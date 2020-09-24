Мифы и факты о галлах

Цезарь, завоевав все галльские племена и подавив восстания непокорных галлов, самое крупное из которых возглавлял вождь Верцингеториг (на картине Ройера он сдаётся Цезарю в плен), доложил сеанту, что за годы войны с галлами (58-50 гг. до н.э.) он сражался с тремя миллионами человек, из них один миллион был уничтожен, один миллион бежал, а один был пленён и продан в рабство. Цезарь описал свои походы в книгах, и по тому, с какой скоростью он перемещался от одного галльскому племени к другому, историки сделали вывод, что у галлов были свои дороги ещё до прихода римлян. Всего Цезарю покорились 300 племён, 800 галльских крепостей, по словам Плутарха, были им разрушены. А золота в Риме после Галльской войны было столько, что цена на него снизилась на треть.

Римляне обложили галлов налогами, поставили над ними своих людей. Галлы стали романизироваться, и уже при Цезаре римляне шутили, что галлы сняли штаны и надели тоги с каймой. Тоги с каймой носили сенаторы, то есть галлы попали в римский сенат.



Действие комиксов про Астерикса и Обеликса происходит как раз во времена Галльской войны.