За кулисами советской киноклассики

После этого поста вам точно захочется пересмотреть уже десятки раз виденные картины.
1. Эльдар Рязанов и Анатолий Папанов на съёмках "Человека ниоткуда"
Обратите внимание, как молодой Рязанов похож на Эйзенштейна.
2. Юрий Яковлев, Эльдар Рязанов и Сергей Юрский на съёмочной площадке "Человека ниоткуда"
В этой запрещённой сразу после выхода на экран картине первые крупные роли в кино сыграли Юрский и Папанов.
3. Эльдар Рязанов объясняет Иннокентию Смоктуновскому и Георгию Жжёнову, что ни один детективный сюжет не обходится без погони
Рязанову и его постоянному соавтору Эмилю Брагинскому кто-то рассказал, что благородный угонщик действительно существовал и про него даже был написан фельетон в газете. Сценаристы решили найти материалы уголовного дела или хоть какую-то информацию о реальном Деточкине, чтобы взять детали для фильма из жизни. Но никаких подтверждений городской легенде им найти не удалось, так что пришлось всё выдумывать самим.
4. Олег Басилашвили, Эльдар Рязанов и Людмила Гурченко на съёмках "Вокзала для двоих"
Фильм основан на истории, которая произошла в 1960-х годах с композитором Михаилом Таривердиевым. Он сел пьяным за руль и насмерть сбил человека на пешеходном переходе. Но есть версия, что это был не Таривердиев, а бывшая на тот момент его любовницей Людмила Максакова. Якобы Таривердиев взял вину на себя, чтобы спасти от тюрьмы возлюбленную. Композитору дали два года, но так как сам процесс тянулся два года, то его отпустили после вынесения приговора.
8. Станислав Чекан в роли пристава Уховёртова, Леонид Куравлёв в роли почмейстера Шпекина, Анатолий Кузнецов в роли судьи Ляпкина-Тяпкина и Леонид Гайдай на съёмках "Инкогнито из Петербурга"
Третья по счёту экранизация "Ревизора" в советском кино.
9. Леонид Гайдай и Михаил Пуговкин в роли полицмейстера на съёмочной площадке советско-финской картины "За спичками"
13. Александр Зархи, Борис Голдаев в роли Лёвина (спиной слева), Юрий Яковлев в роли Стивы (спиной справа) на съёмках "Анны Карениной"
16. Режиссёр Глеб Панфилов проходит пробы на роль Пьера Безухова для "Войны и мира" и режиссёр Сергей Бондарчук, который в итоге и сыграл эту роль
19. Карен Шахназаров руководит разрезанием кремовой головы Варакина на съёмочной площадке "Города Зеро"
21. Евгений Евстигнеев делится чечёточным опытом с Александром Панкратовым-Чёрным на площадке "Зимнего вечера в Гаграх"
22. Режиссёр Георгий Натансон репетирует с Татьяной Дорониной и Александром Лазаревым "Ещё раз про любовь"
23. Режиссёр и исполнитель роли Бармалея Ролан Быков на снимках американского корреспондента журнала Time, посетившего съёмочную площадку "Айболита-66"
26. Второй режиссер Юрий Вертлиб спасает Евстигнеева от устроенного Шариковым потопа. Таскать народного артиста режиссёру пришлось не один дубль
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Но это утверждение: "После этого поста вам точно захочется пересмотреть уже десятки раз виденные картины.", - немного портит впечатление!
PS: Это я так, из-за занудства! Посту, естественно, ПЛЮС!