BLM довольны? 22-летняя афроамериканка стала "Мисс США–2020"

9 ноября состоялся финал самого известного конкурса красоты в США. Была выбрана достойная девушка, но многие её осудили за политические взгляды.
Конкурс красоты проходил в поместье Элвиса Пресли, в Теннесси. И оно, кстати, в начале осени было изрисовано сторонниками Black Lives Matter. На отмывку и ремонт властями было $150 000.
В конкурсе приняли участие 51 конкурсантка из разных штатов и судьи посчитали самой достойной 22-летнюю Асю Бранч "Мисс Миссисипи".
В конкурсе приняли участие 51 конкурсантка из разных штатов и судьи посчитали самой достойной 22-летнюю Асю Бранч "Мисс Миссисипи".
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Meet #MissUSA 2020 Asya Branch! pic.twitter.com/91bI77skVi— Miss USA (@MissUSA) November 10, 2020
Своё решения судьи приняли, основываясь не только на красоте девушки, но и на её ответах. Например, девушка предлагает провести реформу закона об огнестрельном оружии. И не запрещать оружие, ведь люди всё равно найдут лазейку, чтобы его достать, а потребовать проходить специальные курсы подготовки и безопасности владения им.
Про Асю Бранч известно не так много. Когда девочке было 10 лет – её отца посадили в тюрьму, и выйдет он только в 2022 году. После этого события её семья лишилась дома, и многие знакомые отвернулись от них. Но Ася не озлобилась и смогла вырасти добродушной девушкой, которая занимается благотворительностью, помогает проекту, который поддерживает детей заключённых. Также они принимает участие в фотосессиях в качестве модели и разработала собственную линию косметики.
В соцсетях девушку поздравило много людей, но недоброжелатели нашли в одном из её постов в инстаграме слова поддержки Дональду Трампу. Девушку стали поливать грязью, но Ася не обращает внимания на хейтеров, счастлива, и собирается переезжать в Нью-Йорк, чтобы участвовать в благотворительных мероприятиях.
Как вам кажется, победа девушки заслуженная?
Школьницу дразнили из-за лишнего веса - она назло обидчикам похудела и стала "мисс Австралия"
Правильно говорят, что злость - сильнейший мотиватор. Джемма Уайт в подростковом возрасте была совсем не такой красавицей, как сейчас. Девчонку шпыняли из-за полноты и нестандартной фигуры. Зато теперь девушка может утереть нос своим школьным обидчикам - в 2018 году она завоевала корону королевы красоты. А где те, кто ее дразнил?
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Азиатоеврапеец...
Узбекомосквич... мир ты сошёл с ума!!!
друг просит...
Вы там что дрочите что ли ?
.. Комментировать кто будет?