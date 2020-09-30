35 лет группа Чайф играет Rock-n-Roll, приобретая новых поклонников: а как выглядели эти славные парни во времена СССР

По случаю юбилея культовой команды, для людей неравнодушных к творчеству коллектива, сделана эта подборка. Архивные фотографии с первых концертов свердловских мастеров "пост-бит-не-до-панка", как когда-то охарактеризовал музыкальное направление группы Владимир Шахрин, позволят взглянуть молодёжи на маститых музыкантов, под несколько, под другим углом. А фанатам Чайфа конца 80-х - начала 90-х поможет вспомнить бурную молодость, в "эпоху перемен".
И хотя, как упоминалось выше, бессменный лидер группы Владимир Шахрин называл музыкальное направление коллектива не иначе как пост-бит-не-до-панк, по сути, вначале это был, быть может, простоватый, но всё же весёлый и зажигательный, старый добрый рок-н-ролл.
Правда, у Шахрина насчёт юбилея имеется своё мнение, он считает годом зарождения команды, которой позже было суждено превратиться в рок-группу «Чайф» 1976 год. Именно тогда в 10-й класс 36-й школы города Свердловска, где учился Владимир, пришёл новый ученик – Владимир Бегунов. Так зародился костяк проекта.
Однако, первый концерт группы под оригинальным названием «Чайф» состоялся 29 сентября 1985 года в ДК МЖК. Этот день и считается официальным Днём рождения группы.
Кстати, по одной из версий, название группы «Чайф» родилось, когда музыканты как-то на репетиции попили чая, заваренного через кофеварку «Бодрость».
Лидер "Чайфа" Владимир Шахрин окончил строительный техникум, восемь лет до 1988 года работал на стройке, был избран депутатом Кировского района Свердловска. И это было в ту пору, когда о демократии и гласности ещё только мечтали. Однако роль "слуги народа", столь популярная сейчас, ему пришлась не по душе. Уже на следующих выборах он не только баллотироваться, но и голосовать отказался. Напомним, что для конца восьмидесятых, это был довольно смелый поступок.
Одноклассник Шахрина и гитарист Владимир Бегунов тоже по профессии строитель, подался было в милиционеры, но потом передумал и предпочёл удел рок-музыканта тем самым, перебравшись на другую сторону заградительного барьера.
Имея "рабоче-крестьянское происхождение, парни из "Чайфа" достоверно отражали в своих песнях настроения и чаяния простого народа, что не в последнюю очередь сказалось на их популярности. Бунтарским и неподражаемо хулиганским песням в духе того времени, соответствовал и незамысловато-простецкий имидж группы: солдатские шинели, полинявшие нейлоновые майки, драные кеды.
В отличие от наркологических сессий большинства современных рок-групп единственным стимулятором ЧайФа в процессе их работы был чай, причём как правило, не самых лучших сортов.
Дискография группы началась с магнитофонного альбома "Жизнь в розовом дыму" записанном в 1985 году, однако настоящая известность пришла к музыкантам с третьим студийным альбомом - "Дерьмонтин" За неполные две недели 1987 года, группе удалось записать около двух десятков композиций, которые затем были разделены на два альбома "Дерьмонтин" и "Дуля с маком". Однако именно первому из них, было суждено, стать стал классикой раннего "Чайфа".
Кстати, название "Дерьмонтин" придумал Бегунов, умышленно употребивший слово дерматин с тремя орфографическими ошибками.
"Возможно, "Дерьмонтин" оказался таким рок-н-ролльно-разгильдяйским альбомом, потому что отражал наше отношение к окружающему миру, - рассказывал Шахрин. - Мы в то время ещё работали: кто в ментовке, кто на стройке, но изнутри нас всё достало до крайней точки, и поэтому протест, который присутствует на альбоме, совершенно искренний, Из нас это пёрло на каждом шагу. Сегодня мы уже не пишем подобных песен, потому что это будет враньё. А тогда всё это было очень честно"
Дом культуры, в котором происходила запись альбомов, принадлежал заводу Уралобувь - передовому соцпредприятию, прославившемуся на всю страну своими кирзовыми сапогами. А найденный там же подвал формально служил репетиционной базой.
Где-то ранней весной 1993 года, в программе «МузОбоз» состоялась премьера их первого профессионального клипа «Не спеши», к тому времени «чайфы» уже стали «ЧАЙФАМИ». А после был снят очень удачный клип на безбашенный рок-н-ролл «Не дай мне повод», Однако именно видеоряд на песню «Не спеши» и сделала группу по-настоящему народной.
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В настоящий момент о популярности группы можно судить памятным доскам и даже скульптурным композициям , установленным в отдельных российских городах.
Существует даже карта "Республики Чайф", которая раньше вышла, как приложение к альбому "Дети гор", на которой можно разглядеть массу достопримечательностей: Озеро им.Горнодобытчика Патриса Лумумбы, Тайга ваще непроходимая, Дыра, куда все деньги уходют, Отель «У погибшего алконавта», Нефункционирующий крематорий «Не спеши нас хоронить» им.Григоряна, Штаб массонской ложи и Центр возрождения боярства на Чукотке, Каковое море, Муниципальный бардель «А-то», Здеся море так и плешшет! – и многое другое.
В честь своего 35 летия музыканты выложили в своём аккаунте Инстаграм интересные фото и видеоматериалы и поделились воспоминаниями, не забыв в своей шутливой манере поздравить население страны со своим юбилеем:
«Поздравляем вас с нашим юбилеем, принимаем ваши поздравления и смотрим архивные записи, большинство из которых вы никогда не видели совершенно точно», – написали музыканты.
Остаётся только присоединиться к поздравлениям и пожелать музыкантам замечательной , теперь уже Екатеринбургской группы "Чайф" здоровья, долгой творческой жизни, ну и, разумеется, вдохновения, чтобы и впредь радовать своих поклонников новыми, зажигательными хитами!
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Времечко то какое было золотое!
Читаю- умиляюсь. В 1985 г. я приехал в Свердловск, стал студентом, НП, Чайф, АК...
Молодость, скорее юность...
Чайфы нравятся