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Все, что осталось от СССР: заброшенные объекты и техника, навсегда покинутые людьми

Все, что осталось от СССР: заброшенные объекты и техника, навсегда покинутые людьми (26 фото)

Автор:
14 сентября 2020 07:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: СССР   заброшенные места   заброшено ссср   осталось от ссср   фото   
1800
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Сергей Рут путешествует по заброшенным местам и делает очень крутые кадры. Его привлекают покинутые человеком места, в которых когда-то кипела жизнь. Перед вами захватывающие снимки того, что осталось от СССР.

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Метки: СССР   заброшенные места   заброшено ссср   осталось от ссср   фото   
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14k
Теуш Алексей 24 минуты назад
Все, что осталось от СССР: заброшенные объекты и техника, навсегда покинутые людьми
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24k
Вован 8 минут назад
Все, что осталось от СССР: заброшенные объекты и техника, навсегда покинутые людьми
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