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Осьминог у которого 96 конечностей

Осьминог у которого 96 конечностей (2 фото)

Автор:
12 октября 2020 09:46
Сообщество : ФотоМир
Метки: Одно фото   конечности   короткопост   ктулху   осьминог   природа   фото   
76
2
У этого осьминога редкая мутация щупалец, из-за которой они «ветвятся».

Источник:

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Метки: Одно фото   конечности   короткопост   ктулху   осьминог   природа   фото   
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Vacony 20 минут назад
это сын Ктулху
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