Детская площадка из СССР. Умели же строить!

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Как понять, что пора менять? Факты о моторном масле, которых вы могли не знать Как понять, что пора менять? Факты о моторном масле, которых вы... 16 веселых смс-переписок, над которыми можно знатно посмеяться 16 веселых смс-переписок, над которыми можно знатно посмеяться Ремонт маленькой ванной за 40 тыс рублей своими руками Ремонт маленькой ванной за 40 тыс рублей своими руками Гай Юлий Цезарь: полководец, писатель, диктатор, консул и великий понтифик. Лучшие цитаты Гай Юлий Цезарь: полководец, писатель, диктатор, консул и великий... Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Как снимали фильм "Иди и смотри" и почему он так пугает (фото со съёмок) Как снимали фильм "Иди и смотри" и почему он так пугает (фото со... Приехала из Сочи с коронавирусом и вышла на работу Приехала из Сочи с коронавирусом и вышла на работу СССР. Интересные фотографии известных людей СССР. Интересные фотографии известных людей Слово о чёрном танковом комбинезоне Слово о чёрном танковом комбинезоне Тридцать семь лет за решёткой: заключённый смог доказать свою невиновность Тридцать семь лет за решёткой: заключённый смог доказать свою... Погром "Чёрной Уолл-стрит": забытая американцами резня Погром "Чёрной Уолл-стрит": забытая американцами резня "Значит правильные поправки": реакция соцсетей на заявление о незаконном "обнулении" "Значит правильные поправки": реакция соцсетей на заявление о... Удивительные вещи, всю крутость которых можно оценить только в сравнении Удивительные вещи, всю крутость которых можно оценить только в... Алкопост на вечер этой пятницы Алкопост на вечер этой пятницы Смешные картинки Смешные картинки Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней Опоздавший студент Бауманки решил пробраться на пару через вентиляцию, но что-то пошло не так Опоздавший студент Бауманки решил пробраться на пару через... Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные 15 человек, изобретательность которых граничит с гениальностью 15 человек, изобретательность которых граничит с гениальностью
Детская площадка из СССР. Умели же строить!

Детская площадка из СССР. Умели же строить! (30 фото)

Автор:
19 сентября 2020 13:37
Метки: СССР   детская площадка   игровая площадка   наследие   скульптура   
366
30
Помните стих Чуковского "Тараканище"? Оказывается, в СССР по мотивам сего произведения строили детские площадки! Одну такую случайно обнаружили в Тверской области в славном городе Кашин.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: СССР   детская площадка   игровая площадка   наследие   скульптура   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
0
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
257
andrey 24 минуты назад
й.о.б.а.н.ы.й стыд !Ё ! слава богу сейчас другие площадки для детей !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
VEDICHE 50 минут назад
А мне понравилось. Фигуры подлатать, перекрасить нормально, траву обкосить - и будет красота. А у волков не седло, это хвост последнего волка, неправильно покрашенный.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Шурум-бурум 2 часа назад
автор пересмотрел телепузиков в детстве
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Yasen_Perec 2 часа назад
Детская площадка из СССР. Умели же строить!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Как понять, что пора менять? Факты о моторном масле, которых вы могли не знать Как понять, что пора менять? Факты о моторном масле, которых вы могли не знать Абсурдное сравнение советских и американских студенток разозлило пользователей Твиттера Абсурдное сравнение советских и американских студенток разозлило пользователей Твиттера Бумажные куклы СССР: мечта советских ребятишек Бумажные куклы СССР: мечта советских ребятишек Карикатуры из советского журнала "Крокодил", не утратившие актуальности и по сей день Карикатуры из советского журнала "Крокодил", не утратившие актуальности и по сей день Гендиректор "Аэрофлота" сравнил цены на авиабилеты в СССР с нынешними Гендиректор "Аэрофлота" сравнил цены на авиабилеты в СССР с нынешними Все, что осталось от СССР: заброшенные объекты и техника, навсегда покинутые людьми Все, что осталось от СССР: заброшенные объекты и техника, навсегда покинутые людьми
Кот шашлык

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

312840



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Сибирский вестерн: как в 1943 году ловили банду эвенка Павлова, грабившего золотые прииски
1
45
Сибирский вестерн: как в 1943 году ловили банду эвенка Павлова, грабившего золотые прииски
СССР. Интересные фотографии известных людей
0
14
СССР. Интересные фотографии известных людей
﻿
Фриганы: мусорщики или спасители экологии?
Фриганы: мусорщики или спасители экологии?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Популярные теги
#юмор#фото#россия#кино#дети#комментарии#прикольные#люди#коронавирус#архитектура
#интересно#факты#животные#СССР#разное#сша#автомобили#природа#абсурд#белоруссия
#прикол#история#интересное#актеры#картинки#фильмы#истории#фотографии#авария#знаменитости

На что жалуетесь?

Вернуться