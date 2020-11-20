Скрытность 80 lvl: "филигранная" кража антисептика из кафе в Запорожье попала на видео

В Запорожье произошла курьезная и, как ее называют местные СМИ, "чисто карантинная кража". Неизвестная женщина проникла в кофейню "Арома Кава", спряталась за колонну, а затем проползла на коленках под барной стойкой. И все эти телодвижения она проделала, чтобы похитить антисептики и моющее средство для пола.