР (1944 г.)
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