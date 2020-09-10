В Казани была совершена подлая кража, но всё закончилось хорошо

Накануне сотрудники учреждения выложили кадры с камер наружного видеонаблюдения. На них видно, как иномарка высаживает около детского центра мужчину, который спокойно идёт ко входу и пытается унести тую вместе с кашпо. Однако у него это не получается, поэтому он просто забирает с собой дерево. По словам сотрудников, за домом его ожидал пособник на иномарке.