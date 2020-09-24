Миклухо-Маклай уплыл, а после него к берегам Новой Гвинеи приплыли другие белые люди. Главарь эти белых людей представился братом Маклая, и этого одного было достаточно, чтобы туземцы приняли их с распростёртыми объятиями. Как же брат великого друга всех папуасов может желать нам зла?! Этот так называемый “брат” прошёлся по Берегу Маклая не с лекарствами и дарами, а с огнём и мечом. Англичане разгромили и сожгли местные поселения, забрав часть жителей в рабство.



Напрасно Маклай посылал протесты английскому премьер-министру и немецкому кайзеру, им не было никакого дела до бреда русского учёного о том, что папуасы тоже люди. Вот что он писал Бисмарку в 1885 году: “Я имел неоднократно случаи, во время моих путешествий в Тихом океане, быть свидетелем самой бессовестной эксплуатации и грабежа островитян со стороны германских торговцев… Само германское правительство не раз назначало этих же торговцев или людей, заинтересованных торговлей в Тихом океане, германскими консулами, и, вследствие их показаний и заявлений относительно недоразумений между туземцами и европейцами, командиры германских военных судов, введенные в обман официальным положением жалующихся, причиняли тяжкие и непоправимые несправедливости под личиною заслуженных репрессалий и нередко даже убивали туземцев и сжигали их деревни…” Он требовал “...взять под защиту права темнокожих туземцев островов Тихого океана как людей от бессовестной несправедливой и жестокой эксплуатации… всеми белыми вообще”. На второй запрос русскому императору, на сей раз Александру III, о протекторате над Берегом Маклая, снова был дан отрицательный ответ.