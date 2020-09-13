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Бумажные куклы СССР: мечта советских ребятишек

Бумажные куклы СССР: мечта советских ребятишек (9 фото)

Автор:
13 сентября 2020 17:56
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   бумажные куклы   игрушки   игрушки советских детей   советские игрушки   советские куклы   фото   
893
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Кукла всегда была долгожданным подарком для девочек. Однако не только с пластмассовыми пупсами играли советские дети, но и с бумажными. В СССР особой популярностью пользовались наборы "Одень куклу", "Кукольное ателье" и другие.

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Метки: СССР   бумажные куклы   игрушки   игрушки советских детей   советские игрушки   советские куклы   фото   
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3  комментария
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Андрей Иванов Час назад
Ну, не мечта, поскольку везде были - и отдельные наборы, и в журналах. Но прикольно. Играл. Не знаю как, но захватывало
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234
Попов Алексей 13 минут назад
Бумажные куклы СССР: мечта советских ребятишек - Это ни хера не мечта. Это то чем можно было от..аться от ребенка на время. Автор - лошара.
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48k
smakido 52 минуты назад
Было такое,вспоминаю и с радостью и с грустью !....
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