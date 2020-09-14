Все, что осталось от СССР: заброшенные объекты и техника, навсегда покинутые людьми

Сергей Рут путешествует по заброшенным местам и делает очень крутые кадры. Его привлекают покинутые человеком места, в которых когда-то кипела жизнь. Перед вами захватывающие снимки того, что осталось от СССР.
25. Химический завод
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