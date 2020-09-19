Как бы выглядели в молодости герои фильмов-сказок из советского кино

Все мы любим и помним замечательные детские фильмы, где играли великие актёры той эпохи. Но вы когда-нибудь задумывались над тем, как бы выглядели некоторые персонажи в молодости?
Этим вопросом озадачились авторы «Стоп Кадра» и серьёзно поработали над фотографиями любимых героев.
Они работали именно над персонажами. Итак, предположим, что Кощей Бессмертный реально существовал и выглядел именно так, как его изобразил на экране Георгий Милляр. Конечно, он не мог быть похожим на молодого актёра, ведь огромное количество грима изменило Милляра до неузнаваемости. Но зато вполне мог выглядеть именно так, весьма импозантным молодым человеком с запоминающимся взглядом!
Они работали именно над персонажами. Итак, предположим, что Кощей Бессмертный реально существовал и выглядел именно так, как его изобразил на экране Георгий Милляр. Конечно, он не мог быть похожим на молодого актёра, ведь огромное количество грима изменило Милляра до неузнаваемости. Но зато вполне мог выглядеть именно так, весьма импозантным молодым человеком с запоминающимся взглядом!
Ещё одна великолепная роль в исполнении Георгия Милляря. Ведь именно он лучше всех изображал нечисть в детских фильмах. Посмотрите, какая очаровательная Баба-Яга у него получилась! Да и в молодости она была бы не очень страшная, если, конечно, не брать во внимание клыки и злобный взгляд.
Если с первыми двумя персонажами лучше не встречаться, то познакомится с Гассаном Абдуррахманом ибн Хоттабом не отказался бы никто. Но как же выглядел знаменитый джин в молодости, ведь во всех сказках и фильмах он уже в весьма преклонном возрасте. Дизайнеры решили воплотить его в самых лучших традициях востока. И вправду, такому герою впору сниматься в лучших турецких фильмах.
Но к сожалению, дизайнеры поработали лишь над тремя персонажами, а вот моё любопытство пошло дальше. Сразу приношу свои извинения за качество, но уж как получилось.
В 1956 году вышел прекрасный фильм «Илья Муромец». И отрицательным героем там был Калин-царь, предводитель коварных тугар. Так вот в молодости он был ничем не примечательным пареньком. Вот только взгляд у него уже тогда был тяжёлым и властным.
В 1956 году вышел прекрасный фильм «Илья Муромец». И отрицательным героем там был Калин-царь, предводитель коварных тугар. Так вот в молодости он был ничем не примечательным пареньком. Вот только взгляд у него уже тогда был тяжёлым и властным.
Помните самого коварного Бармалея всех времён и народов в исполнении непревзойдённого Ролана Быкова? Давайте представим, что и в совсем молодом возрасте для придания большей солидности Бармалей приклеивал себе усы, ну пока свои не выросли.
Черепаха Тортилла в юности - да это просто не возможно! Ну или почти. Правда, 300 лет всё же сделали своё дело, а Рина Зелёная великолепно сыграла мудрую черепаху в преклонном возрасте.
А вот мейкапом Марфушечки из «Морозко» сейчас пользуются многие девушки. Особенно в тренде брови. Но если Марфуше скинуть так лет 5, то сейчас она бы ничем не отличалась от современных барышень как в боевой раскраске, так и без неё.
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Теперь давай те же персоналии но с другим полом: бармалей-женщина, баба яга - мужик )
КГ/АМ.
Ах, была, как Буратино,
Я когда-то молода.
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