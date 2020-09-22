За кулисами советской киноклассики

Фильм основан на истории, которая произошла в 1960-х годах с композитором Михаилом Таривердиевым. Он сел пьяным за руль и насмерть сбил человека на пешеходном переходе. Но есть версия, что это был не Таривердиев, а бывшая на тот момент его любовницей Людмила Максакова. Якобы Таривердиев взял вину на себя, чтобы спасти от тюрьмы возлюбленную. Композитору дали два года, но так как сам процесс тянулся два года, то его отпустили после вынесения приговора.