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Как россияне путешествуют во времени, используя современные технологии

Как россияне путешествуют во времени, используя современные технологии (15 фото)

Автор:
17 сентября 2020 13:07
Сообщество : Исторические факты
Метки: было стало   история   новороссийск   описание   прошлое   события   факты   это интересно   
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Автор коллажей, представленных в данном посте, Петр Посмаков — он ведет страничку в Instagram под названием Now and then Russia, на которой наглядно показывает, как те или иные локации и здания выглядели в разные эпохи. Сегодня полюбуемся Новороссийском.

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Метки: было стало   история   новороссийск   описание   прошлое   события   факты   это интересно   
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