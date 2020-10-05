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Страшная находка приблизила ученых к разгадке тайны Балтийского "Титаника"

Страшная находка приблизила ученых к разгадке тайны Балтийского "Титаника" (1 фото)

Автор:
05 октября 2020 13:31
Метки: история   кораблекрушение   факты   
1735
1
В связи с новыми фактами, обнаруженными кинодокументалистом при проведении нелегальных съемок, возобновляется расследование крупнейшего кораблекрушения

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Метки: история   кораблекрушение   факты   
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17  комментариев
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11k
U55R 3 часа назад
Все нынешние вражеские "расследования" заканчиваются обвинениями в адрес России.
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3k
TirAn Минуту назад
у некоторых госудасрств есть хороший опыт по "замыливанию" катастроф, в т.ч. и морских
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3k
TirAn 5 минут назад
Цитата "могу сказать: на такой глубине – около 80 метров, - без применения барокамеры водолаз может работать минут 20-30."
На такой глубине без барокамеры и специальных дыхательных смесей вообще делать нечего
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6k
Саша Смирнов Час назад
Кто-то уже писал, что эта крайне незначительная относительно размеров корпуса пробоина не могла стать причиной затопления судна. Но почему-то совпадают 2 фактора. 1 - наличие этой пробоины на правом борту, 2 - быстрый крен на правый борт. Значит не так уж малозначительна эта пробоина.
Другой вопрос, что при первых признаках затопления судна не были перекрыты все отсеки.
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Это другое, понимать надо.
Плыла россияненская подлодка - возвращалась с секретного задания, разнюхивала военные тайны в шведских территориальных водах. Капитан и штурман, как обычно, были пьяны. Ну и задели эстонский демократический паром. Отчего он булькнул и затонул. А теперь Россия не хочет сознаваться в своем очередном преступлении.
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449
Gleb_Skameikin Frank Borman Час назад
Даже эстонцы до такого не доперли, когда сами засыпали место крушения щебенкой. Но кастрюле виднее.
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71k
Броненосец Потелкам 3 часа назад
Если бы это была российская лодка - вони было бы на 50 лет вперёд
Лодка НАТО - бетонный саркофаг над погибшим судном.
Шведы пообещали тюрьму за погружение к парому ?
Ответ очевиден.
У нас в Новороссийске погружаться на Нахимова никто не запрещал, хотя трагедия не меньше.
Просто нам скрывать нечего.
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3k
ayekaramba Броненосец Потелкам 3 часа назад
Ээээ, погружаться на Нахимов запрещено, нужно спец разрешение.
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71k
Броненосец Потелкам ayekaramba 3 часа назад
Есть такая вещь - бабло.
Так вот оно побеждает и добро, и зло.
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3k
ayekaramba Броненосец Потелкам 59 минут назад
Есть. Только я заочно знаю ребят, которые погружались в 2015 году. Они "за бабло" разрешение 7 месяцев ждали.
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71k
Броненосец Потелкам ayekaramba 52 минуты назад
Как житель новоросса - промолчу.
Но старше 35 с собой не берут - возраст плохо переносит глубину.
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3k
ayekaramba Броненосец Потелкам 2 минуты назад
как бывший житель - тоже добавить нечего. Про возраст - не знаю как это относится к теме. Мне за 40, я до 40 метров спокойно погружаюсь
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49k
Андрей 3 часа назад
Эту "Эстонию" опять нам припишут. Так думаю.
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1k
Скальпы Гуронов Андрей 2 часа назад
Как ни странно, реальные теракты России не приписывают, нам хрень, почему-то, всякую приписывают...
Бостонский марафон, серия терактов в Париже, резня в Лондоне - ни слова в сторону России не было. А всякую фантастику для хомяков - это пожалуйста...
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341
Hexo4uha 3 часа назад
Было 10 разных противоречащих друг другу теорий. Собрались их создатели и решили выработать одну, общую и непротиворечивую.
Теперь есть 11 разных противоречащих друг дргу теорий.
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21k
Dobry vojak Svejk 3 часа назад
А тот факт, что место гибели закидывали глубинными бомбами почему не вспоминают ? Не знаю, способна ли бомба сделать такую дыру на глубине в уже затонувшем судне, но вопрос не в том, а НАФИГА ? Зачем разрушать гражданское судно после его гибели на глубине ? А потом ещё и выставить боевое охранение в районе крушения... Вопросов добуя, ответа нам не скажут.
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