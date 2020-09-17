5 популярных профессий-мечты из лихих 90-х

Лихие 90-е были непростым временем. Кто-то все потерял, другие прилично заработали. Некоторым пришлось сменить привычный уклад жизни, подавшись в новые профессии. Те, у кого не было ни копейки за душой еще вчера, вдруг стали носить золотые цепи и превратились в блатных.
Мои родители отучились на инженеров, мама работала на заводе. Зарплату иногда выдавали деньгами, но редко, обычно доставались талоны на еду, одежду. Отцу повезло меньше: он пытался торговать, затем работал на заправке и в ночном ларьке. Давайте сегодня поговорим об одних из самых популярных профессий 90-х.
1. Начнем с челноков
Благодаря свободной торговле вещевые рынки появились по всей стране. Каждый второй в то время закупался ширпотребом в Китае, Вьетнаме, Польше и Турции. В поездах, гигантских тюках, клетчатых сумках, ехало барахло в Россию. Некоторые везучие торговцы раскручивались, открывали точки, затем магазины. Однако успех в 90-е тоже был делом опасным. Большинство же торговцев так и оставалось со своим китайским ширпотребом, проданным в итоге за копейки.
2. Фотомодель
В 90-е появилась мода на конкурсы красоты. Для девушек это был шанс встретить нового русского или другого авторитетного человека. К тому же была возможность уехать за границу, реально построить карьеру, а не просто удачно выйти замуж. Далеко не всем удавалось встретить богатого дядю или урвать удачный контракт с модельным агентством, порой девушки шли в ночные бабочки или танцовщицы.
3. Рэкетир
Бандитов боялись, они могли внезапно нагрянуть в любой магазин, отобрать целую контору, убить, рэкетиры доили кооперативы. Были они отдельной кастой. Многие девчонки хотели выйти замуж за рэкетиров, а неблагополучные подростки мечтали ими стать. Некоторые бывшие бандиты, дожившие до современных дней, сегодня отлично устроились и заправляют крупными бизнесами.
4. Сетевик
Пирамиды и сетевой маркетинг начали процветать. Наивные постсоветские граждане радостно вносили вступительные взносы в надежде разбогатеть. Один из популярных сетевых того времени - "Гербалайф" - существует до сих пор. Кто же не пил БАДы, не уговаривал знакомых купить сковородки и чудо-нарезалки в 90-е?
5. Бизнесмен
В 90-е все хотели стать бизнесменами. Повсюду носились дельцы с прайсами, занимались межбанковскими кредитами, ценными бумагами. Те, кто хотел получить выгоду сразу, обменивали деньги. Курс менялся в зависимости от возможностей покупателей валюты. Еще были перегонщики авто и риэлторы, которые тоже пытались заработать.
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Метки: 90-е СССР лихие 90-е ностальгия профессии ссср фото
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Ну тогда надо и "труп" включить в список. Не профессия, но столько людей полегло за это время...