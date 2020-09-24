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Мифы и факты о галлах

Мифы и факты о галлах (9 фото)

Автор:
24 сентября 2020 15:19
Сообщество : Факты
Метки: Астерикс   галлы   история   обеликс   римляне   факты   французы   цезарь   
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Из знаменитых комиксов, мультиков и фильмов про Астерикса и Обеликса мы знаем, что галлы пили волшебное зелье, громили римлян и ели жареных кабанчиков. А как на самом деле жили и воевали галлы?

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Метки: Астерикс   галлы   история   обеликс   римляне   факты   французы   цезарь   
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6  комментариев
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1k
Chris Taylor 55 минут назад
Сами галлы о себе абсолютно никаких письменных свидетельств не оставили - так откуда инфа? и почему версия аффтара правдивее?
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160k
Михаил Мосягин Автор поста Chris Taylor Полчаса назад
Тут дело в том, что данные полученные современными историками на основание археологических раскопок разнятся с тем, что написано у римских историков. Потом, как я понял, и Цезарь писал не про современных ему галлов, а заимствовал из какого-то труда, который до нас не сохранился. Вот на эту тему интересные заметки: http://alena-nevsky.com/category/paris-by-alena-nevsky/gaulois-gally-france-gaule/http://alena-nevsky.com/category/paris-by-alena-nevsky/gaulois-gally-france-gaule/
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39k
Соломей Полчаса назад
"Между прочим потомки кельтов швейцарцы до сих пор тайком едят братьев наших меньших."
Но Это не точно, потому что они едят кошек.собак едят так же часто как и другие народы в европе.
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3k
uutb Соломей 2 минуты назад
Точно! Практикуется не в одном кантоне (область по нашему) где жрут четверолапых, а минимум в пяти. В Швейцарии есть закон о жестоком обращении с животными, но так же есть закон о праве употреблять в пищу домашних животных. Короче вот некоторые жрут кошек, как праздничное блюдо. При этом "гурманы" реально заморачиваются над "Барсиком". Готовят в чесночном соусе и белом вине.
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6k
Влад 46 минут назад
жаль галлы проиграли...
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44k
Albert GER Час назад
если быть точнее, то галлы и кельты это одно и то же.
с таким же успехом их можно называть и немцами и французами.
они очень разрозненные и хорошо так себе дрались друг с другом.
пока более организованные римляне не пришли.
если это сравнивать с Россией(я тут изза бандерлогов почитал)
это как если бы лево и правобережье Днепра. было (и есть) лево и правобережье Рейна.
в Россию пришли османы и монголы, и заставили обьединится.
на Рейн пришли римляне. и заставили разьединится.
римляне просто хитрожопей - "разделяй и влавствуй"
и только Кайзер Вильхельм, через пистюли в основном, сумел обьединить большую часть кельтов(немцев) и заставить их не воевать друг с другом.
до него столетние войны шли. ни одного замка не осталось с тех времен по левую сторону Рейна.
всё поразбивали к куям.
на Юге воевали баварские Габсбурги с парижскими Бурбонами.
на Севере еще какие-то с кем-то.
баварцы были успешнее. надавали пяздоу французам и отогнали сотню километров от Рейна.
не без помощи Наполеона конечно. он тоже Бурбоном не жаловал.
сегодняшняя земля РайнЛандПфальц за те времена и осталась немецкой. кстати её уже гитлер отделил от Баварии.
так и была бы баварскими охотничими угодьями. то шо людей всех поубивали.
кстати у полфранции родной язык немецкий, как бы франзузы ни уничтожали его.

все города на севере Франции построили немцы. тот же Штразбург(где поганое правительство ойросоюза посадили).

лягушкоедам нахаляву много досталось! это еще римляне посеяли.
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