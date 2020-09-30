35 лет группа Чайф играет Rock-n-Roll, приобретая новых поклонников: а как выглядели эти славные парни во времена СССР

В честь своего 35 летия музыканты выложили в своём аккаунте Инстаграм интересные фото и видеоматериалы и поделились воспоминаниями, не забыв в своей шутливой манере поздравить население страны со своим юбилеем:

«Поздравляем вас с нашим юбилеем, принимаем ваши поздравления и смотрим архивные записи, большинство из которых вы никогда не видели совершенно точно», – написали музыканты.