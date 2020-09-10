В Казани была совершена подлая кража, но всё закончилось хорошо

Жители города возмущены – неизвестный мужчина украл тую около дверей центра детского творчества.
Накануне сотрудники учреждения выложили кадры с камер наружного видеонаблюдения. На них видно, как иномарка высаживает около детского центра мужчину, который спокойно идёт ко входу и пытается унести тую вместе с кашпо. Однако у него это не получается, поэтому он просто забирает с собой дерево. По словам сотрудников, за домом его ожидал пособник на иномарке.
Сотрудники центра решили пристыдить вора и выслали видео во все казанские паблики с припиской, что, если туя будет возвращена – заявление в полицию они подавать не будут.
Но на этом история не закончилась. Видимо огласка сделала своё дело и сегодня утром тую вернули!
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И чем она такая особенно подлая?
Кража есть кража, она по определению подлая.
Для тех кому претит подлость - есть грабёж.