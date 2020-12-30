Сторонник BLM добился отчисления белой девушки из университета из-за одного слова

Афроамериканцы всё больше наглеют в США и продолжают "качать права". На этот раз пострадала 19-летняя Мими Гроувс, которая 4 года назад сказала запретное слово на букву "Н".
Эта история началась, когда 15-летняя Мими получила права и, стоя в пробке, записала видео на несколько секунд с фразой: "Я умею водить, негры". Этот ролик девушка отправила нескольким своим друзьям, а те своим. Так бы он и канул в лету, как миллионы других видео, если бы не попал к мулату Джимми Галлигану. Его мама чернокожая, а отец – белый. А ещё парнишка оказался геем.
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Он сразу же написал жалобу в школу, в которой он учился вместе с Мими, но времена были другие, и дирекция школы не дала хода делу против капитана черлидеров.
Тогда злопамятный Джимми затаился. И вылез с этим роликом в нужное время – через месяц после смерти Флойда, когда США полыхала от протестов.
Тогда злопамятный Джимми затаился. И вылез с этим роликом в нужное время – через месяц после смерти Флойда, когда США полыхала от протестов.
Забавно, что девушка была одной из тех, кто с детства любил афроамериканскую культуру, и даже поначалу поддерживала Black Lives Matter.
На момент опубликования видео девушка училась в Университете Теннесси. И его дирекцию забросали гневными письмами. Поэтому сначала Мими лишилась места среди черлидеров, а потом её и вовсе отчислили.
Сейчас 18-летний Джимми зачислен в Университет Авангарда (штат Калифорния), пока Мими посещает онлайн-занятия общественного колледжа.
"Я хотел, чтобы она поняла всю серьезность этого слова", – сказал мулат в одном из интервью.
На момент опубликования видео девушка училась в Университете Теннесси. И его дирекцию забросали гневными письмами. Поэтому сначала Мими лишилась места среди черлидеров, а потом её и вовсе отчислили.
Сейчас 18-летний Джимми зачислен в Университет Авангарда (штат Калифорния), пока Мими посещает онлайн-занятия общественного колледжа.
"Я хотел, чтобы она поняла всю серьезность этого слова", – сказал мулат в одном из интервью.
Как вы думаете – это "слово" действительно так серьёзно, что можно испортить жизнь человеку?
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Да нет...парнишка оказался настоящим п.и.д.о.р.асом
Что-то неладно там у исключительных, ой как неладно...
Встречаются как-то американец и советский гражданин.. немного разговорились про свободу и т.п... и американец говорит:
- Я могу выйти к белому дому и кричать что Рейган дурак!
Советский отвечает:
- Я тоже могу выйти на Красную площадь и кричать, что Рейган дурак!