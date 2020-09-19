Как бы выглядели в молодости герои фильмов-сказок из советского кино

Но к сожалению, дизайнеры поработали лишь над тремя персонажами, а вот моё любопытство пошло дальше. Сразу приношу свои извинения за качество, но уж как получилось.

В 1956 году вышел прекрасный фильм «Илья Муромец». И отрицательным героем там был Калин-царь, предводитель коварных тугар. Так вот в молодости он был ничем не примечательным пареньком. Вот только взгляд у него уже тогда был тяжёлым и властным.