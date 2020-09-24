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LongFishki Как Маклай богом стал

Как Маклай богом стал (9 фото)

Автор:
24 сентября 2020 22:59
Сообщество : Исторические факты
Метки: longfishki   Миклухо-Маклай   аборигены   история   папуа-новая гвинея   папуасы   путешествия   факты   
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О первооткрывателе народа, российском учёном и просто боге Николае Миклухо-Маклае.

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Метки: longfishki   Миклухо-Маклай   аборигены   история   папуа-новая гвинея   папуасы   путешествия   факты   
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Corvus Corax Полчаса назад
" В 2017 году деревню, основанную предками Туя, назовут именем Маклая. На торжественную церемонию на Берег Маклая приехал предок Миклухо-Маклая"

Сильно задвинуто!
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