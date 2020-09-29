Негр-альбинос присвоил деньги, собранные для движения Black Lives Matter

Проверка была начата, когда власти получили жалобу, что Пейдж тратит деньги не на движение BLM, а на себя. В целом обманщик потратил около 200 000 долларов.



25 сентября полиция и ФБР стали конфисковывать мебель и технику из дома мошенника.

Покопавшись в его прошлом, полиция нашла судимости Пейджа за то, что он выдавал себя за офицера в период с 2014 по 2015 годы.