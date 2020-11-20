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Скрытность 80 lvl: "филигранная" кража антисептика из кафе в Запорожье попала на видео

Скрытность 80 lvl: "филигранная" кража антисептика из кафе в Запорожье попала на видео (2 фото + 2 видео)

Автор:
20 ноября 2020 14:36
Сообщество : Пандемия
Метки: COVID-19   Запорожье   антисептик   видео   кафе   кража   
1712
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Пожилая женщина просто ювелирно провела спецоперацию по "конфискации" санитайзера. И покинула кофейню незамеченной. Ну, почти.

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Метки: COVID-19   Запорожье   антисептик   видео   кафе   кража   
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15  комментариев
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1k
Mellivora 57 минут назад
Ни хрена не смешно. Епнутая на воле,сегодня по кофейням на коленях ползает,завтра кого ножом пырнет или газ в доме открытым оставит.
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8k
3.6o6pa 17 минут назад
"Все, что течет, выпьем обязательно. Практика показала чаще всего бьет в голову. Руки ходят непрерывно: ощупывая, отвинчивая. Крутится отвинтим. Потечет наберем. Отламывается отломаем, и ночью, при стоящем счетчике, рассмотрим." (Ц) Жванецкий М.М.
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17k
Феникс 3.6o6pa 5 минут назад
и качаем озабоченно глядя по сторонам)))

Вот тут ещё в исполнении Карцева
Ссылка youtu.be
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10k
Евгений Полчаса назад
Её звали Никита, 30 лет спустя
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13k
vikklu Час назад
Это не смешно, это очень и очень печально, что старикам приходится воровать элементарные средства гигиены...
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26k
Игорь vikklu 51 минуту назад
+++
Тоже самое хотел написать - смешного мало.
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2k
Евгений Час назад
Это она зря. В якутии после распития антисептиков склеи ласты три персонажа
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6k
Sterling Malory Archer Евгений 50 минут назад
Зато сколько спаслось! Игра стоит свеч
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1k
Федор Медведев Sterling Malory Archer Полчаса назад
после таких отравлений обычно инвалидами становятся
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8k
krivsan Час назад
Скрытность 80 lvl: "филигранная" кража антисептика из кафе в Запорожье попала на видео
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40k
Andrey Час назад
Ссылка www.youtube.com
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50k
pynh Andrey Час назад
Скрытность 80 lvl: "филигранная" кража антисептика из кафе в Запорожье попала на видео
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3k
Mimik Andrey Час назад
Больше уронил чет тот стырил. Ох уж эти рефлексы
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534
евгений Час назад
Итан Хант уже не тот))
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9k
Serg2001 евгений Час назад
Это его бабушка... ))
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