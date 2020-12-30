Сторонник BLM добился отчисления белой девушки из университета из-за одного слова

Забавно, что девушка была одной из тех, кто с детства любил афроамериканскую культуру, и даже поначалу поддерживала Black Lives Matter.



На момент опубликования видео девушка училась в Университете Теннесси. И его дирекцию забросали гневными письмами. Поэтому сначала Мими лишилась места среди черлидеров, а потом её и вовсе отчислили.



Сейчас 18-летний Джимми зачислен в Университет Авангарда (штат Калифорния), пока Мими посещает онлайн-занятия общественного колледжа.



"Я хотел, чтобы она поняла всю серьезность этого слова", – сказал мулат в одном из интервью.