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5 популярных профессий-мечты из лихих 90-х

5 популярных профессий-мечты из лихих 90-х (6 фото)

Автор:
17 сентября 2020 07:18
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: 90-е   СССР   лихие 90-е   ностальгия   профессии ссср   фото   
2377
6
Лихие 90-е были непростым временем. Кто-то все потерял, другие прилично заработали. Некоторым пришлось сменить привычный уклад жизни, подавшись в новые профессии. Те, у кого не было ни копейки за душой еще вчера, вдруг стали носить золотые цепи и превратились в блатных.

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Метки: 90-е   СССР   лихие 90-е   ностальгия   профессии ссср   фото   
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8  комментариев
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5k
Шурави 40 минут назад
Не вижу тут ни одной профессии.
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26k
Slonyash 2 минуты назад
А где тут профессии то?

Ну тогда надо и "труп" включить в список. Не профессия, но столько людей полегло за это время...
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17k
Lynx 8 минут назад
Занятные комменты ниже. Будто им сейчас под шийсят.
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45
taxcop 13 минут назад
Странное представление у автора о профессиях-мечтах 90-х, Наверное, со слов дедушки писал
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28k
Головасыр коричнештанник Полчаса назад
и снова это бредовый пост тут, но в прошлый раз вроде бы его заминусили. странно
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5k
Вася Полчаса назад
казино шмазино ещё развелось тьма, "крупье" типа было популярно.. а мы с батей мечтали рафик старый купить и маршруткой зарабатывать..
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759
Горец U Час назад
Работать в Газпроме, Ростелеком и СБ. В 90-х там реально сказочные доходы были у работников. Сейчас только у верхушки.
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2k
Дмитрий Тимофеев Горец U 16 минут назад
В Ростелекоме сказочных доход мог быть разве что только у топ менеджеров
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