Как россияне путешествуют во времени, используя современные технологии

Автор коллажей, представленных в данном посте, Петр Посмаков — он ведет страничку в Instagram под названием Now and then Russia, на которой наглядно показывает, как те или иные локации и здания выглядели в разные эпохи. Сегодня полюбуемся Новороссийском.

0

«Осторожно, к первому пути прибывает поезд «Черноморский экспресс», следующий от Новороссийска до Санкт-Петербурга». Это оповещение могли услышать пассажиры в далёком 1910 году 0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

Сам вокзал сильно пострадал в ходе Великой Отечественной войны. Несмотря на перестройки, здание сохранило свою идентичность и до сих пор украшает город! 0 Источник:

0 Источник:

Автор повторил исторические ракурсы, сделанные до революции и в 1920-1930-е годы в самом центре довоенного Новороссийска — на пересечении улицы Раевского (основатель города) и Серебряковской. Сейчас это улицы Советов и Новороссийской республики 0 Источник:

0 Источник: В этом месте сохранились два старых здания — дом купца Ларина (первое фото) и дом купцов Манусси и Самаранго. По дому купца Ларина видно, что здание сильно пострадало (последнее сравнение после войны). Собственно, при восстановлении домов многие архитектурные элементы исчезали.

0 Источник:

Бесспорно, Новороссийск - самый колоритный южный город России! 0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник: Город сильно пострадал в войну. Почти весь его дореволюционный центр исчез. В центре сохранилось всего пару отреставрированных зданий.



Стоит сказать, что с 1896 по 1920 Новороссийск был центром Черноморской губернии. Следовательно, город активно застраивался.