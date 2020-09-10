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В Казани была совершена подлая кража, но всё закончилось хорошо

В Казани была совершена подлая кража, но всё закончилось хорошо (4 фото + 1 видео)

Автор:
10 сентября 2020 13:36
Сообщество : Жить в России
Метки: воровство   дерево   казань   кашпо   кража   туя   
1462
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Жители города возмущены – неизвестный мужчина украл тую около дверей центра детского творчества.

Источник:

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Метки: воровство   дерево   казань   кашпо   кража   туя   
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319
im240 2 часа назад
преступление века.....
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2k
Frank Borman 59 минут назад
Туя, кашпо. На каком языке это написано?
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729
The mask Час назад
.......В Казани была совершена подлая кража.........
И чем она такая особенно подлая?
Кража есть кража, она по определению подлая.
Для тех кому претит подлость - есть грабёж.
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4
Дамир Хасанов Час назад
Вот бы только такие новости в этом году
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60
wr1 2 часа назад
если бы с человеком что-то сделали и то меньше бы реакции было
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4k
Максус 2 часа назад
может этот утырок обдолбанный с ганжубасом попутал?)
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1k
Valis 2 часа назад
Нахрена ему эта туя которая двух тысяч не стоит?
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