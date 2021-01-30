FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Криминал 461 пост • 225 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
Лесоруб едва не устроил в кафе "кировскую резню бензопилой". Его остановила дверь

Лесоруб едва не устроил в кафе "кировскую резню бензопилой". Его остановила дверь (1 фото + 2 видео)

Автор:
30 января 2021 12:08
Сообщество : Криминал
Метки: бензопила   вальщик леса   видео   дверь   кафе   киров   месть   полиция   
761
1
2

Комичный инцидент с элементами хоррора произошел в Кирове. Пьяный вальщик леса решил наказать друга за потерю его паспорта и заявился в кафе с любимым инструментом - бензопилой. К счастью, никто не пострадал, но дверь уже не "запилить" обратно.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: бензопила   вальщик леса   видео   дверь   кафе   киров   месть   полиция   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Vladimir Taranovich 48 минут назад
ААААААААА)))) расплескалась синева))
- Вы зачем в кафе приходили?
- Пивка выпить
- Выпили?
- Очень жестко видимо получилось
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
45k
Albert GER Полчаса назад
Прорвало в клочья!!!
Разбираем на мемчики.
Мужик кстати вполне адекватный.
Бухой просто, переклинило.
Никто не пострадал, кроме пива и дверей.
Самое главное.
Пиво жёсткое)))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Yasen_Perec 48 минут назад
Нёс в ремонт рабочею бензопилу, НОЧЬЮ!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Сколько стоит погреться в Москве за чашечкой чая (1 фото + 1 видео) Сколько стоит погреться в Москве за чашечкой чая (1 фото + 1 видео) "Мне этот Навальный на х... не нужен": срывавшие с себя погоны лже-полицейские начали извиняться "Мне этот Навальный на х... не нужен": срывавшие с себя погоны лже-полицейские начали извиняться "Лицо покажи, лицо!": бизнесмен из Сургута раскрыл схему полицейской операции с "подставной уткой" "Лицо покажи, лицо!": бизнесмен из Сургута раскрыл схему полицейской операции с "подставной уткой" Полицейские Татарстана задержали и скрутили продавца "Магнита" из-за соскочившей с лица маски Полицейские Татарстана задержали и скрутили продавца "Магнита" из-за соскочившей с лица маски Грузчик из Новокузнецка ограбил офис бывшего работодателя и уехал отдыхать в Тюмень Грузчик из Новокузнецка ограбил офис бывшего работодателя и уехал отдыхать в Тюмень В Петербурге протестующий напал на автоинспектора и скрылся в толпе В Петербурге протестующий напал на автоинспектора и скрылся в толпе
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

272970



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ТОПчик января с AliExpress: Самые полезные и качественные находки
6
60
ТОПчик января с AliExpress: Самые полезные и качественные находки
Собака лаяла на прохожего и вела его в сторону, пытаясь показать свою находку
0
20
Собака лаяла на прохожего и вела его в сторону, пытаясь показать свою находку
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Пуленепробиваемый «Жук» 1978 года ищет нового владельца
0
4
Пуленепробиваемый «Жук» 1978 года ищет нового владельца
Сериал "Бриджертоны" установил рекорд по просмотрам в онлайн-кинотеатре Netflix
2
19
Сериал "Бриджертоны" установил рекорд по просмотрам в онлайн-кинотеатре Netflix
«Это вам не Россия»: как живут и сколько получают «наши» пенсионеры в США
«Это вам не Россия»: как живут и сколько получают «наши» пенсионеры в США
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#прикол#история#дом#факты#город#люди#кот#дикие животные
#Юмор#интересное#кино#Россия#картинки#прикольные#дикая природа#коронавирус#девушки#дтп
#животные#природа#сша#навальный#приколы#Разное#знаменитости#в мире#дети#коты

На что жалуетесь?

Вернуться