FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 453 поста • 192 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США 
Негр-альбинос присвоил деньги, собранные для движения Black Lives Matter

Негр-альбинос присвоил деньги, собранные для движения Black Lives Matter (5 фото)

Автор:
29 сентября 2020 21:25
Сообщество : Жизнь в США
Метки: blm   атланта   благотворительность   джордж флойд   протесты 2020   сша   
2245
5
История эта началась в 2018 году, когда некий Мейджор Пейдж завёл в соцсетях, а также на краудфандинговой платформе аккаунты для сбора денег некоммерческой организации Black Lives Matter of Greater Atlanta. При этом 32-летний мужчина никак не был связан с официальной группой борцов с расизмом Atlanta Black Lives Matter.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: blm   атланта   благотворительность   джордж флойд   протесты 2020   сша   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
24
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
24  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Toxictofa 2 часа назад
Даже у белого очеловеченного негра останется жадная черная душонка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
10k
Онотолей 6 минут назад
Молодец.Поступил как истинный ниггер.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Свирепый Бамбр 15 минут назад
Негры - это прошлый этап эволюции человечества. Почему им все еще позволяют существовать среди нормальных людей?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48
Сеня Быгэмотиг Полчаса назад
ну он может протестовать тем самым поддерживать историю с Флойдом
следовательно не обманывает
то что не дает денег другой организации так это вообще не катит как обвинение
у него своя организация и свой вид протеста
личная выгода - получить вес в обществе за счет денег тем самым стать выше белых людей
хотя это америка - там наивных куча
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Хью́берт 45 минут назад
Тарантино не зря в Джанго освобождённый негра так нарядил.
Тарантино не зря в Джанго освобождённый негра так нарядил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Е-Лена Час назад
Звучит, как анекдот...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
699
Колючий Час назад
Этого нигера даже нигером не обозвать, да и на белого не тянет))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
827
The mask 2 часа назад
Был бы чёрный чёрным, ни за что бы так не поступил.
Всему виной порочный цвет кожи!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
ПаганецЪ 2 часа назад
Ниггер, даже недостаточно чёрный, всё равно остаётся ниггером.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
151k
Belka_16 2 часа назад
"купил себе дом за 112 000 долларов" - похоже, какую-то избушку на курьих ножках... Если в Атланте.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Maxo Belka_16 Час назад
Ну видимо это только первый взнос
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Бабай 2 часа назад
Негр - он и в Африке негр.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
a.fey 2 часа назад
Был и остался негром, хотя и альбинос. Спизил, и не смог всем не похвастаться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
638
Yuri 2 часа назад
В естественной среде обитания (в Африке) родиться альбиносом - по сути - смертный приговор - за ними охотятся, убивают, отрезают конечности, т.к. считается, что их части тела приносят удачу, а если и выживают, то многие умирают от меланомы. Так что этот оторвался по полной за всех своих братьев по несчастью.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Андрей Крылов 2 часа назад
Браво! Бис! :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Russo Turisto 2 часа назад
Негр-альбинос присвоил деньги, собранные для движения Black Lives Matter
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Андрей Бертон 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Пачо Эррера 2 часа назад
Негр-альбинос кинул нигеров. Анекдот какой-то
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Шурум-бурум 2 часа назад
ниггер не может быть белым, даже если он альбинос
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
67
Cryptopunk 2 часа назад
У нас бы все было норм у него, скорее всего.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Delhana 2 часа назад
А говорят что цет кожи не имеет значения. Брехня, вот белый, даже если он нигер, сразу сообразил, что все завязано на бало, а не тупорылые движения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Вася 3 часа назад
На шейнина похож.. надо проверить, может тот тоже чёрный
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 1 комментарий
О кровавом прошлом, технологичном настоящем и прекрасном будущем стоматологии О кровавом прошлом, технологичном настоящем и прекрасном будущем стоматологии Подборка бредовых новостей про расизм и толерантность Подборка бредовых новостей про расизм и толерантность Нью-йоркский зоопарк покаялся за&nbsp;демонстрацию в клетке негра вкупе с обезьяной Нью-йоркский зоопарк покаялся за демонстрацию в клетке негра вкупе с обезьяной Не грабежи, а репарации: новые "подвиги" американских мародёров Не грабежи, а репарации: новые "подвиги" американских мародёров Задержание Джорджа Флойда: появилось полное видео с нагрудной камеры полицейского Задержание Джорджа Флойда: появилось полное видео с нагрудной камеры полицейского В США полицейские выстрелили в безоружного чернокожего семь раз. Начались сильнейшие беспорядки В США полицейские выстрелили в безоружного чернокожего семь раз. Начались сильнейшие беспорядки
Ирина Николаевна из 3 подъезда

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

27942



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Джеймс Кэмерон объявил о том, что съемки "Аватара-2" завершены
1
136
Джеймс Кэмерон объявил о том, что съемки "Аватара-2" завершены
Донор спермы подал в суд на клинику, передавшую его биоматериал однополым парам
1
83
Донор спермы подал в суд на клинику, передавшую его биоматериал однополым парам
﻿
Набирающие популярность в сообществах
И снова здравствуйте. Думаю, стоит напомнить
0
25
И снова здравствуйте. Думаю, стоит напомнить
McDonald’s запустил забавную уличную рекламу
0
19
McDonald’s запустил забавную уличную рекламу
Вдали от любопытных глаз. Как живут непубличные дети звезд ТВ (13 фото)
Вдали от любопытных глаз. Как живут непубличные дети звезд ТВ (13 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Гарри Поттер и Философский парень
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#история#в мире#авто авария#природа#австралия#подборка#сша#яавтор
#юмор#прикол#авария#дтп#кино#россия#картинки#полезно#жизнь#азербайджан
#факты#животные#интересное#автомобили#люди#автомир#москва#разное#прикольные#армения

На что жалуетесь?

Вернуться