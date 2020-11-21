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Ничего вы не понимаете в проектировании

Ничего вы не понимаете в проектировании (2 фото)

Автор:
21 ноября 2020 10:04
Сообщество : Строитель
Метки: Одно фото   дом   здание   короткопост   строительство   строительство дома   фото   
2486
2
Вот интересно мнение специалистов: такое строение вообще имеет возможность быть реальным?

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Метки: Одно фото   дом   здание   короткопост   строительство   строительство дома   фото   
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18  комментариев
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1k
александр 2 часа назад
Да у нас в Дагестане такие строения на каждом углу
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4k
Михаил Минуту назад
в рашке такие фокусы с налогами не проканают точно :)
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304
Alexander Kolesnikov 10 минут назад
"Изнакурнож". Охраняется государством.
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6k
Serjio 17 минут назад
Второе фото вполне реально: металокаркас на хорошем фундаменте и легкая конструкция стен и крыши (дерево, пластик).
А первое строение сомнительно, нужно видеть что внутри стен первого этажа.
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22k
Андрей Serjio 4 минуты назад
примерно так
примерно так
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10k
Сибирячка Полчаса назад
Старый анекдот про дома на колоннах. В некотором городе Н убийца решил сознаться в убийстве женщины-" Я труп спрятал в колонне что подпирает дом" . Когда пришли к дому на колоннах, то в указанной колонне оказался труп мужчины." Я его не убивал-сказал сознавшийся:- Вероятно, я ошибся колонной.
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6k
Serjio Сибирячка 15 минут назад
ну да, кто думает, что колонна это просто кусок бетона и там можно что то спрятать то очень сильно ошибается. :)
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−1
* 36 минут назад
Изба на куриной ноге
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208
Влад 40 минут назад
Так вот как строят из говна и палок! Я думал , что у нас только дороги так строят. А тут дома...
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22k
Андрей 52 минуты назад
Ничего вы не понимаете в проектировании
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861
Шурман Час назад
Ничего вы не понимаете в проектировании
Ничего вы не понимаете в проектировании
Ничего вы не понимаете в проектировании
Ничего вы не понимаете в проектировании
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3k
livaneth Час назад
Нижняя - точно фотошоп. Затерли три колонны по краям здания. Верхняя реальна, хотя не очень понятно, зачем.
Да, и я отвечаю как профессионал - можете посмотреть на аватарку
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22k
Андрей livaneth 8 минут назад
Вообще то нижний дом не фотошоп, он реально существует
Ссылка www.youtube.com
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8k
K7OO Час назад
Я бы не рискнул в таком сейсмоопасном регионе, как Япония, строить подобную фигню. Экономия на налоге может выйти боком. Там, где трясет практически каждый день, лучше пирамиды строить.
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1k
Vladimir Taranovich Час назад
сопромат в помощь
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4k
Дмитрий Горчилин Час назад
Когда здание поднято на курьих ножках решается вопрос парковки, допустим. Но в таком случае конструкция должна быть выполнена по очень специфичным технологиям. По сути, это должна быть стальная ферма, при этом сооружение должно быть выполнено с высокой культурой веса.
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9k
Сережа 2 часа назад
Цена земли высокая.
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6k
Serjio Сережа 12 минут назад
И по этому вы решили, что над чужой землей строить можно? :)
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