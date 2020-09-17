5 популярных профессий-мечты из лихих 90-х

Благодаря свободной торговле вещевые рынки появились по всей стране. Каждый второй в то время закупался ширпотребом в Китае, Вьетнаме, Польше и Турции. В поездах, гигантских тюках, клетчатых сумках, ехало барахло в Россию. Некоторые везучие торговцы раскручивались, открывали точки, затем магазины. Однако успех в 90-е тоже был делом опасным. Большинство же торговцев так и оставалось со своим китайским ширпотребом, проданным в итоге за копейки.