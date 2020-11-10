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Сообщество Жизнь в США 491 пост • 194 подписчика подписаться
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BLM довольны? 22-летняя афроамериканка стала "Мисс США–2020"

BLM довольны? 22-летняя афроамериканка стала "Мисс США–2020" (10 фото)

Автор:
10 ноября 2020 15:42
Сообщество : Жизнь в США
Метки: blm   конкурс красоты   красивая девушка   мисс сша   миссисипи   сша   
1748
10
9 ноября состоялся финал самого известного конкурса красоты в США. Была выбрана достойная девушка, но многие её осудили за политические взгляды.
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Метки: blm   конкурс красоты   красивая девушка   мисс сша   миссисипи   сша   
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20  комментариев
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11k
Роберт Шекли 36 минут назад
Во всяком случае симпатичная. Нет смысла спорить
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Matthew Hopkins Минуту назад
BLM довольны? 22-летняя афроамериканка стала "Мисс США–2020"
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13k
Юрий 19 минут назад

BLM довольны? 22-летняя афроамериканка стала "Мисс США–2020"
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9k
Евгений 23 минуты назад
Автор так озаглавил пост, что можно подумать, что она выиграла только из за цвета кожи. Я конечно остальных конкурсанток не видел, но мне кажется что она и так вполне может потянуть на победу.
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1k
The mask Полчаса назад
Для мартышки ничего. И фотожопер постарался.
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19k
Не местный Полчаса назад
Афроамериканец...
Азиатоеврапеец...
Узбекомосквич... мир ты сошёл с ума!!!
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282
Николай Не местный 6 минут назад
тоже бесит эта херня, почему не написать просто и понятно - негритянка? и самое главное само слово не несет в себе ничего оскорбительного или унизительного... епаные толерасты!!!(((
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1k
Андрей Полчаса назад
А есть видео как её мисс делали?
друг просит...
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15k
Anna Полчаса назад
Комментарий к фото
пздц - вылитый Уилл Смит
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12k
Hairy. Полчаса назад
У каждого свои неприятности
У каждого свои неприятности
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2k
александр 41 минуту назад
ну, кто бы сомневался.
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7k
ГородДомов 43 минуты назад
Очень мало комментариев на эту сенсационную новость..
Вы там что дрочите что ли ?
.. Комментировать кто будет?
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15k
Anna ГородДомов Полчаса назад
ща дзюба подтянется
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1k
fraxinus 47 минут назад
А я не расист. Мне можно.
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1k
alex5450 47 минут назад
Почему не жирная?
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16k
Lunatic Asylum 50 минут назад
Красивая девушка.
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58k
Доктор Джонс 56 минут назад
А девка, в принципе, симпатичная... Немного отбеливателя и вуаля...
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15k
Anna Доктор Джонс Полчаса назад
тетя Ася приехала
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58k
Доктор Джонс Anna 8 минут назад
BLM довольны? 22-летняя афроамериканка стала "Мисс США–2020"
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