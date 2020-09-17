Как россияне путешествуют во времени, используя современные технологии

Автор коллажей, представленных в данном посте, Петр Посмаков — он ведет страничку в Instagram под названием Now and then Russia, на которой наглядно показывает, как те или иные локации и здания выглядели в разные эпохи. Сегодня полюбуемся Новороссийском.
«Осторожно, к первому пути прибывает поезд «Черноморский экспресс», следующий от Новороссийска до Санкт-Петербурга». Это оповещение могли услышать пассажиры в далёком 1910 году
Сам вокзал сильно пострадал в ходе Великой Отечественной войны. Несмотря на перестройки, здание сохранило свою идентичность и до сих пор украшает город!
Автор повторил исторические ракурсы, сделанные до революции и в 1920-1930-е годы в самом центре довоенного Новороссийска — на пересечении улицы Раевского (основатель города) и Серебряковской. Сейчас это улицы Советов и Новороссийской республики
В этом месте сохранились два старых здания — дом купца Ларина (первое фото) и дом купцов Манусси и Самаранго. По дому купца Ларина видно, что здание сильно пострадало (последнее сравнение после войны). Собственно, при восстановлении домов многие архитектурные элементы исчезали.
Город сильно пострадал в войну. Почти весь его дореволюционный центр исчез. В центре сохранилось всего пару отреставрированных зданий.
Стоит сказать, что с 1896 по 1920 Новороссийск был центром Черноморской губернии. Следовательно, город активно застраивался.
Стоит сказать, что с 1896 по 1920 Новороссийск был центром Черноморской губернии. Следовательно, город активно застраивался.
Чем сильнее развиваются технологии, тем дальше в прошлое человек сможет отправиться в будущем – это факт!
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