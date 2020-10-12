Осьминог у которого 96 конечностей

У этого осьминога редкая мутация щупалец, из-за которой они «ветвятся».
Уникальная особь была выловлена у берегов Японии в 1998 году. Одна из теорий, почему его нормальные 8 конечностей начали делиться на ветки предполагает, что морское животное могло получить какую-то существенную травму, после которой тело начало таким интенсивным способом восстанавливаться.
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