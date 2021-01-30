Лесоруб едва не устроил в кафе "кировскую резню бензопилой". Его остановила дверь

В пятницу вечером в кафе на Привокзальной площади в Кирове разыгрался нешуточный триллер в стиле "Техасской резни бензопилой". Пьяный вальщик леса с бензопилой заявился в кафе, в котором заметил товарища, потерявшего его паспорт и, решил с ним поквитаться.

Как стало известно, изначально 34-летний мужчина спокойно пил пиво в этом заведении, но после того как увидел когда-то насолившего ему "друга" устроил скандал. Его выставили за дверь, но жажда мести заставила вальщика леса достать из сумки бензопилу, которую он почти ночью зачем-то нес на ремонт, и попытался распилить пластиковую дверь, закрытую на ключ.