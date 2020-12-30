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Сообщество Жизнь в США 544 поста • 198 подписчиков подписаться
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Сторонник BLM добился отчисления белой девушки из университета из-за одного слова

Сторонник BLM добился отчисления белой девушки из университета из-за одного слова (4 фото)

Автор:
30 декабря 2020 09:42
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Black Lives Matter   blm   Девушка   негр   отчисление   протест 2020   сша   университет   
3599
4
Афроамериканцы всё больше наглеют в США и продолжают "качать права". На этот раз пострадала 19-летняя Мими Гроувс, которая 4 года назад сказала запретное слово на букву "Н".
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Метки: Black Lives Matter   blm   Девушка   негр   отчисление   протест 2020   сша   университет   
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66  комментариев
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8k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
"А ещё парнишка оказался геем."
==============
Да нет...парнишка оказался настоящим п.и.д.о.р.асом
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8k
GRuslan 2 минуты назад
Примерно так выглядел бы Джордж Вашингтон, если бы Билл и Тед слетали за ним в своей чумовой телефонной будке и привезли в наше время. Хотя Билл и Тед выглядели бы точно так же, а Джорджик ох.ел бы не только от ох.евших негров.
Примерно так выглядел бы Джордж Вашингтон, если бы Билл и Тед слетали за ним в своей чумовой телефонной будке и привезли в наше время. Хотя Билл и Тед выглядели бы точно так же, а Джорджик ох.ел бы не только от ох.евших негров.
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27k
a.fey 6 минут назад
Парнишка оказался питорасом в плохом и хорошем смыслах этого слова. Наверное, политиком станет. Все шансы стать президентом.
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49k
smakido 6 минут назад
"..... А не стукачек ли ты, мил человек?!...."
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8k
Сергей Попов 6 минут назад
Негры - они и в Африке негры. В том смысле, что негры на генном уровне завидуют белым. Оттуда и все нынешние проблемы в США. Неграм дали возможность быть наравне с белыми. Но негры это используют не для созидания, а для разрушения общества белых. При этом они не понимают, что, создав общество черных, они быстро деградируют и превратятся в биомусор.
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8k
ScorpionDS 9 минут назад
А что в этом слове плохого, почему негра нельзя назвать негром? Вообще тут максимум на штраф тянет ...
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38k
Александр 23 минуты назад
он оказался еще и геем.... В данном случае не геем, а настоящим пид.р0м
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5k
sivanov1079 Полчаса назад
Поддерживала блм и геев? Туда и дорога.
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13k
Дмитрий Полчаса назад
А ведь если бы ещё год назад кто-нибудь сказал, что в США наркоторговцев будут хоронить в золотых гробах под дружный плач сенаторов и губернаторов, что негры будут в открытую грабить магазины, а полиция станет стыдливо отворачиваться, что представители закона станут целовать ботинки преступникам, а в города станут вводить войска чтобы хоть как то защитить мирное население от разбушевавшегося быдла, человеку на полном основании предложили бы проверится у психиатра.
Что-то неладно там у исключительных, ой как неладно...
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1k
Пачо Эррера Полчаса назад
Философ Эрик Хоффер как-то сказал: «Угнетенные борются не за свободу, а за власть. А значит за право угнетать других».
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5k
sivanov1079 Пачо Эррера Полчаса назад
Ну так это видно давно. Феминистки борятся за привелегии вагиноносителей, черные за право унизить белых по цвету кожи, геи за право смеяться над натуралами
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3k
Горожанин Полчаса назад
Причем здесь негры? Они пешки. Здесь новая идеология - либерализм.
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8k
Seles 40 минут назад
мда, нигра есть нигра, мозг с орех, ещё и 3,14дар
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25k
Acu900 42 минуты назад
Негры пид@расы, совсем оборзели черномазые. (Мне слава богу отчисление ни от куда не грозит, могу говорить сколько хочу)
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121
Андрей Безымянный Acu900 Полчаса назад
Старый советский анекдот:
Встречаются как-то американец и советский гражданин.. немного разговорились про свободу и т.п... и американец говорит:
- Я могу выйти к белому дому и кричать что Рейган дурак!
Советский отвечает:
- Я тоже могу выйти на Красную площадь и кричать, что Рейган дурак!
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13k
vikklu 49 минут назад
Не будет этот п.и.дор жить счастливо. Карму он себе уже испортил. Сгниёт от наркоты и спида.
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567
Stalkerreklats 50 минут назад
Уважения нельзя добиться. Его можно только заслужить.
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25k
Ashabad 53 минуты назад
Одобряю! Главное, чтобы у нас такого не было!
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59
Diego Chico Corrales 54 минуты назад
После этого он не гей, а [мат]
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11k
Андрей Дядя 56 минут назад
нет более превилегерованного человека чем чернокожий [мат] . торжество дерьмократии. и за что умирали ваши деды ? за такую свободу ? скажем дружно : Вашингтон, мы все проибали
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23k
Григорий 56 минут назад
Ей было 15 лет. Сейчас 19. Даже в 37-м кровавый палач не мог догадаться, что за анекдот надо через 4 года расстреливать.
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1k
Лёха 58 минут назад
Минус. За "афроамериканцев" и "слово на букву н". У россиян,детка, негр - это негр. И нечего талерастничать.
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9k
gnyS i 58 минут назад
Надеюсь таких случаев будет больше и их наконец возненавидят на десятки лет вперед =)
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