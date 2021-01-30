Лесоруб едва не устроил в кафе "кировскую резню бензопилой". Его остановила дверь

Комичный инцидент с элементами хоррора произошел в Кирове. Пьяный вальщик леса решил наказать друга за потерю его паспорта и заявился в кафе с любимым инструментом - бензопилой. К счастью, никто не пострадал, но дверь уже не "запилить" обратно.
В пятницу вечером в кафе на Привокзальной площади в Кирове разыгрался нешуточный триллер в стиле "Техасской резни бензопилой". Пьяный вальщик леса с бензопилой заявился в кафе, в котором заметил товарища, потерявшего его паспорт и, решил с ним поквитаться.
Как стало известно, изначально 34-летний мужчина спокойно пил пиво в этом заведении, но после того как увидел когда-то насолившего ему "друга" устроил скандал. Его выставили за дверь, но жажда мести заставила вальщика леса достать из сумки бензопилу, которую он почти ночью зачем-то нес на ремонт, и попытался распилить пластиковую дверь, закрытую на ключ.
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И это ему почти удалось. Но ярость человека "в кожаной маске" внезапно исчезла и он убежал. Недалеко. Вызванные испуганными официантками полицейские, быстро настигли дровосека и задержали.
Вразумительных объяснений стражам порядка он дать не смог, поскольку был сильно пьян.
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Полицейские изъяли опасное орудие мести и отвезли мужчину в отдел. Очевидно, ему светит уголовная статья.
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- Вы зачем в кафе приходили?
- Пивка выпить
- Выпили?
- Очень жестко видимо получилось
Разбираем на мемчики.
Мужик кстати вполне адекватный.
Бухой просто, переклинило.
Никто не пострадал, кроме пива и дверей.
Самое главное.
Пиво жёсткое)))))