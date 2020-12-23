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"Поймал крысу": омич уличил знакомую в краже с помощью мышеловки

"Поймал крысу": омич уличил знакомую в краже с помощью мышеловки (3 фото)

Автор:
23 декабря 2020 15:43
Сообщество : Криминал
Метки: воровка   деньги   женщина   кража   мышеловка   омск   прокуратура   сейф   
1916
3
В октябре 2020 года житель Омска заподозрил свою знакомую в воровстве. Ведь после приятного времяпрепровождения мужчина уснул, а когда проснулся, то не увидел ни знакомой, ни 50 000 рублей и дорогого браслета в своём сейфе.

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Метки: воровка   деньги   женщина   кража   мышеловка   омск   прокуратура   сейф   
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11  комментариев
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3k
Борис Карабанов Час назад
Кто-нибудь понял, какую роль в этой спецоперации сыграла мышеловка?
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37k
Сергей Полчаса назад
Если вот такая "мышеловка" то поверю.
Если вот такая "мышеловка" то поверю.
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3k
Дарвин и аморальная премия 40 минут назад
Знакомая у него проститутка? Обычно они так делают-удовлетворили,присыпили и спиз@дили
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673
Nane First NameLast 56 минут назад
- Слушай! А еще можешь?
- Ну, держись за член! А я 20 мин посплю.
- А зачем за член держатся?
- Ну, ты у меня в доме впервые, вдруг чего-нить сп.и.здишь
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Vazari Час назад
Какой пустой и явно выдуманный пост. Не старается баба Ира совсем....
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