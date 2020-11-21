Ничего вы не понимаете в проектировании

Вот интересно мнение специалистов: такое строение вообще имеет возможность быть реальным?
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А первое строение сомнительно, нужно видеть что внутри стен первого этажа.
Да, и я отвечаю как профессионал - можете посмотреть на аватарку