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У берегов Норвегии нашли затопленный немецкий крейсер

У берегов Норвегии нашли затопленный немецкий крейсер (8 фото)

Автор:
13 сентября 2020 12:07
Сообщество : Военное
Метки: военный корабль   вторая мировая война   затопленный корабль   история   крейсер   находка   редкая находка   факты   
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У побережья Норвегии обнаружен немецкий крейсер "Карлсруэ", затопленный 80 лет назад. Корабль, принимавший участие во вторжении нацистов в Норвегию в 1940 году, был торпедирован британской подлодкой HMS Truant. Немцам пришлось затопить поврежденное судно. И до сих пор место его нахождения оставалось загадкой.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: военный корабль   вторая мировая война   затопленный корабль   история   крейсер   находка   редкая находка   факты   
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5  комментариев
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15k
бат св 2 часа назад
." Затем немцы сами затопили его, выпустив по нему две торпеды с сопровождающего торпедного катера "Грейф"."(с)
-
миноносец "Грейф" длинной около 90 метров и водоизмещением 1300 тонн стал торпедным катером..Как??? Усох?
-или копипастер не думает что выкладывает?
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10k
Дядя Саша Час назад
А что ценного есть на подобных крейсерах?
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