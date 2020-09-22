FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Кино 4422 поста • 983 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Кино 
За кулисами советской киноклассики

За кулисами советской киноклассики (30 фото)

Автор:
22 сентября 2020 20:22
Сообщество : Кино
Метки: Быков   Гайдай   Мосфильм   Рязанов   СССР   актёры   кино   михалков   
789
30
После этого поста вам точно захочется пересмотреть уже десятки раз виденные картины.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Быков   Гайдай   Мосфильм   Рязанов   СССР   актёры   кино   михалков   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Олег Полчаса назад
Что тут говорить замечательные Люди-замечательные картины,замечательное время.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
972k
Сергей 48 минут назад
Подборка замечательная!

Но это утверждение: "После этого поста вам точно захочется пересмотреть уже десятки раз виденные картины.", - немного портит впечатление!
PS: Это я так, из-за занудства! Посту, естественно, ПЛЮС!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34 миллиона евро за нерабочий авто. Как футболисты тратят безумные деньги на машины 34 миллиона евро за нерабочий авто. Как футболисты тратят безумные деньги на машины Какая гадость эти ваши ремейки, или История переделок советской классики Какая гадость эти ваши ремейки, или История переделок советской классики «Мужики...!»: что стало с актёрами знаменитой советской мелодрамы? «Мужики...!»: что стало с актёрами знаменитой советской мелодрамы? Редкие интервью советских звёзд экрана Редкие интервью советских звёзд экрана Снимается кино: за кулисами советских киношедевров Снимается кино: за кулисами советских киношедевров Тихо! Идёт съёмка!: закулисье любимых советских фильмов Тихо! Идёт съёмка!: закулисье любимых советских фильмов
Михаил Мосягин

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

159580



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Клоунесса Ириска. Трагическая судьба звезды «АБВГДейки»
3
22
Клоунесса Ириска. Трагическая судьба звезды «АБВГДейки»
100 лет прошло, а проблемы все так же актуальны
10
79
100 лет прошло, а проблемы все так же актуальны
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Запуск "народного" каршеринга прорабатывают в Москве
0
21
Запуск "народного" каршеринга прорабатывают в Москве
Почему декабрист не цветет в положенное время: причины и способы исправления ситуации
2
1
Почему декабрист не цветет в положенное время: причины и способы исправления ситуации
34 миллиона евро за нерабочий авто. Как футболисты тратят безумные деньги на машины
34 миллиона евро за нерабочий авто. Как футболисты тратят безумные деньги на машины
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Популярные теги
#юмор#фото#интересно#дтп#авто авария#кино#СССР#повезло#автомобили#милота
#прикол#факты#интересное#россия#в мире#люди#на различный вкус#природа#дети#москва
#история#животные#авария#прикольные#вещи#смешные#картинки#авария дня#комментарии#настроение

На что жалуетесь?

Вернуться