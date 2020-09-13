У берегов Норвегии нашли затопленный немецкий крейсер

Но попав под огонь норвежских береговых орудий у крепости Оддерёя, крейсер присоединился к битве. Позднее в тот же день, успешно высадив десант в Норвегии, он был поражен двумя британскими торпедами. Судно стало затапливать, насосы отключились, и экипаж покинул корабль. Затем немцы сами затопили его, выпустив по нему две торпеды с сопровождающего торпедного катера "Грейф".