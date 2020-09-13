У берегов Норвегии нашли затопленный немецкий крейсер

У побережья Норвегии обнаружен немецкий крейсер "Карлсруэ", затопленный 80 лет назад. Корабль, принимавший участие во вторжении нацистов в Норвегию в 1940 году, был торпедирован британской подлодкой HMS Truant. Немцам пришлось затопить поврежденное судно. И до сих пор место его нахождения оставалось загадкой.
Корабль был найден энергетической компанией Statnett, инженеры которой осматривали силовые кабели в районе пролива Скагеррак. Это произошло три года назад; тогда гидролокатор обнаружил обломки судна неподалеку от силового кабеля.
Крейсер "Карлсруэ"
В июне 2020 года силами компании Statnett было проведено более масштабное исследование с использованием многолучевых эхолотов и подводного робота. 174-метровый крейсер "Карлсруэ" был найден на глубине 490 метров.
По словам морских археологов и военных историков, такие находки - большая редкость. О судьбе "Карлсруэ" было написано в учебниках истории, но никто не знал точно то место, где затонул корабль.
При осмотре затонувшего корабля подводной лодкой с дистанционным управлением были хорошо видны орудия и надстройка, покрытая ракушками.
Инженер Statnett Оле Петтер Хобберстад, который осматривал корабль, сказал: "Мы поняли, что это огромный военный корабль. Мы были очень взволнованы и удивлены тем, что обломки были такими большими".
Несмотря на свою огневую мощь, "Карлсруэ" использовался только в качестве войскового транспорта для атаки на город Кристиансанн.
Но попав под огонь норвежских береговых орудий у крепости Оддерёя, крейсер присоединился к битве. Позднее в тот же день, успешно высадив десант в Норвегии, он был поражен двумя британскими торпедами. Судно стало затапливать, насосы отключились, и экипаж покинул корабль. Затем немцы сами затопили его, выпустив по нему две торпеды с сопровождающего торпедного катера "Грейф".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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