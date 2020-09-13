Бумажные куклы СССР: мечта советских ребятишек

Кукла всегда была долгожданным подарком для девочек. Однако не только с пластмассовыми пупсами играли советские дети, но и с бумажными. В СССР особой популярностью пользовались наборы "Одень куклу", "Кукольное ателье" и другие.
Они были популярны еще и потому, что стоили дешевле обычных кукол, к которым требовались различные принадлежности: кухни, тарелки, одежда
Одежду было легко поменять, если нет новой, то просто вырезали из какого-нибудь журнала, который валялся дома
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