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35 лет группа Чайф играет Rock-n-Roll, приобретая новых поклонников: а как выглядели эти славные парни во времена СССР

35 лет группа Чайф играет Rock-n-Roll, приобретая новых поклонников: а как выглядели эти славные парни во времена СССР (18 фото + 1 видео)

Автор:
30 сентября 2020 04:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: СССР   Свердловск   Чайф   Шахрин   архив   рок   фото   юбилей   
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По случаю юбилея культовой команды, для людей неравнодушных к творчеству коллектива, сделана эта подборка. Архивные фотографии с первых концертов свердловских мастеров "пост-бит-не-до-панка", как когда-то охарактеризовал музыкальное направление группы Владимир Шахрин, позволят взглянуть молодёжи на маститых музыкантов, под несколько, под другим углом. А фанатам Чайфа конца 80-х - начала 90-х поможет вспомнить бурную молодость, в "эпоху перемен".

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Метки: СССР   Свердловск   Чайф   Шахрин   архив   рок   фото   юбилей   
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7  комментариев
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806
Горец U 3 часа назад
Мммм..!
Времечко то какое было золотое!
Читаю- умиляюсь. В 1985 г. я приехал в Свердловск, стал студентом, НП, Чайф, АК...
Молодость, скорее юность...
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39k
Максим Т. Полчаса назад
От старых друзей весточки нет - грустно...
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12k
seller-k Максим Т. 2 минуты назад
А на душе от свежих газет пусто...
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37k
Александр Час назад
Отличные дворовые песни. Такая добрая народная рок группа. Хотя рок группой их как то даже язык не поворачивается назвать
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12k
seller-k Час назад
86-й год. Режиссёр А. Балабанов.

Чайфы нравятся

Ссылка youtu.be
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6
Евгений Мальцев 2 часа назад
Шахрин запутинец... никогда не нравился его козлиный блеющий голосок. ДДТ молодцы!
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Дарвин и аморальная премия Евгений Мальцев 41 минуту назад
Да ты тоже тут особо никому не нравишься
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