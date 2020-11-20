Скрытность 80 lvl: "филигранная" кража антисептика из кафе в Запорожье попала на видео

Пожилая женщина просто ювелирно провела спецоперацию по "конфискации" санитайзера. И покинула кофейню незамеченной. Ну, почти.
В Запорожье произошла курьезная и, как ее называют местные СМИ, "чисто карантинная кража". Неизвестная женщина проникла в кофейню "Арома Кава", спряталась за колонну, а затем проползла на коленках под барной стойкой. И все эти телодвижения она проделала, чтобы похитить антисептики и моющее средство для пола.
Захватив добычу, женщина проползла к выходу из кофейни и скрылась. Надо отдать должное мастерству воровки - работники кофейни не заметили женщину, и если бы не предательская камера наблюдения, то сотрудники так и бы и не выяснили куда делись антисептики.
Владелица кофейни Яна Каррилльо правильно сделала, что не написала заявления в полицию. Сейчас она самостоятельно разыскивает женщину, чтобы вручить ей приз за "филигранную работу".
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Вот тут ещё в исполнении Карцева
Тоже самое хотел написать - смешного мало.