"Поймал крысу": омич уличил знакомую в краже с помощью мышеловки

В октябре 2020 года житель Омска заподозрил свою знакомую в воровстве. Ведь после приятного времяпрепровождения мужчина уснул, а когда проснулся, то не увидел ни знакомой, ни 50 000 рублей и дорогого браслета в своём сейфе.
Тогда мужчина решил вывести воровку на чистую воду самостоятельно. В сейф он положил мышеловку и предложил своей знакомой вновь встретиться на следующий день.
35-летняя женщина, видимо, подумала, что мужчина не заметил кражи. Поэтому, когда хозяин квартиры сделал вид, что уснул – она снова полезла в сейф. Но сработала мышеловка.
В пресс-службе Омской области рассказали, что женщина призналась в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Воровке грозит до 5 лет лишения свободы.
35-летняя женщина, видимо, подумала, что мужчина не заметил кражи. Поэтому, когда хозяин квартиры сделал вид, что уснул – она снова полезла в сейф. Но сработала мышеловка.
В пресс-службе Омской области рассказали, что женщина призналась в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Воровке грозит до 5 лет лишения свободы.
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