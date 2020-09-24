Мифы и факты о галлах

Из знаменитых комиксов, мультиков и фильмов про Астерикса и Обеликса мы знаем, что галлы пили волшебное зелье, громили римлян и ели жареных кабанчиков. А как на самом деле жили и воевали галлы?
Французский историк Сен-При как-то сказал, что историю пишут победители. Так вот историю галлов написали завоевавшие их римляне. Сами галлы о себе абсолютно никаких письменных свидетельств не оставили, потому что друиды просто-напросто запрещали писать, при этом письменность у них была. Одним из главных источников информации о галлах является монументальный труд Гая Юлия Цезаря "Записки о Галльской войне". Понятно, что Цезарь о галлах писал предвзято.
Долгое время считалось, что галлы жили на опушках лесов в соломенных хижинах, охотились на кабанов, ну, проще говоря, были настоящими дикарями. Потом пришли римляне, дали им цивилизацию, дороги, умыли их, почистили. Римляне действительно были гораздо более развиты, чем галлы, но и галлы не лаптем волшебное зелье хлебали.
Долгое время считалось, что галлы жили на опушках лесов в соломенных хижинах, охотились на кабанов, ну, проще говоря, были настоящими дикарями. Потом пришли римляне, дали им цивилизацию, дороги, умыли их, почистили. Римляне действительно были гораздо более развиты, чем галлы, но и галлы не лаптем волшебное зелье хлебали.
Галлы были очень чистоплотны. Если в XVIII веке какой-нибудь французский лорд в громадном накрахмаленном парике, чтобы устранить вонь от немытого тела, использовал парфюм, то живший до нашей эры галл тщательно мылся с мылом. Вообще, мыться мылом придумали галлы. Римляне мазались оливковым маслом и соскребали его потом вместе с грязью специальным скребком.
Галлы тщательно ухаживали за волосами, косы заплетали себе и мужчины, и женщины. Часто галлы красили волосы, поэтому все как на подбор были русыми.
Галлы тщательно ухаживали за волосами, косы заплетали себе и мужчины, и женщины. Часто галлы красили волосы, поэтому все как на подбор были русыми.
Галлы были для римлян варварами хотя бы потому, что носили штаны. Римляне, напомним, ходили в тогах.
Также галлы не разбавляли вино водой, как это делали римляне, что тоже было признаком варварства.
В отличие от римлян и тем более греков, галльские женщины имели права наравне с мужчинами.
Также галлы не разбавляли вино водой, как это делали римляне, что тоже было признаком варварства.
В отличие от римлян и тем более греков, галльские женщины имели права наравне с мужчинами.
К штанам и мылу стоит добавить, что галлы придумали первый комбайн - так называемую "галльскую жатку". Помимо жатки у галлов было много других передовых сельскохозяйственных приспособлений. Римляне позаимствовали у галлов бочки, которые были куда удобнее амфор, кольчуги и способ обработки железа.
В мультике галлы обожают есть жареных диких кабанов. Особенно охоч до кабанчиков Астерикс, который готов их щёлкать как семечки. Однако кабаны у галлов составляли незначительную часть рациона. У них было развито животноводство, поэтому гонятся за кабанами по лесу им было незачем, а главное некогда. К тому же кабаны были для галлов почти священны. Идеально прожаренными кабанчиками обедали павшие войны в раю, а живые галлы довольствовались домашней свининой.
А ещё галлы ели собак. Между прочим потомки кельтов швейцарцы до сих пор тайком едят братьев наших меньших.
А ещё галлы ели собак. Между прочим потомки кельтов швейцарцы до сих пор тайком едят братьев наших меньших.
Римляне тоже собак не жаловали, опять-таки из-за галлов. В IV веке до нашей эры галлы перешли Альпы и напали на Рим. Римские историки через много лет описывали кровавые зверства, которые чинили галлы в Риме. Современные историки считают, что это сильное преувеличение, но суть в другом. Согласно легенде, галлы полгода осаждали Капитолий, когда вдруг под покровом ночи тихонько перелезть через стену. Галлы соорудили человеческую пирамиду под стенами Капитолия, галлы взбирались на верх по щитам и плечам товарищей. Римская стража спала, никто приближение неприятеля не заметил, и только священные гуси, жившие в храме Юноны, услышали галлов и загоготали что было мочи. Так гуси спасли Рим. А собаки, которые вроде как обладают куда более чутким слухом, чем гуси, не спасли Рим. Каждый год после того чудесного спасения от галлов, в риме устраивалась торжественная процессия: гусей несли на мягких подушечках, а собак насмерть забивали палками и распинали вдоль дорог.
Кстати, есть версия, что гуси, если и спасали Рим, то сделали не потому, что услышали галлов, а потом, что оголодавшие римляне решили проникнуть в храм Юноны и поживиться толстенькими птицами.
Галлы так и не смогли взять Капитолий, решили взять с римлян золотом и отступить.
Кстати, есть версия, что гуси, если и спасали Рим, то сделали не потому, что услышали галлов, а потом, что оголодавшие римляне решили проникнуть в храм Юноны и поживиться толстенькими птицами.
Галлы так и не смогли взять Капитолий, решили взять с римлян золотом и отступить.
Мультяшные галлы очень боятся, что небо упадёт им на головы. Это основано на ответе галльских послов Александру Македонскому в 335 г. до н.э. Македонский спросил у них, чего кельты (для греков они кельты, для римлян - галлы) боятся больше всего. "Мы боимся только одного, чтобы небо не упало на нас", - был ответ послов.
Сами галлы себя галлами не называли. Римляне без разбора называли все кельтские племена. Gallus в переводе с латинского означает "петух". Галлы были очень воинственны, вот и прозвали их "петухами" не менее воинственные римляне. Потомки галлов французы выбрали римского петуха себе национальным символом. Произошло это в VIII веке.
Цезарь, завоевав все галльские племена и подавив восстания непокорных галлов, самое крупное из которых возглавлял вождь Верцингеториг (на картине Ройера он сдаётся Цезарю в плен), доложил сеанту, что за годы войны с галлами (58-50 гг. до н.э.) он сражался с тремя миллионами человек, из них один миллион был уничтожен, один миллион бежал, а один был пленён и продан в рабство. Цезарь описал свои походы в книгах, и по тому, с какой скоростью он перемещался от одного галльскому племени к другому, историки сделали вывод, что у галлов были свои дороги ещё до прихода римлян. Всего Цезарю покорились 300 племён, 800 галльских крепостей, по словам Плутарха, были им разрушены. А золота в Риме после Галльской войны было столько, что цена на него снизилась на треть.
Римляне обложили галлов налогами, поставили над ними своих людей. Галлы стали романизироваться, и уже при Цезаре римляне шутили, что галлы сняли штаны и надели тоги с каймой. Тоги с каймой носили сенаторы, то есть галлы попали в римский сенат.
Действие комиксов про Астерикса и Обеликса происходит как раз во времена Галльской войны.
Римляне обложили галлов налогами, поставили над ними своих людей. Галлы стали романизироваться, и уже при Цезаре римляне шутили, что галлы сняли штаны и надели тоги с каймой. Тоги с каймой носили сенаторы, то есть галлы попали в римский сенат.
Действие комиксов про Астерикса и Обеликса происходит как раз во времена Галльской войны.
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Но Это не точно, потому что они едят кошек.собак едят так же часто как и другие народы в европе.
с таким же успехом их можно называть и немцами и французами.
они очень разрозненные и хорошо так себе дрались друг с другом.
пока более организованные римляне не пришли.
если это сравнивать с Россией(я тут изза бандерлогов почитал)
это как если бы лево и правобережье Днепра. было (и есть) лево и правобережье Рейна.
в Россию пришли османы и монголы, и заставили обьединится.
на Рейн пришли римляне. и заставили разьединится.
римляне просто хитрожопей - "разделяй и влавствуй"
и только Кайзер Вильхельм, через пистюли в основном, сумел обьединить большую часть кельтов(немцев) и заставить их не воевать друг с другом.
до него столетние войны шли. ни одного замка не осталось с тех времен по левую сторону Рейна.
всё поразбивали к куям.
на Юге воевали баварские Габсбурги с парижскими Бурбонами.
на Севере еще какие-то с кем-то.
баварцы были успешнее. надавали пяздоу французам и отогнали сотню километров от Рейна.
не без помощи Наполеона конечно. он тоже Бурбоном не жаловал.
сегодняшняя земля РайнЛандПфальц за те времена и осталась немецкой. кстати её уже гитлер отделил от Баварии.
так и была бы баварскими охотничими угодьями. то шо людей всех поубивали.
кстати у полфранции родной язык немецкий, как бы франзузы ни уничтожали его.
все города на севере Франции построили немцы. тот же Штразбург(где поганое правительство ойросоюза посадили).
лягушкоедам нахаляву много досталось! это еще римляне посеяли.