Негр-альбинос присвоил деньги, собранные для движения Black Lives Matter

История эта началась в 2018 году, когда некий Мейджор Пейдж завёл в соцсетях, а также на краудфандинговой платформе аккаунты для сбора денег некоммерческой организации Black Lives Matter of Greater Atlanta. При этом 32-летний мужчина никак не был связан с официальной группой борцов с расизмом Atlanta Black Lives Matter.
Хотя мужчина и назвался некоммерческой организацией – к аккаунтам был привязан его собственный банковский счёт. С апреля 2018 года по май 2020 на счёт пришло всего около 5000 долларов. Однако после смерти Джорджа Флойда деньги буквально рекой полились на мошенника. В июне ему на счёт перевели 36 493,80 долларов, в июле – 370 933,69 долларов, а в августе – 59 914,69 долларов. При этом в личной переписке с пользователями соцсетей мошенник неоднократно писал, что все деньги пойдут на протесты за Флойда и ни цента на личные нужды.
И тут же Пейдж с дебетовой карты, привязанной к банковскому счёту с пожертвованиями, начал тратить деньги на развлечения, одежду, мебель.
В конце августа мошенник купил себе дом за 112 000 долларов, а сентябре собирался купить три единицы стрелкового оружия.
В ФБР заявили, что Мейджор Пейдж хвастался своими вещами в соцсетях, делая акцент, на их дороговизне. Например, что костюмы сшиты на заказ, а стоимость галстуков составляет 150 долларов.
В конце августа мошенник купил себе дом за 112 000 долларов, а сентябре собирался купить три единицы стрелкового оружия.
В ФБР заявили, что Мейджор Пейдж хвастался своими вещами в соцсетях, делая акцент, на их дороговизне. Например, что костюмы сшиты на заказ, а стоимость галстуков составляет 150 долларов.
Проверка была начата, когда власти получили жалобу, что Пейдж тратит деньги не на движение BLM, а на себя. В целом обманщик потратил около 200 000 долларов.
25 сентября полиция и ФБР стали конфисковывать мебель и технику из дома мошенника.
Покопавшись в его прошлом, полиция нашла судимости Пейджа за то, что он выдавал себя за офицера в период с 2014 по 2015 годы.
25 сентября полиция и ФБР стали конфисковывать мебель и технику из дома мошенника.
Покопавшись в его прошлом, полиция нашла судимости Пейджа за то, что он выдавал себя за офицера в период с 2014 по 2015 годы.
Ну что же, видимо, мечта вырваться из-под пяты «угнетателей» и стать «белым человеком» практически сбылась.
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следовательно не обманывает
то что не дает денег другой организации так это вообще не катит как обвинение
у него своя организация и свой вид протеста
личная выгода - получить вес в обществе за счет денег тем самым стать выше белых людей
хотя это америка - там наивных куча
Всему виной порочный цвет кожи!