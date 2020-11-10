BLM довольны? 22-летняя афроамериканка стала "Мисс США–2020"

Про Асю Бранч известно не так много. Когда девочке было 10 лет – её отца посадили в тюрьму, и выйдет он только в 2022 году. После этого события её семья лишилась дома, и многие знакомые отвернулись от них. Но Ася не озлобилась и смогла вырасти добродушной девушкой, которая занимается благотворительностью, помогает проекту, который поддерживает детей заключённых. Также они принимает участие в фотосессиях в качестве модели и разработала собственную линию косметики.