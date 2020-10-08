Кто первым исполнил знаменитый советский хит "На дальней станции сойду", и как сложилась его жизнь

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Вся суть москвичей в одном поступке (1 фото+1 видео) Вся суть москвичей в одном поступке (1 фото+1 видео) "Как Кличко - только женщина": Елену Исинбаеву осмеяли после выступления перед Путиным "Как Кличко - только женщина": Елену Исинбаеву осмеяли после... Россияне, что опять у нас случилось с ценами? Россияне, что опять у нас случилось с ценами? В московском метро пьяный мужчина с ножом пристал к девушке и начал ей угрожать В московском метро пьяный мужчина с ножом пристал к девушке и... Смешные мемы с котом, который всё опровергает Смешные мемы с котом, который всё опровергает Работа не самых толковых грузчиков с предсказуемым финалом Работа не самых толковых грузчиков с предсказуемым финалом Радиоаппаратура Лиды, Шурика и др. Радиоаппаратура Лиды, Шурика и др. Лихой столичный рубака затупил саблю времён бородинской битвы и угодил под суд Лихой столичный рубака затупил саблю времён бородинской битвы и... И смех и грех: аккаунт Пенелопы Крус атаковали азербайджанцы, обидевшиеся за флаг Колумбии И смех и грех: аккаунт Пенелопы Крус атаковали азербайджанцы,... Наши девяностые Наши девяностые Экологическая катастрофа на Камчатке? Экологическая катастрофа на Камчатке? Лучший автоблогер этого года: обзор на тележку мощностью одна лошадиная сила Лучший автоблогер этого года: обзор на тележку мощностью одна... Неравнодушная девушка поделилась фотографиями котёнка после его спасения Неравнодушная девушка поделилась фотографиями котёнка после его... Он подарил нам Дюну Он подарил нам Дюну "Золотой чемоданчик": в Сети появилось видео обыска мэра Усть-Кута "Золотой чемоданчик": в Сети появилось видео обыска мэра Усть-Кута Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Парень отомстил петуху, который постоянно будил его по утрам Парень отомстил петуху, который постоянно будил его по утрам О Паннонском море, которое совсем недавно омывало западный берег Украины О Паннонском море, которое совсем недавно омывало западный берег...
Кто первым исполнил знаменитый советский хит "На дальней станции сойду", и как сложилась его жизнь

Кто первым исполнил знаменитый советский хит "На дальней станции сойду", и как сложилась его жизнь (7 фото + 1 видео)

Автор:
08 октября 2020 16:01
Метки: СССР   исполнители   песни   
781
7
1

В 1976 советская детвора и их родители с огромным интересом смотрели двухсерийный телевизионный фильм "По секрету всему свету" по мотивам "Денискиных рассказов" Виктора Драгунского. Про мальчишку Дениса Кораблёва, его папу и маму, про детство и приключения.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: СССР   исполнители   песни   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
2
15
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
НИИ им. Батса 3 часа назад
и мы отсюда родом...и васильки и я и тополя..какие стихи..и замечательный голос...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
koleos72 12 минут назад
А мне Валерий Дайнеко нравится!
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
жорик Час назад
душевно и товарищ сухов присутствует, мне из детства больше исполнение виа пламя запомнилось, потом услышал летовский вариант, вполне неплохо звучит, без обычного егоркиного надрыва и аранжировка вполне достойная, лишний только дикий соляк в конце
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Том Джоуд 4 часа назад
Димон, кстати, там Ваня Кемеров твой пост скопипастил. В ленте висит. Один в один. Не передеритесь, часом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
7k
Алеksей 4 часа назад
а мне в таком исполнении нравится

Егор Летов
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 10 ответов
7k
Алеksей Invertor 2 часа назад
и что же тогда? Рэп? не знаешь сам, так хоть загугли тогда
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
жорик Алеksей Час назад
пздц тебе насыпали
странные люди, музыкальные вкусы у всех разные и надо уважать чужое мнение, но некоторые считают что "грязные и волосатые" панки и рокеры не могут хорошо перепеть советскую песню
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Ыукп жорик 18 минут назад
Вот и тебе прилетело.
Поправим.)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Алеksей жорик 17 минут назад
да пофиг, пусть это останется на их совести
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Алеksей Том Джоуд 13 минут назад
с одной стороны согласен, но бывает наоборот. Сейчас не вспомню, но была песня, которая в оригинале полный отстой, а в роке была шикарна.
Ну а это исполнение просто в подтверждение Ваших слов, люблю оригинал, но от этого кавера просто в восторге:
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Вся суть москвичей в одном поступке (1 фото+1 видео) Вся суть москвичей в одном поступке (1 фото+1 видео) 5 популярных профессий мечты из лихих 90-х 5 популярных профессий мечты из лихих 90-х Детская площадка из СССР. Умели же строить! Детская площадка из СССР. Умели же строить! Бумажные куклы СССР: мечта советских ребятишек Бумажные куклы СССР: мечта советских ребятишек 10 легендарных советских рок-групп в лучах заката позднего СССР 10 легендарных советских рок-групп в лучах заката позднего СССР Все, что осталось от СССР: заброшенные объекты и техника, навсегда покинутые людьми Все, что осталось от СССР: заброшенные объекты и техника, навсегда покинутые людьми
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2607080



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
В булочную на такси
0
27
В булочную на такси
Без башни: «закопанный робот», НЛО и другие технологичные здания СССР
1
10
Без башни: «закопанный робот», НЛО и другие технологичные здания СССР
﻿
Вырезать, вставить: гениальное изобретение, которое могло прийти в голову только женщинам
Вырезать, вставить: гениальное изобретение, которое могло прийти в голову только женщинам
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Популярные теги
#фото#прикол#интересное#кино#актеры#авто авария#дети#позитив#комментарии#СССР
#юмор#факты#россия#картинки#дтп#разное#забавно#смешные#не уступил#автомир
#история#животные#интересно#авария#прикольные#в мире#люди#на различный вкус#спасение#автомобили

На что жалуетесь?

Вернуться