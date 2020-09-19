Детская площадка из СССР. Умели же строить!

Помните стих Чуковского "Тараканище"? Оказывается, в СССР по мотивам сего произведения строили детские площадки! Одну такую случайно обнаружили в Тверской области в славном городе Кашин.
Казалось бы - ну трамвай, ну фигуры из бетона... Но местные жители добавили такого колорита, что не дай бог детей на эту площадку водить...
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