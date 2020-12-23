"Поймал крысу": омич уличил знакомую в краже с помощью мышеловки

Тогда мужчина решил вывести воровку на чистую воду самостоятельно. В сейф он положил мышеловку и предложил своей знакомой вновь встретиться на следующий день.



35-летняя женщина, видимо, подумала, что мужчина не заметил кражи. Поэтому, когда хозяин квартиры сделал вид, что уснул – она снова полезла в сейф. Но сработала мышеловка.



В пресс-службе Омской области рассказали, что женщина призналась в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Воровке грозит до 5 лет лишения свободы.