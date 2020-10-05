Страшная находка приблизила ученых к разгадке тайны Балтийского "Титаника"

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На Балтике – подводная сенсация. Благодаря лихому нарушителю закона удалось получить новые сведения, которые, возможно, помогут разгадать тайну одного из самых крупных кораблекрушений мирного времени, случившегося более четверти века назад. Осуществив, вопреки установленным официальным запретам, спуск к затонувшему огромному парому «Эстония», шведский кинодокументалист случайно обнаружил при помощи своей телеаппаратуры пробоину в корпусе судна, о которой прежде не было известно.Ушедший на дно паром «Эстония» часто называют «Балтийским Титаником». Крушение этого огромного судна, случившееся ночью 28 сентября 1994 года, стало катастрофой с самым большим числом жертв на Балтике. В месте с паромом погибли 852 человека.Вечером 27 сентября «Эстония» на борту которой находились 803 пассажира и 186 членов экипажа, отправилась в свой очередной рейс из Таллина в Стокгольм. Море встретило паром серьезным штормом, высота волн достигала 4-8 метров. Впрочем для столь огромного корабля подобные «шутки Нептуна» были вполне безопасны. Двигаясь полным ходом, «Эстония» вышла из Финского залива и к полуночи уже находилась в средней части Балтийского моря.В начале второго ночи неожиданно раздались несколько сильных металлических ударов по корпусу. Вслед за этим дежурный механик обнаружил, что в районе носовой аппарели – опускающейся площадки, по которой на паром могут въезжать автомобили, начала поступать внутрь судна вода. Вслед за этим под ударами волн разрушились замки, удерживающие носовой визор (огромный обтекатель в форме носа корабля, закрывающий в походном состоянии аппарель спереди), и он рухнул в море, потянув за собой пандус аппарели. В образовавшиеся широченные «ворота» стали захлестывать волны, заполняя водой автомобильную палубу.Уже вскоре у «Эстонии» появился заметный крен на правый борт. Ощутив неладное многие пассажиры стали выскакивать из своих кают, возникла паника, которую лишь усилило сообщение по корабельному радио с объявлением тревоги.В считанные минуты крен достиг такой величины, что двери многих помещений заклинило, а машины левого борта вышли из строя. В эфир полетели сигналы SOS с координатами терпящего бедствие парома. В 1.26 ночи с «Эстонии» поступило последнее сообщение: дело совсем плохо, крен достигает 40 градусов. После этого связь с судном была потеряна.К двум часам ночи огромный корабль полностью скрылся под водой. С него успели спустить лишь 3 шлюпки и два десятка спасательных плотов. До ближайшего берега – финского острова Утё, от места кораблекрушения было около 40 километров.Первые суда и вертолеты оказались на месте катастрофы буквально через четверть часа. Но в условиях шторма удалось поднять из воды лишь часть воспользовавшихся спасательными средствами людей. Причем некоторые из них в итоге все-таки погибли от шока и переохлаждения. Очень многие пассажиры так и остались заперты во внутренних помещениях затонувшего парома. Общий итог этой катастрофы: 137 выживших и 852 погибших. (Некоторые источники сообщали, что на самом деле на борту «Эстонии людей было на 50 или даже 100 человек больше, чем значилось в официальных списках, а, значит, количество жертв тоже больше.)По итогам проведенного специальной комиссией расследования было объявлено, что причиной гибели «Эстонии» стало несовершенство конструкции носовых элементов, которые в условиях сильного шторма и слишком высокой для такой погоды скорости судна не выдержали нагрузки.Однако многие, в том числе немецкие специалисты-судостроители, подвергли эти официальные выводы критике. В частности, казалось не понятным, как в таком случае вода смогла столь стремительно распространиться с автомобильной палубы в другие помещения, и почему так быстро возник сильный крен на правый борт.В деле о гибели супер-парома много «темных мест», документы, по мнению энтузиастов-исследователей, изобилуют нестыковками и накладками. Не мудрено, что в такой ситуации стали множиться альтернативные версии причин этого кораблекрушения.Согласно одной из них судно потопили некие злоумышленники, чтобы уничтожить находившийся на борту грузовик с каким-то секретным военным грузом (чуть ли не ядерной боеголовкой, отправленной на запад с бывшей советской военной базы в Эстонии!), который не должен был доплыть до Швеции. Еще близкий по смыслу вариант: на «Эстонии» нелегально перевозили оружие, и когда возникла опасность разоблачения этого, было решено отправить все улики на морское дно вместе с паромом.Существовали также предположения о каком-то взрыве на борту, о пробоине, непонятным образом возникшей в корпусе судна…Подозрительность сторонников конспирологических версий возросла после того, как стало известно, что в правительственных кругах Швеции, Эстонии и Финляндии обсуждается вариант сооружения на месте гибели парома саркофага: корпус судна, объявленный местом массового захоронения жертв кораблекрушения, хотят накрыть бетонной оболочкой. Спрашивается, почему такой «эксклюзив»? Нигде на местах других кораблекрушений ничего подобного не сделано!Хотя проект погребения «Эстонии» под слоем бетона или щебня в итоге не реализовали, версии неких «криминальных» причин гибели судна до сих пор существуют. Однако и без сооружения саркофага погибший паром решили понадежнее защитить от визитов из внешнего мира. По инициативе все тех же трех заинтересованных стран принят закон, который запрещает кому-либо из частных лиц и организаций совершать погружения к останкам парома без получения официального разрешения, - это рассматривается как преступление и может повлечь судебное преследование со стороны финских властей, которым поручено следить за исполнением данного закона. Запрещено без официальных санкций проводить дополнительные исследования в районе кораблекрушения.Несмотря на запреты за прошедшие с момента катастрофы десятилетия группами энтузиастов-поисковиков было предпринято несколько попыток обследовать корпус затонувшей «Эстонии». Самодеятельных «шерлоков холмсов» подталкивал к таким подвигам существующий «шлейф» нестыковок и явных пробелов в истории с гибелью парома. В частности, те, кто основательно взялся за изучение этой истории, высказывали много претензий по поводу того, насколько поверхностно и некачественно была проведена в 1990-е подводная видеофиксация затонувшей «Эстонии».Последнее по времени проникновение к затонувшему парому случилось в прошлом году. Шведский кинодокументалист Хенрик Эвертссон организовал собственную экспедицию и с помощью подводного робота сумел провести подробные съемки парома, лежащего на 80-метровой глубине. В результате снятое видео преподнесло настоящий сюрприз. Свидетелями его стали несколько дней назад многочисленные зрители во время показа на одном из западных телеканалов фильма Эвертссона, посвященного морской трагедии 26-летней давности, – «Эстония»: находка, которая меняет все». На некоторых кадрах фильма отчетливо видна большая пробоина в правом борту парома!Ее высота около 4 метров, а максимальная ширина – 1,2 метра. Между тем в официальных документах расследования кораблекрушения, которое было прекращено лишь в 2009 году, нет никаких упоминаний о существовании столь серьезного повреждения корпуса судна.Теперь предстоит разобраться, откуда взялась эта дырища. Эксперты, изучившие видеоматериалы Эвертссона, высказали однозначное мнение, что пробоина такой конфигурации не могла возникнуть от взрыва на судне. Вогнутые края металлической обшивки однозначно показывают, что повреждение возникло из-за удара снаружи. Специалист в области морских технологий Йорген Амадал даже определил приблизительную силу этого удара – 500-600 тонн. По мнению ученого, «невозможно исключить, что повреждение сыграло свою роль в том, что судно затонуло…»Что же могло стать «ударником»? Версия со столкновением «Эстонии» с другим кораблем отпадает: ни один из выживших в трагедии пассажиров и членов команды парома не заметил рядом с ним никакого другого крупного плавсредства. Но ведь помимо надводных кораблей бывают еще и подводные. – В связи с этим некоторые исследователи предположили, что причиной появления пробоины стало столкновение парома с субмариной.Свое мнение на сей счет в интервью эстонской газете Postimees высказал бывший генеральный прокурор Эстонии, глава комиссии по расследованию гибели огромного парома в 2005–2009 гг. Маргус Курм: «Крайне вероятно, что объект, с которым столкнулась «Эстония», действительно был подлодкой. Вопрос в том, что эта подводная лодка делала на пути «Эстонии»?...»Между тем известно, что в тот период на Балтике как раз проходили военные учения НАТО. Так что протаранить огромный паром могла одна из участвовавших в них шведских субмарин.Правда представители Швеции сразу же парировали: мол, в документах их военно-морского ведомства нет никаких упоминаний о подобном инциденте с подлодкой. Однако такой аргумент не устраняет всех подозрений.После показа фильма звучат вопросы: почему эту пробоину не обнаружили при обследовании «Эстонии» сразу после ее гибели? Не заметили в результате слишком некачественно, не детально проведенных подводных съемок? Или заметили, но скрыли?Высказываются версии, что пробоина могла появиться при ударе тонущей «Эстонии» о какой-то твердый выступ на дне. А некоторые также допускают такой вариант: при первоначальном расположении затонувшего судна место пробоины было закрыто слоями донного ила или песка, а потому его и не обнаружили при видеосъемке, а позднее подводными течениями эту «ширму» размыло, и дыра в борту стали хорошо видна.Возможно, что благодаря «преступлению» Хенрика Эвертссона (предприимчивому кинодокументалисту грозит уголовное преследование за нарушение закона, запрещающего погружения на месте гибели «Эстонии») тайна этого ужасного кораблекрушения все-таки будет открыта. Поднявшаяся в связи с новым документальным фильмом шумиха заставила власти Эстонии, Финляндии и Швеции принять совместное решение о возобновлении расследования этой крупнейшей морской трагедии. В том числе рассмотрено будет и предположение о столкновении с подводной лодкой, – ведь в пользу именно такой версии говорит уже упомянутый выше эпизод с непонятными металлическими ударами, которые услышали многие из находившихся на пароме за несколько минут до гибели судна.На сей счет уже сделал заявление эстонский премьер Юри Ратас: «Фильм содержит… кадры, запечатлевшие не замеченное ранее повреждение правого борта парома. На мой взгляд, это достаточно важная информация, истинность которой мы должны сначала установить, а затем найти ответы на все возможные вопросы.»Корреспондент «МК» попросил прокомментировать ситуацию с «возникшей из ниоткуда» пробоиной опытного дайвера-исследователя. Моим собеседником стал Константин Богданов, руководитель подводно-поисковой экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы».- Насколько вероятно предположение о том, что эту пробоину раньше просто не замечали?- Ее размеры, как сообщается, 4х1,2 метра. По сравнению с громадиной затонувшего парома размером с многоэтажный дом, это ничтожно малый объект. Поэтому его могли, конечно, и пропустить при обследовании в 1990-х. Кроме того надо еще разобраться, какое тогда использовали оборудование и снаряжение для проведения этих работ. Если со съемочной аппаратурой погружались дайверы в легком водолазном снаряжении, то по собственному опыту могу сказать: на такой глубине – около 80 метров, - без применения барокамеры водолаз может работать минут 20-30. За столь небольшое время мало что успеешь осмотреть, а уж тем более внимательно изучить и заснять. Так что при наличии такой техники провести детальное обследование и видеофиксацию всего корпуса огромной «Эстонии» было весьма проблематично. Но совсем другое дело, если работали с управляемыми дистанционно аппаратами для подводных исследований. Тогда реально было запечатлеть буквально каждый квадратный дюйм. Подводная видеокамера видит даже мелкие подробности при хорошем свете. Но вот здесь-то может сыграть свою роль прозрачность воды, которая тоже меняется в зависимости от погодных условий.