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Как бы выглядели в молодости герои фильмов-сказок из советского кино

Как бы выглядели в молодости герои фильмов-сказок из советского кино (10 фото)

Автор:
19 сентября 2020 17:24
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Баба-Яга   Кощей   СССР   актеры   сказки   фильмы-сказки   эксперимент   
1009
10
Все мы любим и помним замечательные детские фильмы, где играли великие актёры той эпохи. Но вы когда-нибудь задумывались над тем, как бы выглядели некоторые персонажи в молодости?

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Метки: Баба-Яга   Кощей   СССР   актеры   сказки   фильмы-сказки   эксперимент   
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10  комментариев
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13k
AlexЕЙ Час назад
Молодая Тортилла? - во как))
Молодая Тортилла? - во как))
Молодая Тортилла? - во как))
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17k
turyst Минуту назад
Как бы выглядели в молодости герои фильмов-сказок из советского кино
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6k
Andrei Полчаса назад
Серьёзно? Как бы 21 летняя Чурикова выглядела в молодости?
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138k
☭Cheкаво☭ 39 минут назад
Комментарий к фото

Как бы выглядели в молодости герои фильмов-сказок из советского кино
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82
чокнутый 42 минуты назад
тортилла на С.Грэй стала похожа
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3k
Majul Час назад
Кто-то похоже себе snapchat установил?
Теперь давай те же персоналии но с другим полом: бармалей-женщина, баба яга - мужик )
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1k
Свирепый Бамбр Час назад
Маразм.
КГ/АМ.
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624
Павел Час назад
Что за спермотоксические фантазии у автора?
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3k
Rubiroid_47 Час назад
Затянулась бурой тиной....
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14
CALIPSO Rubiroid_47 50 минут назад
Гладь старинного пруда.
Ах, была, как Буратино,
Я когда-то молода.
...
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