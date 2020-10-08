Кто первым исполнил знаменитый советский хит "На дальней станции сойду", и как сложилась его жизнь

В 1976 советская детвора и их родители с огромным интересом смотрели двухсерийный телевизионный фильм "По секрету всему свету" по мотивам "Денискиных рассказов" Виктора Драгунского. Про мальчишку Дениса Кораблёва, его папу и маму, про детство и приключения.
Мальчик едет с папой на поезде, купейный вагон, студенты играют на гитаре. Ребёнок ходит, заглядывает в купе и нигде его не прогоняют. Папа несёт чай в железных подстаканниках. В это время звучит песня.
На дальней станции сойду,
Трава по пояс,
Как хорошо с былым наедине
Бродить в полях ничем,
Ничем не беспокоясь
По васильковой синей тишине
А голос дивный, высокий, красивый. Тогда в 1976 году песня прозвучала впервые. Это потом, кто её только не исполнял: и группа "Самоцветы", и "Пламя", "Хор Турецкого" и др. А впервые её спел Геннадий Михайлович Белов. Слушатели уже знали, что у него прекрасный голос, слышали и другие его песни.
Геннадий Белов родился в Москве в 1945 году. В школе все знали, что у мальчика хороший голос. Но по окончании 8-го класса он поступил в текстильный техникум. Окончив его, работал мастером на фабрике по изготовлению искусственного шёлка. Всегда участвовал в конкурсах и смотрах. Так его заметил директор Ансамбля песни Всесоюзного Радио и ЦТ Виктор Попов. Молодому человеку сильно повезло.
Композитор Владимир Шаинский предложил новому солисту исполнить песню "Дрозды". Песня прозвучала на радио. Геннадий проснулся знаменитым. Как не любить такой звонкий чистый голос! Немедленно выпустили миньон тиражом 100 тыс. Первый тираж разлетелся, пришлось делать второй. Он тоже был моментально распродан.
В 1974 г. вышел фильм "Анискин и Фантомас", где Белов исполняет песню "Травы, травы", потом "На дальней станции сойду", "Здравствуй, мама" и другие. Артист был любим народом, для него писали лучшие композиторы и поэты.
И вдруг в 80-ые мода на высокий голос прошла. Появились новые певцы, рок-музыка, совсем другие тексты, другие голоса. Поэты и музыканты стали творить для новых "звёзд". Геннадию пришлось несладко. Новых песен практически не было. Вот и настали лихие девяностые. Приходилось хвататься за любую работу.
Кадр из фильма "По секрету всему свету".
Сельские клубы, постоянные разъезды. Осенью 1995 г. у Геннадия открылась язва, он попал в больницу, но было уже поздно. Так неожиданно закончился его земной путь. Знаменитый советский певец не дожил трёх дней до своего пятидесятилетия. Такая короткая жизнь. У него осталась семья: жена, дочка и сын. Ушла эпоха, а с нею и её герои. Но остались песни, от которых тепло на душе.
Источник:
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Егор Летов
Ну а это исполнение просто в подтверждение Ваших слов, люблю оригинал, но от этого кавера просто в восторге: