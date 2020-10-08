Кто первым исполнил знаменитый советский хит "На дальней станции сойду", и как сложилась его жизнь

Кадр из фильма "По секрету всему свету".

Сельские клубы, постоянные разъезды. Осенью 1995 г. у Геннадия открылась язва, он попал в больницу, но было уже поздно. Так неожиданно закончился его земной путь. Знаменитый советский певец не дожил трёх дней до своего пятидесятилетия. Такая короткая жизнь. У него осталась семья: жена, дочка и сын. Ушла эпоха, а с нею и её герои. Но остались песни, от которых тепло на душе.

